Colombia

Wilson Ruiz reprochó al Gobierno Petro por su inacción frente a amenaza de muerte en su contra: “Adopten las medidas”

El exministro de Justicia aseguró que, pese a haber denunciado desde el 26 de febrero las amenazas, solo ha recibido una comunicación de la Fiscalía y varias solicitudes de profundización de información por parte del Gobierno

Guardar
El exministro de Justicia Wilson
El exministro de Justicia Wilson Ruiz denuncia la ausencia de medidas de protección tras ser declarada su vida en riesgo por grupos armados ilegales - crédito Presidencia/Wilson Ruiz/Colprensa

Las amenazas del Frente 33 de las disidencias de Farc contra el candidato al Senado, Wilson Ruiz, volvieron a ser epicentro de noticia, después de que el también exministro de Justicia denunciara una presunta inacción del Gobierno nacional.

Durante la tarde del domingo 1 de marzo, el candidato por el partido Salvación Nacional emitió una comunicación en la que advirtió que, a pesar del riesgo que corre su vida tras ser declarado objetivo militar para las filas de alias Calarcá, no se le han brindado medidas de protección.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el centro de la controversia se encuentra la falta de reacción efectiva por parte del Gobierno nacional y las instituciones encargadas de la protección de líderes políticos.

Ruiz detalló que la Fiscalía General de la Nación se comunicó con él tras la denuncia, pero señaló que no se han implementado acciones concretas que refuercen su seguridad personal, pese a haber transcurrido cuatro días desde que denunció las amenazas.

La denuncia del exministro por la ausencia de acciones de protección tras señalar amenazas pone en evidencia la preocupación sobre la seguridad de líderes políticos en el actual proceso electoral colombiano - crédito prensa Wilson Ruiz

Según sus palabras, este vacío en la respuesta institucional “resulta inaceptable” cuando se trata de amenazas provenientes de estructuras armadas ilegales que buscan incidir en el ejercicio democrático.

“Resulta inaceptable que, ante una situación de esta gravedad, la respuesta institucional se limite a un trámite burocrático o a solicitudes de información que el Estado ya posee”, señaló el exministro.

El Frente 33 de las disidencias de las Farc ha sido señalado en reiteradas ocasiones por su participación en actividades de narcotráfico y actos de intimidación contra figuras públicas y candidatos.

El exministro atribuyó la amenaza directamente a su historial de combate contra el crimen organizado, recordando que durante su gestión firmó más de 430 extradiciones a Estados Unidos y adoptó medidas firmes contra el narcotráfico y el terrorismo.

Wilson Ruiz Orejuela advirtió sobre
Wilson Ruiz Orejuela advirtió sobre plan de posibles atentados contra miembros del partido Salvación Nacional - crédito @WilsonRuizO/X

Según Ruiz, su candidatura al Senado representa un desafío a los intereses de quienes “continúan delinquiendo”, razón por la cual considera que la presión contra su figura busca frenar su participación política.

“Quiero decirle al país que es la consecuencia directa de mi trayectoria en defensa del estado social de derecho, de nuestra democracia aquí en nuestro país. Como exministro de Justicia, firmé más de 430 extradiciones de criminales hacia los Estados Unidos. Combatí el narcotráfico y el terrorismo con decisiones concretas, no con discursos”, señaló el candidato.

En este contexto, el dirigente dirigió sus exigencias tanto al presidente Gustavo Petro como al ministro del Interior, Armando Benedetti, exigiendo la adopción inmediata de “medidas efectivas y necesarias” para proteger no solo a su persona, sino a todos los candidatos intimidados por organizaciones criminales.

“Exijo al Gobierno Nacional, en cabeza del señor Gustavo Petro, al ministro del Interior, que adopten las medidas inmediatas, efectivas y necesarias para poder garantizar mi seguridad y la de los demás candidatos que hoy están siendo intimidados por estructuras criminales del terrorismo”, señaló Ruiz.

Armando Benedetti confirma trámite de
Armando Benedetti confirma trámite de protección para Wilson Ruiz ante el Cormpe - crédito @AABenedetti/X

El exministro reiteró que su postura contra la impunidad y su defensa del Estado de derecho no cederán ante amenazas, pero recalcó que la protección de los candidatos es un deber ineludible para el Estado colombiano.

“No me van a silenciar, ténganlo por seguro, pero el Estado tiene la obligación legal y constitucional de proteger la vida y, además, garantizar unas elecciones libres de presión criminal. Soy Wilson Ruiz, el número veinte al Senado de la República, el senador del tigre”, concluyó el exministro.

Apenas se conoció de las amenazas en la mañana del jueves 26 de febrero, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que adelantaría personalmente todas las acciones para proteger la vida Ruiz.

“Candidato, personalmente remití su solicitud al CORMPE para que sea evaluado por la UNP Colombia, la Policía y el Ejército en función de su nivel de riesgo, como se ha hecho con todos los candidatos que lo han solicitado en este proceso electoral”, señaló el ministro en su momento.

Temas Relacionados

Wilson RuizGustavo PetroAmenazas de muerteDisidencias de las FarcAlias CalarcáColombia-noticias

Más Noticias

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la SheBelieves Cup, Linda Caicedo será titular en la Tricolor

La selección Colombia con Linda Caicedo entre sus convocadas juega el primero de tres partidos amistosos que se llevarán a cabo durante la fecha FIFA de marzo

Colombia vs. Canadá - EN

Se investiga atentado contra una adolescente en Bucaramanga: mientras esperaba un domicilio recibió varios impactos de bala

Las autoridades reportaron que dos hombres, quienes portaban vestimentas de mensajería, abordaron a la víctima logrando darse a la fuga después del hecho

Se investiga atentado contra una

Entrenador de Cristiano Ronaldo en Arabia dio detalles de la lesión que sufrió el portugués en el úlitmo partido con Al Nassr

El astro portugués habría acordado con el equipo catarí ser titular en los partidos de la Superliga de Catar y no ser tenido en cuenta para los duelos de la Champions Asiática para evitar la sobrecarga muscular

Entrenador de Cristiano Ronaldo en

Condenan a 44 años de prisión a implicado en el asesinato del líder social José Luis Hernández por el robo de una cadena de oro en Yopal, Casanare

Según la Fiscalía, la víctima fue abordada y atacada por hombres armados que intentaron quitarle una cadena de oro

Condenan a 44 años de

Chet Hanks, hijo de Tom Hanks, denunció que estaba “atrapado” en Medellín tras un viaje sorpresa: “Libérenme”

El actor relató, entre humor y confusión, cómo una decisión improvisada lo dejó temporalmente varado en una ciudad colombiana, donde debió enfrentar trámites migratorios e incomodidades, ya que tuvo que viajar a Bogotá para regularizar su situación

Chet Hanks, hijo de Tom
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Se aplaza la llegada del

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

Violento ataque del ELN con drones explosivos dejó 14 soldados heridos en Montecristo, sur de Bolívar

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

ENTRETENIMIENTO

Chet Hanks, hijo de Tom

Chet Hanks, hijo de Tom Hanks, denunció que estaba “atrapado” en Medellín tras un viaje sorpresa: “Libérenme”

Martín Moreno, ‘ex’ de Laura G, y La Suprema hablaron sobre cómo están en Dubái tras los bombardeos: “Que todo vuelva a la normalidad”

Juliana Calderón, hermana de Yina, respondió si ya le pasó el luto por su exnovio: “Eso solo me importa a mí”

Martha Rojas, mamá de Epa Colombia, volvió a pedir justicia por la empresaria: “Por qué tanta maldad”

La actriz Caterin Escobar pidió que dejen de llamarla solo “la novia de Yepes” y protagonizó divertido momento junto a Mario Alberto Yepes

Deportes

Colombia vs. Canadá - EN

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la SheBelieves Cup, Linda Caicedo será titular en la Tricolor

Esto es lo que le hace falta al Bayern Múnich de Luis Díaz para ser campeón en la Bundesliga de Alemania

El secreto detrás del liderato de Internacional de Bogotá en la Liga BetPlay I-2026: el entorno deportivo e institucional idóneo

Un presunto hincha del Junior que intentó robar bandera a aficionados del América fue golpeado dentro del estadio durante un partido

Así fue el terrible accidente de David Alonso en el primer GP de Moto2 en 2026: impactó contra dos motos y fue retirado en camilla