Venta de carros y motos nuevas registró cifras históricas en 2026: qué vehículos están prefiriendo los colombianos

Los carros son clave para la movilidad en Colombia - crédito Colprensa

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) presentaron los informes relacionados con el registro de vehículos en febreros de 2026.

De acuerdo con el mismo, el sector de motocicletas en Colombia atraviesa su mejor momento. Según el boletín, el registro de estos alcanzó cifras históricas en el segundo mes del año, lo que refleja el dinamismo del mercado y la relevancia de este vehículo en la movilidad y las actividades productivas del país.

Según el documento, se registraron en Colombia 109.606 motocicletas nuevas, un número sin precedentes que marca un crecimiento sustancial para el sector. Al comparar la cifra con el mismo mes de 2025, el incremento es del 36,06%. Además, si se compara el registro de febrero de 2026 con el de enero del mismo año, se observa un crecimiento mensual del 14,53%.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

No solo el registro mensual muestra tendencias al alza. En el acumulado de enero y febrero, la industria evidencia un crecimiento del 33,27% respecto al mismo periodo de 2025. Estas cifras ponen de manifiesto un auge sostenido en la compra y registro de motocicletas nuevas en el país.

La venta de motos creció en los últimos años - crédito Alcaldía de Bogotá

El registro mensual de motocicletas desde enero de 2025 hasta febrero de 2026 muestra la siguiente evolución, según datos del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt):

Enero de 2025: 73.435.

Febrero de 2025: 80.558.

Marzo de 2025: 84.205.

Abril de 2025: 80.746.

Mayo de 2025: 89.893.

Junio de 2025: 81.266.

Julio de 2025: 112.203.

Agosto de 2025: 94.966.

Septiembre de 2025: 102.807.

Octubre de 2025: 98.789.

Noviembre de 2025: 88.977.

Diciembre de 2025: 112.310.

Enero de 2026: 95.617.

Febrero de 2026: 109.606.

Segmentación por cilindrada: la preferencia de los colombianos

En cuanto a la cilindrada de las motocicletas nuevas registradas, el informe evidencia una clara inclinación hacia las de motor mediano.

101 CC y 125 CC: 47,74% del total de motocicletas nuevas

151 CC a 200 CC: 26,60%.

126 CC a 150 CC: 15,45%.

Menos de 100 CC: 4,72%.

Más de 200 CC: 5,48%.

Dicha predilección por las motos de bajo y mediano cilindraje se debe a su eficiencia y bajo costo operativo, factores esenciales en la economía popular colombiana.

Marcas líderes y aquellas en crecimiento acelerado

En el ranking por marcas, Bajaj, Honda y Suzuki fueron las más registradas en febrero de 2026. Bajaj lideró con una participación del 17,16% del mercado, y se consolidó como la opción predilecta de los colombianos. Asimismo, Honda destacó como la marca que más creció dentro del Top 8, con un impresionante aumento del 78,68% en comparación con febrero de 2025, seguida por Hero con un 64,71% y Bajaj con 45,42%.

Dentro del Top 15, Bera sobresalió por un crecimiento extraordinario de 7.777,43%, mientras que Vento registró un ascenso del 333,11%.

Top 10 de modelos más vendidos y avances en seguridad

El informe señala que los diez modelos más vendidos representaron el 34,11% del total comercializado en febrero de 2026. Cabe destacar que el 100% de estos modelos incorporan sistemas de frenado avanzados como ABS o CBS, lo que muestra un fuerte compromiso de la industria con la mejora de la seguridad vial en Colombia.

Distribución regional del mercado

A nivel nacional, la concentración del mercado por departamentos muestra a Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca como los líderes, lo que representa en conjunto el 46,67% de todas las motocicletas registradas en febrero de 2026. Cundinamarca fue el departamento con mayor número de registros (20.279 unidades, 18,50%), seguido de Antioquia (19.040, 17,37%) y Valle del Cauca (11.831, 10,79%). Otros departamentos con registros destacados incluyen

Santander: 6.213 (5,67%).

Norte de Santander: 4.188 (3,82%).

Bolívar: 3.929 (3,58%).

Municipios más dinámicos

En el análisis municipal, el Top 10 concentró el 38,95% de las nuevas matrículas. Sabaneta (Antioquia) lideró con 9.594 motos nuevas (8,75%), seguida por Funza (Cundinamarca) con 7.069 (6,45%) y El Cerrito (Valle del Cauca) con 5.938 (5,42%). Otros municipios relevantes fueron:

Madrid: 3.983 (3,63%).

Mosquera: 3.435 (3,13%).

Soacha: 2.860 (2,61%).

Villa del Rosario: 2.690 (2,45%).

Piedecuesta: 2.415 (2,20%).

La Estrella: 2.371 (2,16%).

La Paz: 2.334 (2,13%).

Qué pasó con los vehículos

El sector automotor colombiano también tuvo en febrero de 2026 uno de sus mejores momentos en más de una década. Según el boletín de Fenalco y la Andi, durante el segundo mes del año se registraron 25.548 vehículos nuevos, cifra que representa un impresionante crecimiento del 49,4% frente al mismo mes de 2025, cuando se alcanzaron 17.103 unidades. El volumen, que supera por primera vez desde 2011 el umbral de las 25.000 unidades en un mes de febrero, se vio favorecido por el cierre de operaciones iniciadas durante el Salón del Automóvil desarrollado a finales de 2025, lo que dinamizó el mercado en este arranque de año.

Crecimiento acumulado e histórico

El dinamismo registrado en febrero también se refleja en el acumulado de matrículas entre enero y febrero de 2026. En estos dos meses, se matricularon 45.517 vehículos nuevos, lo que superó en 44,5% a lo alcanzado en el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 31.499 unidades. Si se compara con enero-febrero de 2024, el crecimiento acumulado es aún más evidente, ya que ese año el total fue de apenas 27.178 unidades.

El análisis histórico muestra que los registros totales para 2026, con corte a febrero, se ubican por encima de los niveles de varios de los últimos años:

333.921 vehículos en 2011.

326.023 en 2014.

262.338 en 2022.

188.391 en 2020, año de pandemia.

Las ventas de camionetas subieron 154,7%, pasando de 645 a 1.643 unidades. Por su parte, las vans registraron un incremento de 84,8%, al pasar de 684 a 854 unidades Álvaro Tavera/Colprensa

Las cifras de febrero: segmentos en auge

Al detallar los tipos de vehículos, los segmentos con mayor crecimiento porcentual en febrero de 2026 fueron los vehículos comerciales de carga, que crecieron un 199% frente al mismo mes de 2025, al pasar de 1.635 a 3.263 unidades. Las camionetas experimentaron un aumento del 154,7% (de 645 a 1.643), mientras que las vans crecieron un 84,8% (de 684 a 854 unidades).

Por rango de crecimiento, también se destacan los siguientes segmentos:

SUV: 25.237 unidades vs. 17.365 (45,3%).

Automóviles: 10.471 vs. 7.954 (31,6%).

Pick Ups: 2.695 vs. 2.390 (12,8%).

Taxis: 618 vs. 516 (19,8%).

Comerciales de pasajeros: 381 vs. 328 (16,2%).

Cuadriciclos: 292 vs. 251 (16%).

Protagonismo de vehículos híbridos y eléctricos

Otro aspecto destacado es el auge de los autos impulsados por energías alternativas. El registro de vehículos eléctricos creció un 129% respecto a febrero de 2025, pasando de 1.095 unidades a 2.508 este año. Los híbridos también tuvieron un incremento significativo del 72,1%, llegando a 6.694 unidades respecto a 3.889 del año anterior.

La tendencia se consolida al observar los datos acumulados: entre enero y febrero de 2026, se matricularon 4.266 vehículos eléctricos (107% más que el periodo anterior) y 12.131 híbridos (72,5% de crecimiento).

Marcas y líneas dominantes

En febrero de 2026, las marcas líderes del mercado fueron Kia, Renault, Chevrolet, Toyota y Mazda, con participaciones de mercado de 14,6%, 9,6%, 9,0%, 8,8% y 7,6%, respectivamente. Estas cinco marcas concentraron el 49,6% del total de matrículas ese mes. Entre enero y febrero, la dominancia se mantuvo, pero Toyota y Chevrolet intercambiaron posiciones:

Kia: 14,7%.

Renault: 11,1%).

Toyota: 8,4%.

Chevrolet: 8,2%.

Mazda:7,8%.

Dichas marcas acumulan entre todas el 50,2% del total de 45.517 matrículas.

En cuanto a líneas, el top cinco de febrero fue encabezado por:

Kia Picanto: 1.214 unidades; 4,8% de participación),

Toyota Corolla Cross: 989; 3,9%.

Foton BJ: 917; 3,6%.

Kia K3: 854; 3,3%.

Renault Duster: 741; 2,9%.

Estas representaron el 18,5% del total mensual. En el acumulado bimestral, el orden fue:

Kia Picanto: 2.103; 4,6% de participación.

Kia K3: 1.523; 3,3%,

Renault Duster: 1.502; 3,3%.

Foton BJ: 1.482; 3,3%.

Toyota Corolla Cross: 1.414; 3,1%.

Comportamiento regional

Dentro de las ciudades y áreas metropolitanas con mayor crecimiento resalta Madrid, con un alza del 151% en registros (de 204 a 512), seguida de Belén de los Andaquíes (111%) y Villavicencio (108%). Bogotá, D.C. y Tunja también presentaron variaciones positivas de 91,7% y 90,4%, respectivamente.

Por departamentos, Bogotá, D.C. lideró con 6.904 matrículas en febrero (91,7% más que en 2025), seguida de:

Antioquia: 4.784; +56,2%.

Cundinamarca: 4.011; +7,9%.

Valle del Cauca: 2.364; +49,5%.

Santander: 1.026; +59,6%.