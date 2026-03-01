Shakira y Lucien Laviscount: la verdad detrás de las fotos virales y los rumores de romance

Shakira y Lucien Laviscount durante la promoción del videoclip “Puntería”, colaboración lanzada en 2024. - crédito @Shakira/Instagram

La vida privada de Shakira volvió a ubicarse en el centro de la conversación mediática tras la circulación de fotografías y versiones que la vinculan sentimentalmente con el actor británico Lucien Laviscount.

Diversos medios de entretenimiento y cuentas en redes sociales han señalado que la artista estaría en una supuesta relación con el intérprete. No obstante, la revisión del material que respalda estas afirmaciones muestra que gran parte corresponde a contenidos de archivo relacionados con la promoción musical de 2024.

El origen de las imágenes virales

Las fotografías que dieron impulso a la versión de un romance corresponden al rodaje y promoción del videoclip “Puntería”, colaboración entre Shakira y Cardi B, lanzada en marzo de 2024. En el clip, Laviscount interpretó el interés amoroso de la cantante.

Durante esa etapa, Shakira compartió en su cuenta de X un mensaje en el que escribió: “Afinando el tiro con Lucien Laviscount en Puntería”, publicación que superó los dos millones de visualizaciones. La química proyectada en pantalla generó comentarios de seguidores que comenzaron a especular sobre un posible vínculo más allá del ámbito profesional.

Publicación de Shakira - crédito @shakira/X

En las imágenes promocionales, la cantante lucía un cambio de imagen notable, incluyendo una cabellera color rosa, elemento que hoy permite identificar que el contenido corresponde a ese periodo específico.

Las apariciones en Nueva York

Otro de los elementos que fortaleció la teoría de una relación fueron las fotografías de ambos caminando por las calles de Nueva York y compartiendo una cena. Las imágenes son reales, pero datan igualmente de 2024, cuando Shakira se encontraba en plena promoción del álbum Las Mujeres Ya No Lloran.

En ese momento:

No hubo confirmación oficial de una relación sentimental.

Las entrevistas públicas estuvieron enfocadas en el proyecto musical.

No se registraron anuncios conjuntos en plataformas digitales personales.

Pese al seguimiento de paparazzi y a la constante presencia mediática, ninguno de los dos artistas emitió declaraciones que confirmaran un noviazgo.

El actor británico y la artista colombiana compartieron escenas en el video musical “Puntería”, lo que dio pie a especulaciones en internet. - crédito @shakira.4ever/Instagram

La reactivación de los rumores en 2026

A finales de febrero de 2026, algunos reportes volvieron a afirmar que Shakira habría confirmado una relación con Laviscount, presentándolo como un nuevo capítulo en su vida personal tras su separación de Gerard Piqué en 2022.

Sin embargo, el material difundido como sustento corresponde mayoritariamente a marzo de 2024, periodo en el que la artista promocionaba “Puntería” y realizaba apariciones públicas asociadas a su agenda laboral. Hasta la fecha, no existe un comunicado directo ni publicaciones recientes en las plataformas oficiales de Shakira o Laviscount que confirmen el supuesto romance.

La confusión se originó por la recirculación de contenido antiguo presentado como actual, lo que dio lugar a interpretaciones erróneas sobre la situación sentimental de la cantante.

Diferencia de edad y reacciones en redes

La conversación digital también ha abordado la diferencia de edad entre ambos. Shakira tiene 49 años y Lucien Laviscount 33, una brecha aproximada de 15 a 16 años.

En redes sociales se han observado posturas diversas, aunque predominan mensajes de apoyo hacia la artista, resaltando su autonomía en el ámbito personal. También han surgido comentarios que cuestionan el doble estándar existente cuando la mujer es mayor que su pareja.

La cantante colombiana y el actor británico captados en Nueva York en actividades asociadas al lanzamiento del álbum “Las Mujeres Ya No Lloran”. - crédito @Shakira/Instagram

Perfil de Lucien Laviscount

Lucien Leon Laviscount nació el 9 de junio de 1992 en Burnley, Inglaterra. Inició su carrera desde temprana edad con campañas publicitarias, incluida una para la cadena Marks & Spencer, y posteriormente participó en producciones televisivas británicas como Grange Hill, Coronation Street y Waterloo Road.

Su reconocimiento internacional se consolidó con su papel de Alfie en Emily in Paris, serie de Netflix que amplió su proyección global. También formó parte de la producción estadounidense Scream Queens, donde interpretó a Earl Grey.

Actualmente, el actor continúa desarrollando proyectos en cine y televisión y mantiene un perfil reservado respecto a su vida privada.

Sin confirmación oficial

Hasta el momento, la relación entre Shakira y Lucien Laviscount no ha sido confirmada oficialmente por ninguno de los dos. Mientras tanto, Shakira continúa enfocada en su gira internacional y en sus compromisos profesionales, y Laviscount en su carrera actoral.