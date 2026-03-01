Colombia

Shakira subió a Beéle a cantar ‘Hips Don’t Lie’ en vivo y pusieron a delirar a los asistentes: “Pedazo de artista”

Durante su paso por México, la cantante sorprendió a los miles de asistentes con la aparición del barranquillero, y redondeó un nuevo récord de convocatoria con ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’

Guardar

En su presentación en el estadio GNP Seguros, la barranquillera sorprendió sumando al cantante como invitado, desatando la locura en el público mexicano - crédito @shakira/Instagram

Shakira alargó su récord de más fechas en el estadio GNP Seguros de México en una misma gira hasta alcanzar un total de 13, con su concierto del pasado viernes 27 de febrero.

La cantante decidió darle una sorpresa a sus fans sumando a un invitado sorpresa: ni más ni menos que Beéle, que apareció de manera totalmente inesperada para los miles de asistentes cuando se realizaba la interpretación de Hips Don’t Lie.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De este modo, se prolongo lo visto en octubre de 2025, cuando el propio Beéle apareció en una versión en vivo del tema —que también incluyó a Ed Sheeran— y fue publicada en un EP conmemorativo y lanzado en exclsuvia en Spotify.

Shakira se juntó con Ed
Shakira se juntó con Ed Sheeran y Beéle en 2025 para grabar una nueva versión de "Hips Don't Lie" - crédito @shakiranechile/IG

Las tribunas deliraban al presenciar a los dos colombianos en escena, desplegando una química total y brindando el que probablemente fue uno de los puntos altos de la jornada.

En su cuenta de Instagram, Shakira compartió un fragmento de la aparición de Beéle y celebró a su invitado sin reservas. “Pedazo de artista”, escribió en la publicación instantanea, elogiando el desempeño del barranquillero en escena.

La aparición de ambos cantantes se produjo apenas un día después de que se confirmara el lanzamiento de Algo Tú, una colaboración entre ambos que se publicará en plataformas digitales el próximo miércoles 4 de marzo.

Por los adelantos compartidos por ambos artistas en sus redes sociales, se anticipa una pista bailable y con notables referencias a Barranquilla, que también podrían extenderse al videoclip, grabado en pleno Carnaval y con el apoyo de la Alcaldía de la ciudad.

Así avanzan las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Shakira confirmó fechas en América
Shakira confirmó fechas en América Central y Oriente Medio para la reanudación de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' en 2026 - crédito @shakira/Instagram

A falta de que se confirmen las fechas en Europa y Asia que mantienen en vilo a su fanaticada en ambos continentes desde hace meses, la cantante inició el año con nuevos compromisos en América Latina.

En primera instancia estuvieron su serie de cinco presentaciones en El Salvador, a la que sigue su regreso a México para cuatro conciertos más, del que ahora solo resta uno gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México.

A esto se suman cuatro fechas en Oriente Medio, dos en solitario, una como parte de un festival —el OffLimits Music Festival de Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos—, compartiendo tarima con figuras como los Jonas Brothers, Ne-Yo, Myles Kennedy o Biffy Clyro, entre otros,

El cierre de su paso por la región será como el acto musical que animará el Gran Premio de Arabia Saudí de la Fórmula 1. Esta válida se correrá en el trazado urbano de Yeda. Por estas fechas se dará también el regreso de la colombiana a las Piramides de Giza (donde ya se presentó en 2007).

Más adelante, la cantante brindará dos fechas en la India (siendo sus primeros conciertos allí desde 2007), seguidos de la anticipada presentación gratuita en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, ante un público que se especula que podría llegar a los dos millones de espectadores.

A continuación, las fechas que siguen en el calendario de la barranquillera para 2026:

  • 1 de marzo: Zócalo de Ciudad de México, Ciudad de México (México)
  • 28 de marzo: Ayla Golf Club, Áqaba (Jordania)
  • 1 de abril: 974 Stadium, Doha (Catar)
  • 4 de abril: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)
  • 7 de abril: Pirámides de Giza, El Cairo (Egipto)
  • 10 de abril: Hipódromo de Mahalaxmi, Bombay (India)
  • 15 de abril: Estadio Jawaharlal Nehru, Nueva Delhi (India)
  • 19 de abril: Circuito de la Corniche de Yeda, Yeda (Arabia Saudita)
  • 2 de mayo: Playa de Copacabana, Río de Janeiro (Brasil).

Temas Relacionados

ShakiraBeéleHips Don't LieLas mujeres ya no lloran World TourEstadio GNP SegurosColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Alarma por Hidroituango al 100%: empresa explica qué significa realmente ese porcentaje

Tras las fuertes lluvias en Antioquia, comenzó a circular la versión de que el embalse estaba al límite y en “alerta roja”

Alarma por Hidroituango al 100%:

Santos pidió frenar la escalada militar en Irán y advirtió sobre consecuencias “catastróficas” si colpasa el Estado iraní

El expresidente de Colombia y presidente de The Elders aseguró que la guerra para forzar un cambio de régimen solo genera caos y desigualdad

Santos pidió frenar la escalada

La Dian anunció el calendario de vencimientos de impuestos nacionales para marzo de 2026: quiénes deben pagar

El cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias evita sanciones, intereses moratorios y procesos de cobro coactivo

La Dian anunció el calendario

Video: riña entre vendedores informales cobró una víctima mortal y dejó otra gravemente herida en el norte de Bogotá

Cada vez son más frecuentes los enfrentamientos protagonizados por trabajadores ambulantes, lo que genera preocupación entre habitantes, que ven estas escenas en las calles de la capital colombiana

Video: riña entre vendedores informales

La inflación no cede: Colombia escala al cuarto lugar en la región y expertos anticipan más presión

En enero, el país alcanzó una inflación anual de 5,35%, la más alta desde octubre de 2025, impulsada principalmente por servicios y tarifas reguladas, mientras analistas advierten que el indicador podría superar el 6% en el transcurso del año

La inflación no cede: Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Violento ataque del ELN con

Violento ataque del ELN con drones explosivos dejó 14 soldados heridos en Montecristo, sur de Bolívar

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

Por cifras de homicidios en Colombia durante 2025, María Fernanda Cabal arremetió contra el “‘gobierno de la vida’” de Petro: “Masacres y secuestros todos los días”

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

ENTRETENIMIENTO

‘Sábados Felices’ quedó nuevamente en

‘Sábados Felices’ quedó nuevamente en la mira por sus recientes movimientos: “Suavizan los titulares”

Gorillaz, J Balvin, Paola Jara, Kei Linch y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Alejandro Estrada habría manifestado que todavía piensa en Nataly Umaña en ‘La casa de los famosos Colombia’: así lo contó Sara Uribe

Ritvales Raíz: la apuesta que promete darle un respiro a la escena de la música electrónica en Medellín

Mejor amigo de Karola Alcendra y Emiro Navarro se defendió de las burlas recibidas por el equipo de Dímelo King

Deportes

Primera polémica con James Rodríguez

Primera polémica con James Rodríguez en Minnesota United por la MLS: esto pasó en su primer partido

Humillante cierre de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub20: Argentina la goleó 3-0

Rival de Nueva Zelanda en el Mundial 2026 no asistiría por el conflicto de Estados Unidos e Irán: esta es la situación

El fútbol colombiano tendrá nuevas reglas en el segundo semestre de 2026: estas serán las normas en los partidos

La selección Colombia de baloncesto superó a Chile en el clasificatorio al Mundial de Catar 2027