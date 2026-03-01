Shakira subió a Beéle a cantar ‘Hips Don’t Lie’ en vivo y pusieron a delirar a los asistentes: “Pedazo de artista”

En su presentación en el estadio GNP Seguros, la barranquillera sorprendió sumando al cantante como invitado, desatando la locura en el público mexicano - crédito @shakira/Instagram

Shakira alargó su récord de más fechas en el estadio GNP Seguros de México en una misma gira hasta alcanzar un total de 13, con su concierto del pasado viernes 27 de febrero.

La cantante decidió darle una sorpresa a sus fans sumando a un invitado sorpresa: ni más ni menos que Beéle, que apareció de manera totalmente inesperada para los miles de asistentes cuando se realizaba la interpretación de Hips Don’t Lie.

De este modo, se prolongo lo visto en octubre de 2025, cuando el propio Beéle apareció en una versión en vivo del tema —que también incluyó a Ed Sheeran— y fue publicada en un EP conmemorativo y lanzado en exclsuvia en Spotify.

Shakira se juntó con Ed Sheeran y Beéle en 2025 para grabar una nueva versión de "Hips Don't Lie" - crédito @shakiranechile/IG

Las tribunas deliraban al presenciar a los dos colombianos en escena, desplegando una química total y brindando el que probablemente fue uno de los puntos altos de la jornada.

En su cuenta de Instagram, Shakira compartió un fragmento de la aparición de Beéle y celebró a su invitado sin reservas. “Pedazo de artista”, escribió en la publicación instantanea, elogiando el desempeño del barranquillero en escena.

La aparición de ambos cantantes se produjo apenas un día después de que se confirmara el lanzamiento de Algo Tú, una colaboración entre ambos que se publicará en plataformas digitales el próximo miércoles 4 de marzo.

Por los adelantos compartidos por ambos artistas en sus redes sociales, se anticipa una pista bailable y con notables referencias a Barranquilla, que también podrían extenderse al videoclip, grabado en pleno Carnaval y con el apoyo de la Alcaldía de la ciudad.

Así avanzan las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Shakira confirmó fechas en América Central y Oriente Medio para la reanudación de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' en 2026 - crédito @shakira/Instagram

A falta de que se confirmen las fechas en Europa y Asia que mantienen en vilo a su fanaticada en ambos continentes desde hace meses, la cantante inició el año con nuevos compromisos en América Latina.

En primera instancia estuvieron su serie de cinco presentaciones en El Salvador, a la que sigue su regreso a México para cuatro conciertos más, del que ahora solo resta uno gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México.

A esto se suman cuatro fechas en Oriente Medio, dos en solitario, una como parte de un festival —el OffLimits Music Festival de Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos—, compartiendo tarima con figuras como los Jonas Brothers, Ne-Yo, Myles Kennedy o Biffy Clyro, entre otros,

El cierre de su paso por la región será como el acto musical que animará el Gran Premio de Arabia Saudí de la Fórmula 1. Esta válida se correrá en el trazado urbano de Yeda. Por estas fechas se dará también el regreso de la colombiana a las Piramides de Giza (donde ya se presentó en 2007).

Más adelante, la cantante brindará dos fechas en la India (siendo sus primeros conciertos allí desde 2007), seguidos de la anticipada presentación gratuita en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, ante un público que se especula que podría llegar a los dos millones de espectadores.

A continuación, las fechas que siguen en el calendario de la barranquillera para 2026:

1 de marzo: Zócalo de Ciudad de México, Ciudad de México (México)

28 de marzo: Ayla Golf Club, Áqaba (Jordania)

1 de abril: 974 Stadium, Doha (Catar)

4 de abril: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)

7 de abril: Pirámides de Giza, El Cairo (Egipto)

10 de abril: Hipódromo de Mahalaxmi, Bombay (India)

15 de abril: Estadio Jawaharlal Nehru, Nueva Delhi (India)

19 de abril: Circuito de la Corniche de Yeda, Yeda (Arabia Saudita)

2 de mayo: Playa de Copacabana, Río de Janeiro (Brasil).