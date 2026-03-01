Colombia

Martha Rojas, mamá de Epa Colombia, volvió a pedir justicia por la empresaria: “Por qué tanta maldad”

La mujer publicó una reflexión en sus redes sociales sobre la injusticia que, según afirmó, enfrenta la empresaria de fajas tras cumplir casi 13 meses en prisión y permanecer alejada de su hija pequeña

A finales de enero de
A finales de enero de 2025 uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia leyó la ratificación del fallo en contra de Daneidy Barrera más conocida como 'Epa Colombia' - crédito Cristian Bayona / Colprensa

La situación judicial de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, ha generado una ola de preocupación y protestas públicas entre sus allegados tras pasar más de un año desde su captura.

La empresaria, reconocida como la “reina de las keratinas”, cumple una condena de cinco años y tres meses en la Escuela de Carabineros de la Policía por su participación en los daños a la infraestructura de TransMilenio y por el delito de instigación a delinquir con fines terroristas durante las protestas sociales de 2019.

Mamá de Epa Colombia volvió
Mamá de Epa Colombia volvió a alzar la voz por la empresaria que completa ya más de un año detenida - crédito @letengoelchisme/IG

Recientemente, Martha Rojas, madre de la artista, como cada mes, se ha pronunicado en sus redes sociales respecto a la condena que paga la emprearia desde hace casi un año. Es de recordar que inicialmente la bogotana estuvo recluida en el Buen Pastor y, posteriormente, en la Escuela de Carabineros.

En el mensaje, Rojas criticó el hecho de que la empresaria no obtenga una respuesta favorable por parte de la justicia, afirmando que esta “solo llega para los criminales y verdaderos terroristas”.

Además, recordó que hace casi siete meses presentaron una tutela que, según las palabras de Martha Rojas, “debió haberse resuelto en 10 días”. También cuestionó el proceso judicial contra la empresaria de keratinas, especialmente después de que pagó 100 millones de pesos en sanción.

Epa Colombia junto a su
Epa Colombia junto a su mamá en un evento antes de ser capturada - crédito @martha.rojas/Instagram

Y concluyó: “Yo vi la audiencia y nada, ningún beneficio aunque saben que fue improcedente todo lo que hicieron y hacen con ella, por qué tanta maldad, por qué tanta injusticia con mi hija, no se merece que se cisañen tanto con ella de esta manera. Pido justicia para mi hija, mañana va a completar 13 meses privada de su libertad lejos de su hija, familia, empresa y de todas las personas que dependían de ella".

Qué más ha dicho la mamá de Epa Colombia

A comienzos de febrero de 2026, la familia de Barrera, especialmente su madre Martha Rojas, ha denunciado la lentitud del sistema judicial colombiano.

Rojas subrayó en una publicación de Instagram que la tutela presentada en agosto de 2025 sigue sin resolverse, lo que ha profundizado el dolor familiar.

“Qué tanto mal le han hecho a mi hija separándola de su princesa, de la empresa, qué injusticia tan grande, y no sé por qué tan demorada la tutela que fue puesta el 1 de agosto de 2025”, escribió la madre de la influenciadora.

Mamá de Epa Colombia lamentó
Mamá de Epa Colombia lamentó la situación con la empresaria - crédito @martha.c.rojas6/ Instagram

Además, Rojas apeló directamente a los jueces, pidiendo celeridad porque “el tiempo con su princesa no se recupera. Bueno, la justicia divina tarda, pero llega”.

La pareja de Barrera, Karol Samanta, también se pronunció públicamente y compartió su dolor a través de redes sociales, mostrando imágenes del momento en que la influenciadora fue detenida.

“No creí que fuera a pasar el año y tú aún en ese lugar privada de tu libertad, hoy hace un año nos condenaron a ambas, solo que a ti te encerraron y a mí me dejaron viviendo tu ausencia junto con nuestra princesa”, expresó Samanta.

Respondiendo a preguntas sobre la empresa de Barrera y su estado actual, Samanta reconoció la dificultad de mantener la actividad habitual: “Disculpen por no darles contenido de la empresa, pero hay días como estos que son difíciles de llevar”.

Las palabras de Karol Samanta
Las palabras de Karol Samanta tras un año de captura de Epa Colombia - crédito @karolsamantaoficial/IG

Finalmente, Samanta rechazó duramente los comentarios que justifican la condena de Barrera y defendió el carácter y los logros de la empresaria: “No me interesa si hay personas que dicen que ella ‘lo merece’. Gente que hasta en un reality salen a ser jueces de Dane, para mí, para su hija, para sus papás, para su familia, para su equipo de trabajo, Dane es una mujer ejemplo a seguir”.

La demora judicial y el impacto personal y familiar han convertido el caso de Epa Colombia en un tema de debate público sobre la celeridad y humanidad en el sistema judicial colombiano.

