Marcela Reyes se pronunció sobre la supuesta demanda a Nicolás Arrieta: “No formen un pleito donde no lo hay”

La sorpresiva polémica entre Nicolás Arrieta y Marcela Reyes tras la tercera edición de La casa de los famosos Colombia escaló más allá del set de grabación.

Al regresar a su vida cotidiana, Arrieta que fuera uno de los concursantes más comentados afirmó que habría sido notificado de una demanda legal.

El origen del conflicto se remonta a los comentarios realizados durante el programa de Canal RCN, en el que ambos participaron hasta su eliminación.

Arrieta, creador de contenido digital, reveló en una transmisión en vivo por TikTok que, al abandonar la competencia, miembros de su equipo le informaron sobre una supuesta acción judicial iniciada por la DJ Marcela Reyes debido a sus declaraciones en el reality.

Uno de sus colaboradores precisó: “Que están difundiendo comentarios que estaban afectando su buen nombre y la buena honra... Y eso se escaló con los abogados...”.

La publicación de este dato elevó el nivel de atención de los seguidores de ambos personajes y despertó especulaciones en redes sociales, alimentando un relato de conflicto legal que, posteriormente, recibió una aclaración inesperada por parte de la propia Reyes.

Durante la conversación en directo, Arrieta optó por el humor característico que lo distingue en redes sociales para restar dramatismo a la situación. Bromeó: “Mi respuesta fue mandarle una foto así (con los dedos haciendo pistola). No, mentiras, para México no quiero ir”.

Sin embargo, acto seguido desmintió la veracidad de la anécdota, calificándola solo como una broma ante la posibilidad de una cita en territorio mexicano.

Reyes aclara que no existe demanda: “No vayan a formar un pleito donde no lo hay”

Ante el revuelo y las especulaciones, fue la propia Marcela Reyes quien emitió una respuesta pública a través de sus redes. La empresaria explicó que la versión difundida sobre una demanda en contra de Arrieta corresponde a un malentendido originado mientras ella seguía dentro del reality.

Según narró, su equipo legal envió una comunicación preventiva al entorno de Nicolás sin que ella lo supiera, algo que vino a descubrir tras su salida de la casa.

Reyes detalló: “Por ahí ya vi en todos lados, porque además me lo están mandando, lo que están publicando: ‘Marcela Reyes demanda a Nicolás Arrieta’ y ‘Nicolás Arrieta se pronuncia frente a la demanda de Marcela Reyes’. Y empieza la gente a especular y a decir una cantidad de cosas, muchachos, que la verdad a mí ya después de todo lo que yo he pasado en mi vida, ya qué me puede afectar. Ya hay cosas que antes me divierten”.

La DJ hizo referencia directa a su convivencia y trato con Arrieta. “Cuando yo estaba en La casa de los famosos tuve la oportunidad de conocer a Nicolás Arrieta y cuando salí, que me pronuncié luego de mi salida, lo primero que dije era que había salido feliz de conocer a una persona como Nicolás, porque me llevé otra imagen totalmente de la que tenía. Es un hombre caballeroso, gracioso, supremamente simpático, noble y humilde. E incluso dije que para mí era el que se debía de ganar el reality”, afirmó Reyes ante sus seguidores digitales.

Al abordar el motivo del supuesto conflicto, la empresaria precisó hechos concretos: “Me siento con mis abogados y me dicen: ‘MR, mientras estuviste allá, nosotros mandamos un comunicado al grupo de Nicolás Arrieta por esto y esto que te dijo’. Y yo: ‘¿Qué? ¡No, Nico me cae muy bien! No, por favor, mándenle una carta, díganles que yo ahora que ya estoy afuera, que cero, que antes Nicolás me cae superbién’”.

Sobre la presunta disputa y la posible repercusión, Reyes sentenció: “No hay demandas, no hay nada de eso”. Además, pidió explícitamente que “no vayan a formar un pleito donde no lo hay”, subrayando que el vínculo entre ambos continuaba siendo cordial incluso después del programa.

En la transmisión, Nicolás Arrieta había planteado una reflexión a partir de la reacción de Marcela Reyes: “La buena para Marcela, pero ¿para qué te metes a un reality?, hay que aguantar la presión”, respondió a sus seguidores que le consultaban por el origen de la controversia.