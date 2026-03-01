Colombia

Karina García respondió al dilema de apoyar o no a los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’

La influenciadora precisó que, aunque muchos le han pedido tomar partido, su nuevo rol como jueza invitada le exige mantener la neutralidad. No obstante, reconoció que podría reconsiderar su postura en el futuro

La panelista de 'Qué hay pa' dañar' aseguró que prefiere no emitir algún tipo de opinión al respecto - crédito @rastreandofamosos/IG

Las recientes especulaciones sobre el desempeño de los participantes de La casa de los famosos Colombia han impulsado una oleada de comentarios en plataformas digitales.

Esto, especialmente tras la incorporación momentánea de Yina Calderón, Melissa Gate y Karina García como juezas invitadas, una jugada pensada para evaluar el comportamiento de los habitantes y buscar “que el programa despegue”, según señalan en redes.

Renzo envió directo a la placa a Nicolás Arrieta con un poder durante la gala inicial - crédito cortesía Canal RCN

En este contexto, Karina García fue interrogada en una transmisión en vivo a través de TikTok por sus seguidores, quienes deseaban que diera su opinión sobre los participantes que continúan en competencia al igual que los nuevos ingresos tras un mes de competencia.

Frente a esa demanda, García expresó: “Me están preguntando por muchos participantes de La casa de los famosos, bebés, pero yo les voy a confesar algo. Para mí, estoy en una posición bastante fuerte. No me lo prohíben, pero tampoco debo hacerlo. ¿Sí me entienden?”.

La influencia de García en la conversación pública no es casualidad, ya que su desempeño como semifinalista en la segunda temporada del reality y su actual presencia en el panel de opinión del programa digital ¿Qué hay pa’ dañar? en La casa de los famosos Colombia, han logrado que los comentaristas digitales discutan activamente su rol y las repercusiones de sus opiniones.

Karina García se integró al equipo de '¿Qué hay pa' dañar?' en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @karinagarciaoficiall/IG

Al abordar la presión por tomar partido, la propia Karina García reconoció: “No puedo, no puedo estar de parte de nadie, pero ustedes me conocen”, enfatizando que la neutralidad es parte de la responsabilidad que asume en su nueva posición.

No obstante, García dejó abierta la posibilidad de un cambio de actitud a medida que el concurso avance.

Así lo expresó: “Yo creo que voy a llegar a un punto en esta competencia donde yo le voy a pedir permiso a mis jefes pa’ que me dejen apoyar a quien yo quiera”, mostrando a su vez cercanía con su grupo de seguidores: “Pero pues igual mi team me conoce. Me conocen perfectamente. No, Karina, no joda que...”.

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente, los internautas dejaron sus opiniones al respecto: “Otra tibia, no, es que ni por fuera de ese programa quieren opinar ni bien ni mal”; “Karina siendo Karina, amor te estamos pidiendo opiniones, no que los juzgues ni mandes a placa”; “creo que nadie se quiere meter en camisa de fuerza con ese tema”, entre otros.

La casa de los famosos Colombia recibe a Karina García como jueza en medio de expectativas y controversia - crédito @canalrcn/IG

Por qué Karina García no volvería a ser amiga de Mariana Zapata

La panelista Karina García confirmó el final definitivo de su amistad con Mariana Zapata y rechazó cualquier posibilidad de reconciliación. Durante su intervención en el programa Qué hay pa’ dañar de La casa de los famosos Colombia, García afirmó: “No sería amiga de alguien que me traicionó”.

Explicó que no guarda resentimientos, pero considera que “lo más sano es la distancia” tras los desencuentros ocurridos en 2025.

La ruptura entre ambas se originó tras la controversia por un supuesto triángulo amoroso con el cantante Blessd. Yina Calderón acusó a Mariana de involucrarse sentimentalmente con el reguetonero cuando este era pareja de Karina.

La modelo y panelista de 'Qué hay pa' dañar' señaló que su antigua amistad quedó resentida luego de la polémica tras conocerse el triángulo amoroso de ambas con Blessd - crédito @quehaypadanaroficial/Instagram

Aunque Zapata negó los hechos, otras figuras respaldaron la versión de Calderón. Además, Sofía Avendaño aseguró que ambas fueron “mozas” de Blessd y afirmó que Karina habría planeado una campaña para impedir la entrada de Mariana a la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

En el reality, Mariana Zapata permanece en competencia en medio de rumores por un presunto romance con Juanda Caribe. Mientras tanto, la producción anunció una nueva prueba por equipos, cuyo beneficio será revelado en la gala del 27 de febrero. Mariana logró salvarse de la eliminación de la semana, mientras otros participantes como Alejandro Estrada, Lorena Altamirano y Yuli Ruíz quedaron nominados para salir el 1 de marzo.

