Joven en condición de discapacidad que sobrevivió a ataque de inquilino en el que murió su madre pide una oportunidad laboral

La muerte de María Victoria Loaiza a manos de un inquilino en el barrio Cristóbal Colón, en Cali, dejó a su hijo Freddy desamparado y con graves necesidades económicas

La madre de Freddy Ortiz
La madre de Freddy Ortiz fue asesinada por su propio iniquilino - crédito Colprensa

Más de dos años después del atroz crimen que marcó su vida, Freddy Ortiz Loaiza sigue con la esperanza de tener una mejor calidad de vida a pesar de su situación de discapacidad.

Su caso, recordado por la brutalidad con la que su madre, María Victoria Loaiza, fue asesinada el 14 de febrero de 2024 por un inquilino en el barrio Cristóbal Colón de Cali, permanece en la memoria colectiva. Por su parte, Freddy sobrevivió a la agresión del sujeto tras pasar 25 días en la unidad de cuidados intensivos (UCI). El ataque empeoró su discapacidad y hoy enfrenta la vida casi en soledad, apoyado únicamente por una tía con recursos limitados.

Hoy, Freddy no busca compasión, sino una oportunidad laboral. “Solo quiero una oportunidad para trabajar, lo que yo sé, que soy técnico en sistemas y también hice un curso de celulares. Quiero abrirme esas oportunidades en esas dos carreras”, afirmó Ortiz Loaiza en un video compartido a TuBarco.

Su prima, Carmen Lucía Angulo Loaiza, expuso la situación y la falta de apoyo estatal: “Estamos solicitándole a la Alcaldía, a la Gobernación, al Estado, muchas oportunidades para él. Como una silla de ruedas —ojalá eléctrica, porque la que tiene le está fallando—, un cuidador y una silla especial para bañarse. Mi primo es un joven proactivo, discapacitado, con una condición especial, pero quiere trabajar y estudiar y, hasta el momento, no hemos tenido respuesta”.

La familia agradeció a los que puedan visibilizar su caso y pide ayuda a empresas o a quienes puedan ofrecerle una oportunidad laboral. “No es un favor, él es una persona, un ser humano que siente y necesita una calidad de vida que se merece”, insistió Angulo. Si desea contactarlo, Freddy dejó disponible su número de WhatsApp: 305 355 04 56.

El caso

La comunidad de Cristóbal Colón aún no supera el impacto del homicidio de María Victoria Loaiza, reconocida por su labor social con personas con discapacidad. El crimen tuvo como agresor a Mateo Alejandro Trullo Salas, un joven de 26 años que apenas llevaba cinco días como inquilino en la vivienda.

A pesar de su condición
A pesar de su condición de discapacidad, el joven se ha mantenido optimista y espera un aoportunidad laboral - crédito freddyortizloaiza/Instagram

Según el relato de Freddy, el conflicto comenzó la noche del 12 de febrero, cuando Trullo Salas envió mensajes provocativos a su madre. “Él empezó a escribirle unos mensajes provocativos a mi mamá, diciéndole que quería compartir con ella, que quería fumar con ella. Luego, quiso disculparse, pero mi mamá no quería hablar con él. Entonces él se le acercó y la agredió”.

Ortiz Loaiza relató: “Él me arrebató el celular y yo empecé a llorar porque empezó a ahorcar a mi mamá. Luego fue a coger un cuchillo y mi mamá me dijo: ‘Encerrémonos en la habitación’. Pero, por los nervios, ella se quedó paralizada. Yo me lancé con la silla y todo para quitarle el cuchillo, y ahí me apuñaló a mí y a mi mamá. Sus últimas palabras fueron: ‘¿Fredy, estás bien? Yo no me puedo ir porque qué va a pasar con mi hijo’”.

Freddy intentó proteger a su madre y recibió heridas graves. Permaneció en cuidados intensivos durante 25 días y sufrió secuelas como la pérdida temporal del habla. El testimonio de Freddy contradijo la versión del agresor, que, en entrevista con Más Allá del Silencio, sostuvo que la agresión ocurrió luego de una pelea por el arriendo y la devolución del dinero.

Las versiones del joven responsable
Las versiones del joven responsable del ataque y el hijo de la víctima son completamente diferentes - crédito Fotomontaje Infobae (Más allá del silencio/Youtube- Colprensa)

Mateo Trullo Salas declaró: “Llegué y le quité el celular. En ese momento la señora salió, volvió con un martillo y empezó a decir que le devolviera el teléfono. Yo le pregunté qué le pasaba, por qué me gritaba y qué iba a hacer con eso. Se me fue acercando y le quité el martillo. Apenas se lo quité, salió corriendo para la cocina, agarró un cuchillo. Llegué y le pegué tres puñaladas: una en el cuello y dos en el pecho. Ella cayó”.

Trullo Salas también afirmó que Freddy está en silla de ruedas “por algo que cometió en el pasado”, insinuación que Ortiz Loaiza desmintió: “Mi discapacidad es congénita; nací con ella. Desde pequeño me diagnosticaron parálisis cerebral espástica y una insuficiencia motora central”.

Tras la captura, Trullo Salas fue condenado a 24 años de prisión por homicidio. Freddy, por su parte, continúa luchando por rehacer su vida en condiciones adversas. “A veces pienso que yo fui el culpable de todo lo que pasó porque confié en las palabras que él me dijo”, expresó el joven en su momento, y que, pese al dolor y las secuelas físicas, finalizó sus estudios y mantiene la esperanza de conseguir empleo, independencia y una vida digna.

