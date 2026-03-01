Colombia

‘Influencer’ criticó un plato típico de la gastronomía colombiana en México: “No me termina de convencer”

Pese a que destacó el buen sabor de varios ingredientes, en general le dio una calificación baja por el fallo en un ingrediente clave

Guardar

Desde el chicharrón hasta los frijoles, este colombiano analiza cada detalle de una Bandeja Paisa servida en un restaurante de México. Descubre su honesta calificación y si la sazón colombiana se mantiene lejos de casa - crédito soyeldane1 / TikTok

Durante su visita a Ciudad de México, el influenciador El Dane probó comida colombiana en una calle donde cada restaurante y tienda exhibe la bandera nacional. Allí intentó comprobar si los sabores coincidían con los de Colombia.

Así relató su experiencia: “Estaba caminando por las calles de México y me encontré esto (...) Esta calle me pareció bastante particular porque había bastantes restaurantes colombianos. Incluso había un negocio de fajas. Y en ese momento me entró la duda: ¿qué tal será la comida colombiana que hacen en México?”, señaló El Dane al iniciar su recorrido. Su primera elección fue la bandeja paisa, un plato típico de Antioquia, la región donde creció y cuyos sabores reconoce con facilidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al describir su experiencia, El Dane fue desglosando cada elemento: “Para empezar, qué tremendo pedazo de chicharrón, amigos. Qué animal. Yo, la verdad, amante de chicharrón no soy. Está muy bueno. Está muy rico porque no está grasoso. Chicharrón pasa la prueba”.

La exploración prosiguió con la morcilla: “Ahora vamos por algo que no es tan fácil de conseguir y es la morcilla. Yo no sé qué tanta morcilla se comercialice y se venda aquí en México, pero esta está muy rica. Se siente el sabor así original, tradicional, muchachos”. La fidelidad del sabor sorprendió al creador de contenido.

El influenciador elogió el ambiente
El influenciador elogió el ambiente colorido del local, aunque expresó decepción por los frijoles, a los que calificó como “sin sabor” - crédito soyeldane1 / TikTok

Al avanzar en su degustación, el impacto de los ingredientes locales se hizo evidente.

“El arroz es un sabor muy diferente a como lo comemos en Colombia. Claramente, muchachos, eso pasa porque el sabor del agua cambia y el arroz es pura agua y arroz”, explicó, subrayando que: “La carne sí me sabe igual que en Colombia, que la bandeja paisa tradicional, pero el arroz, muchachos, muy diferente. No sabe mal, pero sí tiene un sabor muy diferente”.

La ensalada, sencilla y funcional, cumplió las expectativas: “Esa ensalada no es como que sea como: guau, la superensalada. Es como repollo, lechuga, zanahoria y limoncito. Cumple, muchachos”.

En cuanto al aguacate, la comparación fue inevitable: “Les voy a decir honesto, los aguacates de Colombia son lo más chimba que se ha parido. No creo que aquí el aguacate sea igual. Es que el aguacate en Colombia, es otro nivel, muchachos. La comida callejera quizás México nos gana, pero en los aguacates, papi, México, out”.

La arepa también resultó diferente al paladar colombiano: “La arepa me imagino que sí la hacen ellos, porque no creo que aquí hayan fábricas de arepas. La arepa también sabe muy diferente”.

El Dane prueba la bandeja
El Dane prueba la bandeja paisa en un restaurante colombiano de México, destacando el chicharrón como “increíble” y fiel al sabor de Antioquia - crédito soyeldane1 / TikTok

El Dane se detuvo con las tajadas, un clásico que no convenció del todo: “No, no saben como las tajadas en Colombia. Es porque está como cruda por dentro. Están un poco crudas por dentro, muchachos, las tajadas”.

El huevo, aunque similar, mostró diferencias sutiles: “Yo creo que el huevo sabe igual en todos lados. Pues no, este sabe diferente, pero bueno, sí, muy similar”.

Esta suma de matices llevó a El Dane a afirmar: “Honestamente, muchachos, está más rico lo que yo pensaba. Uno siempre que va a otros países y prueba la comida de su país, realmente nunca da la talla. Aquí, como les dije, el chicharrón increíble, esto por acá es muy rico. El arroz no es de mi agrado ni tampoco la arepa, pero de resto, muy fiel el sabor, muchachos. Yo lo calificaría con un ocho”.

Algo lo asombró fue la posibilidad de poder consumir un jugo de lulo: “Eso es una fruta que no se come sino en Colombia. Yo no la he visto en otros lados”. Al final, por poco deja un elemento clave: “Casi que olvido probar los frijoles. Vamos a ver. Eso sí también es bastante importante”.

La morcilla sorprendió al creador
La morcilla sorprendió al creador de contenido por su autenticidad, mientras que el arroz y la arepa mostraron claras diferencias debido al agua local - crédito soyeldane1 / TikTok

La decepción fue notable: “Yo le había dado un ocho al plato, pero por los frijoles, lo siento, muchachona, te voy a calificar en un siete. Podría ser incluso un seis coma cinco, muchachos, los frijoles no están buenos. No me terminaron de convencer, porque el sabor es diferente. Le pongo un siete para no ser cruel. Siento que los frijoles no tienen como sabor”.

Los seguidores de El Dane plasmaron sus propias impresiones. “Eso sin frijoles no es una bandeja paisa” mencionando el olvido inicial del creador. Alguien mencionó: “El aguacate es diferente porque el aguacate de México es el mejor del mundo”, otros hicieron burla de la ensalada: “Bueno, alguien que me saque de dudas... La bandeja paisa lleva ensalada morada?” y alguien notó la mezcla de ingredientes el El Dane ingirió: “Que bomba Lulo, leche, frijol, chicharrón, estómago de camionero”.

Temas Relacionados

El DaneTikTokComida ColombianaComida en MéxicoComer en MéxicoBandeja paisaColombia-Noticias

Más Noticias

Judicializan a cuatro presuntos miembros del ELN por desplazamiento forzado y apropiación de una finca

Según informó la Fiscalía General de la Nación, las cuatro personas son señalados de amenazar a las víctimas con retenerlas y trasladarlas de Arauca a territorio venezolano

Judicializan a cuatro presuntos miembros

El secreto detrás del liderato de Internacional de Bogotá en la Liga BetPlay I-2026: el entorno deportivo e institucional idóneo

El presidente Nicolás Maya y el entrenador Alexander Arias explicaron a Infobae Colombia la transformación institucional y táctica que llevó al club del último lugar al liderazgo en el fútbol colombiano

El secreto detrás del liderato

Gustavo Petro cuestionó a Israel y Estados Unidos, y calificó de “ilegal” el ataque contra Irán: “Frente mundial contra la guerra”

El mandatario colombiano ha sido muy crítico con los recientes ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, que causaron la muerte del clérigo y político iraní Alí Hoseiní Jameneí​

Gustavo Petro cuestionó a Israel

La imagen favorable de Gustavo Petro creció en la recta final de su gobierno, reveló encuesta del Centro Nacional de Consultoría

Según la más reciente medición del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para Cambio, la aprobación del mandatario se ubicó en 54,5%, mientras que la desaprobación fue de 38,4%

La imagen favorable de Gustavo

Martha Rojas, mamá de Epa Colombia, volvió a pedir justicia por la empresaria: “Por qué tanta maldad”

La mujer publicó una reflexión en sus redes sociales sobre la injusticia que, según afirmó, enfrenta la empresaria de fajas tras cumplir casi 13 meses en prisión y permanecer alejada de su hija pequeña

Martha Rojas, mamá de Epa
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Se aplaza la llegada del

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

Violento ataque del ELN con drones explosivos dejó 14 soldados heridos en Montecristo, sur de Bolívar

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

ENTRETENIMIENTO

Martha Rojas, mamá de Epa

Martha Rojas, mamá de Epa Colombia, volvió a pedir justicia por la empresaria: “Por qué tanta maldad”

La actriz Caterin Escobar pidió que dejen de llamarla solo “la novia de Yepes” y protagonizó divertido momento junto a Mario Alberto Yepes

Karina García respondió al dilema de apoyar o no a los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Marcela Reyes se pronunció sobre la supuesta demanda a Nicolás Arrieta: “No formen un pleito donde no lo hay”

Shakira y Lucien Laviscount: la verdad detrás de las fotos virales y los rumores de romance

Deportes

Colombia vs. Canadá - EN

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la SheBelieves Cup, torneo amistoso que se juega en Estados Unidos

El secreto detrás del liderato de Internacional de Bogotá en la Liga BetPlay I-2026: el entorno deportivo e institucional idóneo

Un presunto hincha del Junior que intentó robar bandera a aficionados del América fue golpeado dentro del estadio durante un partido

Así fue el terrible accidente de David Alonso en el primer GP de Moto2 en 2026: impactó contra dos motos y fue retirado en camilla

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay I-2026 tras las victorias de América, Junior y Bucaramanga en la fecha 9