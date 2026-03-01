Colombia

Fuerzas Militares publicaron el cartel de los más buscados del Clan del Golfo: ofrecen millonarias recompensas por información

Los criminales serían responsables de amenazas y asesinar a defensores de derechos humanos, firmantes de paz y familiares

Las Fuerzas Militares instaron a
Las Fuerzas Militares instaron a la ciudadanía a denunciar en las líneas seguras. Indicaron que su información ayuda a proteger la vida y la legalidad - crédito prensa Fuerzas Militares

Las Fuerzas Militares de Colombia dieron a conocer el cartel de los más buscados del Clan del Golfo, que también se hace llamar el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Las personas que están bajo la lupa de las autoridades serían responsables de afectar a defensores de derechos humanos, firmantes de paz y familiares.

Se estableció una recompensa de hasta 600 salarios mínimos legales mensuales vigentes (Smlmv) por información que permita la captura de los siguientes criminales:

  • Rober Alexander Martínez Velásquez
  • Osneider Ruiz Arroyo
  • Urainer Gilberto Córdoba Buenaventura, alias Tocayo
  • Jhonatan Restrepo Salazar, alias Angelo

Por otro lado, determinó otra recompensa de hasta 15 Smlmv por información que permita encontrar y llevar ante la justicia a otros seis presuntos integrantes de la organización criminal:

  • Wilmar Albeiro Mejía Úsuga, alias Richard
  • Onael Enrique Ramos Anaya, alias Chacal
  • Kevin Esteban Chaverra Gutiérrez, alias Risitas
  • José Elías Cortés Velásquez, alias Chalia
  • Didier Esteban Aricapa Cotera, alias Silvestre
  • José Rosario Aparicio Vargas, alias Camilo
Las Fuerzas Militares publicaron el
Las Fuerzas Militares publicaron el cartel de los más buscados del EGC. Una de las recompensas por información es de hasta 600 Smlmv - crédito @FuerzasMilCol/X

De acuerdo con las autoridades, las líneas seguras a las que la ciudadanía se puede comunicar con el fin de brindar información sobre estas personas son:

  • Línea del Cuerpo Élite Policial: 3178965777
  • Línea contra el crimen: 3143587212
  • Línea contra el terrorismo: 107
  • También está disponible el correo electrónico: dijin.elite-jef@policia.gov.co

Todo el Estado colombiano está articulado para ubicar y capturar a los responsables de amenazas y asesinatos contra líderes sociales. Su información es clave para proteger la vida y la legalidad. Comuníquese con absoluta reserva”, indicaron la Fuerzas Militares en X.

Las Fuerzas Militares de Colombia
Las Fuerzas Militares de Colombia indicaron que la ciudadanía puede brindar información con absoluta reserva - crédito @FuerzasMilCol/X

Mientras las autoridades esperan recibir información de los ciudadanos, están fortaleciendo el despliegue militar en algunas zonas del país con el fin de combatir al EGC y otras organizaciones criminales que están afectando a la población.

Ministerio de Defensa refuerza la seguridad en el sur de Bolívar

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció ante la prensa el incremento del despliegue militaren el sur de Bolívar para reforzar el control territorial en zonas estratégicas, con el objetivo de enfrentar a grupos armados como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc al mando de Alexander Díaz, alaias Calarcá y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

De acuerdo con su explicación, el control de las autoridades sobre el río Orinoco pasó del 55 al 70%, gracias a la intervención de la Armada Nacional y el respaldo logístico de la Gobernación de Bolívar, que facilitó botes de apoyo fluvial junto a otras administraciones departamentales.

Aundo a ello, informó que en los últimos 12 meses, el número de efectivos del Ejército Nacional ha aumentado en un 60% en la región, con la creación de la Brigada 19 y la activación de la Fuerza de Despliegue Rápido número 9. Adicionalmente, el ministro de Defensa informó sobre la llegada de 300 soldados adicionales en los próximos días y de otros 300 en abril. Hace dos meses, ya se había desplegado un batallón especializado en operaciones especiales.

Nuestra función es desarrollar las operaciones para que haya protección de la vía, pero también gobernabilidad. Y esta gobernabilidad se da también fortaleciendo el diálogo con las comunidades, instrucción que le hemos dado a toda la fuerza pública”, indicó el jefe de la cartera.

Por otro lado, para reforzar la seguridad en los 15 municipios de la zona, el pie de fuerza policial se elevó de 146 a 200 uniformados y se prevé sumar 50 nuevos efectivos en junio. Además, 46 miembros del Grupo de Operaciones Especiales serán asignados en áreas donde se han registrado atentados contra alcaldes y altos niveles de sicariato. En ese sentido, la instrucción dada por el ministro a la fuerza pública incluye proteger a las autoridades locales y profundizar el diálogo con las comunidades para mantener la gobernabilidad.

