Este es el documento que necesitan las mujeres en Colombia para que se puedan pensionar con menos semanas de trabajo

En enero de 2026, el número de mujeres ocupadas en Colombia aumentó a 9.586.000, según el Dane - crédito Carlos Ortega/EFE

A partir del 1 de enero de 2026, la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro, que está en estudio de la Corte Constitucional, permitirá reducir de manera progresiva las semanas mínimas de cotización para que las mujeres accedan a la pensión de vejez, en un proceso escalonado que continuará hasta 2036.

La normativa también incorpora una bonificación adicional de semanas por hijos, con el fin de facilitar el acceso a la jubilación y compensar desigualdades históricas de género.

A partir de esa fecha, las mujeres podrán solicitar la pensión de vejez con 1.250 semanas de cotización, en vez de las 1.300 requeridas hasta ahora. El nuevo sistema contempla una reducción anual, que llevará el requisito a 1.000 semanas en 2036. Además, la ley reconoce 50 semanas adicionales por cada hijo, hasta un máximo de tres, si el registro civil está debidamente vinculado a la historia laboral.

Dicho ajuste en las semanas de cotización responde a una petición de la Corte Constitucional. El cronograma establece 1.250 semanas en 2026, 1.225 en 2027, y bajará 25 semanas cada año hasta alcanzar 1.000 semanas en 2036.

El futuro de la reforma pensional está en manos de la Corte Constitucional - crédito Luisa González/Reuters

La bonificación consiste en que por cada hijo, la madre puede acreditar 50 semanas adicionales, hasta un máximo de 150 semanas, siempre y cuando los registros estén validados en el historial laboral. El mecanismo no representa un beneficio económico directo, sino una reducción del tiempo requerido para obtener la pensión.

Para acceder al beneficio, es indispensable que el nacimiento de cada hijo esté registrado de forma debida y validado en la historia laboral de la solicitante. Las entidades administradoras verificarán la información antes de aprobar la pensión de vejez.

Requerimientos administrativos para acceder al beneficio

Así las cosas, tener la historia laboral unificada y actualizada es obligatorio para las mujeres que aspiren a pensionarse con la nueva normativa. Solo así podrán acreditar el total de semanas cotizadas, registrar la bonificación por hijos y definir si aplican al régimen de transición.

Las administradoras de fondos de pensiones (AFP) como Porvenir, Colfondos, Skandia y Protección sugieren revisar con frecuencia el reporte para clarificar semanas faltantes y mantener actualizados los datos personales. Sin la documentación correcta validada, el sistema no aplicará la reducción ni el reconocimiento de semanas adicionales por hijos.

A finales de 2025, la participación de las mujeres en el mercado laboral colombiano, frente a la masculina, tenía un rezago por más de 24 puntos porcentuales, según el Dane - crédito Colprensa

El procedimiento administrativo requiere la revisión de todos los soportes que respalden los aportes y, en caso de la bonificación, la incorporación de los documentos de los hijos al expediente laboral.

Impacto económico y social de la reforma pensional

El recorte de requisitos fue valorado de forma positiva como un avance hacia un régimen más equitativo para las mujeres, que históricamente se enfrentaron a mayores obstáculos laborales y se jubilan antes que los hombres. Sin embargo, algunos especialistas advierten que la disminución de semanas puede resultar en una mesada pensional más baja, pues reduce el tiempo de ahorro.

Además, el desafío es aún mayor si se considera que más de diez millones de afiliados no cotizan en la actualidad, lo que exige estrategias para garantizar aportes sostenidos y el acceso a una pensión suficiente para las futuras beneficiarias.

La reducción de semanas busca revertir las dificultades generadas por interrupciones laborales asociadas a la maternidad y el cuidado familiar. No obstante, el seguimiento administrativo y la promoción de la cotización continua siguen siendo retos clave en el proceso.

Colpensiones se convertirá en el principal fondo de ahorro de Colombia con la entrada en vigor de la reforma pensional de Gustavo Petro - crédito Colpensiones/Colprensa

Qué dice Colpensiones

La postura del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, es clave para la entrada en vigor de la reforma. “Colpensiones seguirá trabajando en favor de los derechos de la mujer, que ha dedicado gran parte de su vida al cuidado de sus familias y al desarrollo del país, por lo que merecen un sistema pensional más justo y equitativo”, afirmó.

Destacó el directivo que el nuevo esquema “es un reconocimiento a la ausencia de derechos que han padecido las mujeres en años anteriores”.

En cuanto al traslado de régimen, recomendó que “todos los afiliados que tengan derecho a la transición, de acuerdo con la Ley 2381, es mejor que aprovechen este beneficio porque tiene su historia laboral al día, va a saber cuánto tiene ahorrado, va a saber cuánto tiene que aportar para ponerse al día, y está seguro en una institución del Estado que le asegura el pago oportuno de su pensión”.

También mencionó los retos vinculados a la baja cotización. “La preocupación es que más de diez millones no cotizan, nuestra tarea posterior será actualizarles su historia laboral y decires cuánto han ahorrado, cuánto deben ahorrar y cuánto deben cotizar para que se pongan al día y puedan cumplir con todos los requisitos cuando cumplan la edad de jubilación”, apuntó.