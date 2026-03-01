Colombia

Empresa de Concretos en Santander fue víctima de robo tras someter al vigilante: la Policía recuperó los vehículos hurtados

Las autoridades informaron que sujetos ingresaron a la empresa ubicada en la vía San Gil–Charalá, sometieron al personal y sustrajeron varios vehículos, equipos tecnológicos y una arma de seguridad

La recuperación de los tres vehículos robados fue posible gracias al plan candado de la Policía Nacional y la empresa de monitoreo satelital - crédito Policía Santander

Un grupo armado de 10 personas ingresó de forma ilícita a las instalaciones de Concretos El Nogal en el kilómetro 5 de la vía San Gil–Charalá (Santander) durante la madrugada del sábado 28 de febrero.

De acuerdo con información oficial, el hecho ocurrió cerca de las 4:27 a. m., cuando los intrusos accedieron al predio por la parte trasera, sorprendiendo al vigilante y sometiendo tanto a él como a varios empleados.

Entre los bienes sustraídos figuran tres vehículos de carga, una motocicleta, un DVR de cámaras de seguridad, dos computadores portátiles, cinco teléfonos celulares y un arma de fuego destinada a la vigilancia privada.

Tras la alerta, la Policía Nacional desplegó el llamado plan candado y coordinó con la empresa de monitoreo satelital para rastrear las unidades robadas mediante GPS. La localización de los vehículos permitió a las autoridades actuar en tiempo real en varios departamentos.

La Policía Nacional logró la
La Policía Nacional logró la captura de dos presuntos delincuentes tras encontrar los camiones robados en Piedecuesta y Ubaté, respectivamente - crédito Policía

“De acuerdo con la información suministrada, al parecer, alrededor de diez personas ingresaron por la parte posterior del establecimiento, amordazaron al vigilante y retuvieron a otros empleados, a quienes encerraron dentro de las instalaciones mientras realizaban el hurto. Los presuntos responsables hurtaron dos vehículos tipo doble troque mezcladora, un vehículo turbo, una motocicleta, un DVR de cámaras de seguridad, dos computadores portátiles, cinco teléfonos celulares y un arma de fuego del servicio de vigilancia”, señaló un vocero de la Policía Santander.

Uno de los camiones fue hallado en el municipio de Piedecuesta, donde se realizó la captura de un hombre. “Un segundo vehículo en el municipio de Ubaté, con la captura de otro presunto implicado, y un tercer vehículo fue hallado en un parqueadero del municipio de Sutatausa”, agregó la Policía.

Los dos individuos detenidos quedaron a disposición de la justicia bajo cargos de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Las autoridades policiales aseguraron que mantienen abiertas las investigaciones para identificar y ubicar al resto de los involucrados que participaron en la acción delictiva.

El asalto a Concretos El
El asalto a Concretos El Nogal implicó la retención del personal y el amordazamiento del vigilante por parte de los delincuentes armados - crédito Policía

“La reacción inmediata de nuestras unidades permitió atender oportunamente las víctimas, activar el Plan Candado y lograr resultados importantes con la recuperación de los vehículos y la captura de dos personas. Continuamos trabajando para identificar y, y judicializar a las demás responsables”, concluyó la Policía de Santander.

¿Qué dijo la empresa afectada?

A través de un comunicado oficial, la administración de Concretos El Nogal confirmó la recuperación de los tres vehículos, agradeció la respuesta de las autoridades y destacó que todo su personal se encuentra ileso.

“Fuimos víctimas del hurto de tres vehículos de nuestra empresa. Gracias a la rápida y efectiva reacción de la Policía Nacional, los vehículos fueron recuperados exitosamente”, inició la comunitiva.

La empresa también hizo un llamado a las autoridades para que reforcen las estrategias de prevención y control del delito en San Gil, solicitando mayor presencia de las fuerzas de seguridad y coordinación interinstitucional para evitar hechos similares en el futuro.

La empresa Concretos El Nogal
La empresa Concretos El Nogal confirmó que ninguno de sus empleados resultó herido durante el asalto a las instalaciones - crédito Concretos El Nogal/Instagram

“Es fundamental que se fortalezcan de manera inmediata las estrategias de seguridad, control y prevención del delito en nuestro municipio, San Gil no puede normalizar estos hechos. La protección del orden público, del sector empresarial y de la ciudadanía en general requiere acciones contundentes, coordinación interinstitucional y presencia efectiva en las calles. La tranquilidad de nuestra ciudad debe ser una prioridad permanente”, indicó el documento de Concretos El Nogal.

La organización pidió disculpas a sus clientes por los retrasos en la prestación de los servicios y ratificó que trabaja para reanudar sus operaciones con normalidad.

“A nuestros clientes les ofrecemos disculpas por posibles retrasos en algunos servicios derivados de esta situación. Estamos trabajando para normalizar operaciones lo antes posible”, agregó la entidad en el documento oficial.

