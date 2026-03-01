Colombia se podría ver beneficiada con la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: le entraría una millonada al Gobierno Petro

El petróleo es uno de los ingresos clave de Colombia - crédito Eli Hartman/Reuters

El precio del petróleo Brent, de referencia para Colombia, mostró un alza del 10% y situó el barril en USD80, refleja el impacto inmediato por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Analistas consideran que, si la crisis se prolonga, el barril podría superar los USD100 y, en escenarios extremos, alcanzar los USD120, lo que generaría consecuencias relevantes para los mercados internacionales y la economía colombiana.

El conflicto entre los tres países impulsó el precio internacional del crudo debido al cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% de la oferta mundial. Para Colombia, una subida en el valor del barril implica ingresos adicionales significativos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La escalada bélica en Oriente Medio comenzó el sábado 28 de febrero con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel en territorio iraní. Ante esto, Irán reaccionó y bloqueó el paso de buques petroleros por Ormuz. La parálisis del tránsito generó que grandes petroleras y navieras suspendieran sus envíos. El contexto impulsó el Brent un 10% durante el domingo 1 de marzo, hasta alcanzar los USD80 por barril.

El precio del petróleo Brent aumentó 10 % debido al conflicto y podría llegar a los 100 dólares por barril - crédito Bagus Indahono/EFE

Según estimaciones del sector, la pérdida de flujo diario por Ormuz oscilaría entre ocho y diez millones de barriles a nivel global, incluso si Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos emplean oleoductos alternativos. El economista energético de Rystad, Jorge León, advirtió que, aunque existen infraestructuras adicionales, la reducción del suministro sería considerable.

Mientras se buscan rutas alternativas y se refuerzan reservas estratégicas, gobiernos y refinerías asiáticos evalúan nuevas medidas para estabilizar el mercado. Líderes regionales advirtieron a Estados Unidos sobre el riesgo de que una guerra extendida empuje el Brent más allá de los USD100, perspectiva que también comparten bancos internacionales como Barclays.

Proyecciones del precio del petróleo y capacidad de respuesta

La Opep+ anunció un aumento de 206.000 barriles diarios a partir de abril, equivalente a apenas el 0,2% de la demanda mundial. El ajuste, según analistas, es insuficiente ante la caída de oferta derivada de la crisis en Ormuz. Antes del conflicto, se anticipaba un alza de solo 137.000 barriles diarios, lo que pone en relieve la magnitud de la intervención actual.

Especialistas consideran que la medida de la Opep+ es simbólica ante la magnitud del bloqueo. Jorge León señala que “si el petróleo no puede transitar por el estrecho de Ormuz, 206.000 barriles adicionales por día pesarán muy poco a la hora de calmar el mercado”. Proyecciones del sector ubican el Brent en torno a USD92 por barril cuando las operaciones se normalicen, aunque un conflicto prolongado podría llevar el precio muy por encima de los USD100 por barril.

El dólar cerró, el 27 de febrero de 2026, en promedio de $3.766,35 - crédito Kham/Reuters

Solo Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak cuentan con capacidad para aumentar producción, pero dependen en gran medida del paso seguro por Ormuz. La producción de Rusia, por su parte, ha disminuido desde noviembre y enfrenta presión para mantener sus envíos a mercados asiáticos.

Repercusiones para Colombia y rentabilidad petrolera

El alza internacional beneficia a los productores colombianos. El director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), Óscar Rincón, explicó a La República que “cada dólar que sube el precio del barril le inyecta a la industria cerca de USD750.000 al día”. Con una producción nacional cercana a los 750.000 barriles diarios, el impacto económico se multiplica con rapidez.

Rincón calcula que, si la crisis se prolonga y el precio sigue al alza, la economía colombiana podría recibir cerca de USD22 millones adicionales mensuales, o $84.000 millones en moneda local. El último incremento de USD7 situó los ingresos extra del país en USD5,47 millones diarios; si se mantiene ese nivel, la derrama económica aumentaría USD164,2 millones en marzo, equivalentes a $618.565 millones.

Por su parte, el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, según el medio, considera que el barril podría escalar hasta los USD100 si persiste la confrontación militar, y superar esa barrera en caso de una guerra prolongada. Si bien productores y el Estado se benefician a corto plazo, el contexto geopolítico introduce riesgos estructurales para la economía colombiana a futuro.

El último aumento de USD7 generó ingresos adicionales de USD5,47 millones diarios para el país - crédito Luisa González/Reuters

Riesgos geopolíticos y futuro para los mercados energéticos

La inestabilidad en Oriente Medio anticipa una volatilidad persistente en los precios del petróleo y posibles rupturas en la cadena global de suministros. David Khalfa, del Atlantic Middle East Forum, estima que la “campaña militar podría durar varias semanas”, lo que incrementaría la presión sobre los mercados energéticos.

Según Homayoun Falakshahi de Kpler, si el conflicto se extiende, el crudo podría superar los USD 120 por barril, cifra inédita en años recientes. La Opep+ volverá a reunirse el 5 de abril con el desafío de ajustar la producción sin garantizar que pueda compensar la caída vinculada al cierre de Ormuz.