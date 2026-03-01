Colombia

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

La acción se produjo después de que ocupantes de una camioneta supuestamente intentaran evadir un puesto de control, lo que derivó en un intercambio de disparos y la posterior persecución por parte de las autoridades

Las tropas del Ejército Nacional
Las tropas del Ejército Nacional abatieron a un hombre durante un operativo de control vial en San Juan del Cesar, La Guajira - crédito Federico Acuña Noticias /Facebook

Las operaciones de control vial desarrolladas por efectivos del Grupo de Caballería Mecanizado N° 2 en la jurisdicción de San Juan del Cesar (La Guajira) culminaron con la muerte de un hombre identificado por las autoridades como William Alberto Bravo Escorcia, alias Nene Pimpón.

La acción militar, ocurrida en zona rural sobre la Ruta Nacional 49, sector Los Haticos, en zona rural del municipio, se desencadenó cuando los militares intentaron detener la marcha de una camioneta considerada sospechosa.

La versión oficial señaló que los ocupantes del vehículo desobedecieron la señal de pare y realizaron una maniobra que embistió a uno de los soldados presentes en el punto de control.

El operativo se desarrolló en
El operativo se desarrolló en la Ruta Nacional 49, en el sector Los Haticos, donde una camioneta sospechosa desobedeció la señal de pare - crédito Europa Press

En ese momento, los individuos abrieron fuego contra las tropas e iniciaron la huida, lo que desencadenó la reacción inmediata de los militares. El personal del Ejército respondió con sus armas de dotación e inició una persecución con apoyo de una unidad motorizada desplegada en el sector.

Tras la persecución, las autoridades hallaron en el interior de la camioneta el cadáver de Bravo Escorcia, de 38 años, oriundo de Fonseca (La Guajira).

De acuerdo con información preliminar proporcionada por el Ejército Nacional, Bravo Escorcia era señalado como presunto transportador de estupefacientes al servicio de grupos armados organizados que operan en la región.

Las autoridades indicaron, además, que el fallecido estaba indiciado por los delitos de contrabando de hidrocarburos y violencia intrafamiliar, según datos entregados a El Heraldo.

Durante la inspección del automotor, los uniformados incautaron 183 kilogramos de una sustancia con características similares al clorhidrato de cocaína.

El vehículo en el que
El vehículo en el que se movilizaba alias Nene Pimpón, al parecer, cargaba cocaína - crédito @COL_EJERCITO / X

El material decomisado y el vehículo quedaron a disposición de las autoridades competentes, que adelantan los actos urgentes y el respectivo proceso judicial para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

La Décima Brigada del Ejército Nacional reiteró que el operativo formó parte de las acciones de control y seguridad vial en zonas estratégicas de La Guajira, escenario de recurrentes actividades de tráfico ilícito y presencia de estructuras armadas ilegales.

Otra versión sobre “Nene Pimpón”

Información citada por La Guajira Hoy apunta a la existencia de otra versión sobre la identidad y el contexto del fallecido, en la que se indica que en la zona identificaron al hombre como “El Nene”.

Según esta declaración, Bravo Escorcia se dedicaría al transporte de pasajeros hacia diferentes destinos dentro de La Guajira, en contraste con la información oficial que lo vincularía exclusivamente con el tráfico de estupefacientes.

También relataron haber escuchado varias detonaciones durante la mañana, aunque el hallazgo del cuerpo se produjo horas después en una trocha situada entre Los Haticos y el corregimiento de Badillo.

Este desfase temporal y geográfico ha generado interrogantes en la comunidad acerca de las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Por el momento, las autoridades no han emitido un informe definitivo que permita establecer con claridad la secuencia de los acontecimientos.

Conductor asesinado a balazos cuando salía de su vivienda en Maicao, La Guajira

Un ataque armado acabó con la vida de Said Fernández Torrejano, conductor de 29 años, en el barrio Las Américas del municipio de Maicao (La Guajira).

La víctima fue identificada como
La víctima fue identificada como Said Fernández Torrejano - crédito La FN Noticias/Facebook

El hecho ocurrió la noche del viernes 27 de febrero cuando la víctima fue abordada por un hombre armado mientras salía de su residencia, según información preliminar divulgada por las autoridades.

El agresor interceptó a Fernández Torrejano en la vía pública y efectuó varios disparos que impactaron en el tórax y el antebrazo izquierdo del joven.

Los vecinos, alarmados por las detonaciones, salieron de sus viviendas y solicitaron ayuda de emergencia. La comunidad auxilió al herido y lo trasladó de urgencia a un centro asistencial, donde pese a los esfuerzos médicos, fue declarado muerto debido a la gravedad de las lesiones.

Al lugar del ataque se desplazaron uniformados de la Policía Nacional, que acordonaron la zona e iniciaron labores investigativas en la zona para recopilar información relevante sobre el caso.

Posteriormente, integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica del cadáver en la clínica y dispusieron su traslado a la sede de Medicina Legal en Maicao para practicar la necropsia.

