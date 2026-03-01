Colombia

Andi lanzó dura advertencia por aranceles del 50% de Ecuador y alertó golpe a empresas y empleo: “Profunda preocupación”

El gremio empresarial advirtió que el aumento de aranceles dispuesto por Ecuador no resuelve los problemas de fondo en la frontera y, por el contrario, podría generar efectos en cadena sobre la producción, la inversión y las cadenas regionales de valor

Guardar
El incremento de aranceles en
El incremento de aranceles en Ecuador del 30% al 50% a productos colombianos genera tensión comercial en la frontera - crédito VisualesIA

La relación comercial entre Colombia y Ecuador atraviesa uno de sus momentos más delicados en los últimos años. Lo que empezó como una decisión arancelaria terminó escalando a un pulso diplomático y empresarial que hoy preocupa a ambos lados de la frontera.

El detonante fue el incremento de los aranceles ecuatorianos a productos colombianos, que pasaron del 30% al 50%. La medida, adoptada en medio de tensiones asociadas a seguridad y lucha contra el narcotráfico en la frontera común, encendió las alarmas en el sector productivo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Empresarios de Colombia y Ecuador
Empresarios de Colombia y Ecuador advierten que las medidas arancelarias amenazan la estabilidad económica regional - crédito Andi

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) reaccionaron con un pronunciamiento conjunto en el que manifestaron su “profunda preocupación” y advirtieron que este tipo de decisiones “no ataca el problema de fondo, sino que abre otros problemas con grandes consecuencias”.

Los gremios reconocieron que la seguridad fronteriza es un asunto “relevante” que exige cooperación constante entre los Estados. Sin embargo, insistieron en que esa agenda no puede desconectarse de la estabilidad económica ni de la integración productiva que ha caracterizado históricamente la relación bilateral. “Consideramos imprescindible resguardar la estabilidad económica y la integración productiva como pilares para el bienestar de las poblaciones de ambos países”, señalaron.

Más allá de la tensión diplomática, el efecto empieza a sentirse en el comercio real. Según los gremios, la escalada ya está afectando los flujos comerciales y la dinámica de distintos sectores productivos, especialmente aquellos que dependen de cadenas regionales de valor en manufactura, agroindustria y bienes intermedios.

La advertencia es directa: “Incrementos arancelarios adicionales podrían intensificar estos efectos, con impactos directos sobre el empleo, la producción, el comercio, la inversión y el funcionamiento de las cadenas regionales de valor, así como sobre consumidores y economías locales”.

El aumento arancelario empieza a
El aumento arancelario empieza a afectar los flujos bilaterales de comercio, especialmente en manufactura, agroindustria y bienes intermedios - crédito Edgar Chavez/REUTERS

El temor no es abstracto. Una guerra de represalias arancelarias podría golpear a pequeñas y medianas empresas, frenar inversiones y encarecer productos en ambos mercados. En un contexto regional aún frágil, el comercio bilateral no parece el mejor terreno para dirimir disputas que tienen raíces en otros frentes.

Mientras tanto, el Gobierno colombiano mantiene una postura que combina reciprocidad con cautela diplomática. La ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, confirmó que el país analiza nuevas herramientas dentro del conflicto, aunque todavía no ha decidido si elevará sus aranceles al mismo 50 por ciento.

“Estamos revisando otros instrumentos; hemos instalado una demanda en la CAN que ya fue admitida y también estamos revisando otras subpartidas para imponer aranceles, pero aún no hemos tomado la decisión de sacarlos por el 50 por ciento; estamos en revisión técnica”, explicó la funcionaria.

Colombia ya adoptó medidas bajo el principio de reciprocidad y de “equilibrio económico”, pero Morales fue enfática en que la puerta al diálogo sigue abierta. “En la medida en que ellos los pongan, nuestra actuación será recíproca, pero jamás cerraremos la oportunidad del diálogo”, afirmó.

Las pequeñas y medianas empresas
Las pequeñas y medianas empresas se ven especialmente vulnerables ante una posible guerra de aranceles entre Colombia y Ecuador - crédito Colprensa

Un elemento clave en esta ecuación es que la balanza comercial es superavitaria para Colombia frente a Ecuador. En otras palabras, una escalada podría afectar directamente a exportadores nacionales y a comunidades que dependen de ese intercambio.

En su declaración, la Andi y el CEE reiteraron su disposición a aportar desde el ámbito técnico y productivo para encontrar salidas. “La cooperación y la coordinación binacional son herramientas fundamentales para enfrentar desafíos comunes y preservar condiciones de estabilidad regional”, recalcaron.

El mensaje de fondo es claro, el comercio no debería convertirse en un campo de batalla. En una región que todavía enfrenta retos de crecimiento, empleo e inversión, la integración productiva ha sido una de las pocas constantes estables. Hoy, esa estabilidad está en juego. Y aunque la diplomacia aún tiene margen para actuar, el reloj corre para empresas, trabajadores y consumidores que podrían terminar pagando el costo de una escalada que nadie parece querer, pero que ya empezó a tomar forma.

Temas Relacionados

AndiAranceles Colombia EcuadorBruce Mac MasterColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Salió a la luz posible decisión de Indumil que posibilitaría compra de armas por ciudadanos: esto dice el documento

La nueva política establecería un nuevo portafolio de precios de armas más asequible, en aras de la defensa personal

Salió a la luz posible

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Las declaraciones del excomandante del Ejército se dio como reacción al atentado contra la base militar en San Lucas, en el sur de Bolívar, que dejó 14 soldados heridos, dos de ellos de gravedad

Eduardo Zapateiro arremetió contra el

Fuerzas Militares publicaron el cartel de los más buscados del Clan del Golfo: ofrecen millonarias recompensas por información

Los criminales serían responsables de amenazas y asesinar a defensores de derechos humanos, firmantes de paz y familiares

Fuerzas Militares publicaron el cartel

Jenny López compartió la preocupación que vive junto a Jhonny Rivera tras su boda: “Quedé con un dolor horrible”

Un inconveniente presentado después de su matrimonio motivó a la cantante a expresar inquietudes respecto a la necesidad de una operación, debido a las recomendaciones médicas relacionadas con su estado actual de salud

Jenny López compartió la preocupación

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

La acción se produjo después de que ocupantes de una camioneta supuestamente intentaran evadir un puesto de control, lo que derivó en un intercambio de disparos y la posterior persecución por parte de las autoridades

Cayó alias Nene Pimpón, señalado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Nene Pimpón, señalado

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

Violento ataque del ELN con drones explosivos dejó 14 soldados heridos en Montecristo, sur de Bolívar

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

Por cifras de homicidios en Colombia durante 2025, María Fernanda Cabal arremetió contra el “‘gobierno de la vida’” de Petro: “Masacres y secuestros todos los días”

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

ENTRETENIMIENTO

Jenny López compartió la preocupación

Jenny López compartió la preocupación que vive junto a Jhonny Rivera tras su boda: “Quedé con un dolor horrible”

Shakira subió a Beéle a cantar ‘Hips Don’t Lie’ en vivo y pusieron a delirar a los asistentes: “Pedazo de artista”

‘Sábados Felices’ quedó nuevamente en la mira por sus recientes movimientos: “Suavizan los titulares”

Gorillaz, J Balvin, Paola Jara, Kei Linch y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Alejandro Estrada habría manifestado que todavía piensa en Nataly Umaña en ‘La casa de los famosos Colombia’: así lo contó Sara Uribe

Deportes

El colombiano Javier ‘Blair’ Reyes

El colombiano Javier ‘Blair’ Reyes hizo historia en la UFC al conseguir un KO técnico en su debut

“El VAR ha hecho deshonesto al jugador de fútbol”, fuerte crítica de Gerardo Bedoya al videoarbitraje en la Liga BetPlay

Humillante cierre de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub20: Argentina la goleó 3-0

La selección Colombia logró finalmente la clasificación al Mundial Femenino Sub20: Brasil le dio la mano

Estos son los mundiales femeninos sub-20 a los que Colombia asistió en su historia: sigue como potencia en el continente