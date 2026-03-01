Alerta en Vélez, Santander, por brote de infecciones respiratorias agudas asociadas a influenza

El municipio de Vélez, en Santander, confirma un brote de infecciones respiratorias agudas asociadas a influenza tras vigilancia del Sivigila - crédito Alcaldía de Vélez / Facebook

El municipio de Vélez, en el departamento de Santander, enfrenta un brote de infecciones respiratorias agudas (IRA) asociadas a influenza, según confirmó la Secretaría de Salud Municipal tras el monitoreo del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila).

El aumento inusual de los casos llevó a la adopción inmediata de medidas preventivas en colegios y hogares, con el objetivo de contener la propagación del virus y proteger especialmente a la población infantil.

Medidas estrictas en instituciones educativas

A raíz de la alerta sanitaria, la Secretaría de Salud de Vélez ordenó a todas las instituciones educativas públicas y privadas activar los planes institucionales de contingencia frente a infecciones respiratorias.

Las escuelas deben garantizar la limpieza y desinfección diaria de aulas, baños, pasamanos, escritorios y superficies de contacto frecuente, así como la disponibilidad permanente de agua potable, jabón y alcohol glicerinado.

El llamado oficial de la Alcaldía también enfatiza la importancia de realizar jornadas pedagógicas sobre el correcto lavado de manos, higiene respiratoria y prevención del contagio. La autoridad municipal solicitó a los directivos y docentes notificar oportunamente a los padres cuando un estudiante presente síntomas respiratorios y reportar cualquier aumento inusual de ausentismo escolar por causas relacionadas.

“La prevención del contagio es una responsabilidad conjunta entre instituciones educativas, familias, sector salud y comunidad”, señala el documento firmado por Saida Viviana Herreno Prieto, secretaria de Salud Municipal. El trabajo articulado, según la autoridad sanitaria, permitirá reducir la transmisión y evitar complicaciones.

Acciones y recomendaciones en los hogares

La Alcaldía de Vélez pidió a padres, madres y cuidadores no enviar a los niños, niñas o adolescentes al colegio si presentan fiebre o síntomas gripales. Entre las recomendaciones para los hogares se destacan:

Promover el lavado frecuente de manos (mínimo cada 3 horas).

Ventilar diariamente la vivienda.

Evitar el contacto de menores con personas mayores o con enfermedades crónicas cuando presenten síntomas.

Completar los esquemas de vacunación, especialmente la vacuna contra influenza en grupos priorizados: niños de 6 a 23 meses, gestantes, adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, talento humano en salud, población indígena y grupos étnicos priorizados.

Las autoridades insisten en no recurrir a la automedicación y en consultar de inmediato al servicio de salud ante signos de alarma, como fiebre mayor a 38°C por más de tres días, dificultad para respirar, hundimiento de costillas en niños, decaimiento excesivo o convulsiones.

Síntomas y signos de alerta

La influenza, incluida en el grupo de las infecciones respiratorias agudas, afecta las vías respiratorias superiores e inferiores y se transmite fácilmente por gotas de saliva al hablar, toser o estornudar, así como por contacto con superficies contaminadas.

Los síntomas frecuentes reportados son fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolor muscular y de cabeza, y malestar general. El boletín sanitario emitido por la administración municipal de Vélez advierte sobre los siguientes signos de alarma que requieren atención médica inmediata:

Dificultad para respirar o respiración rápida.

Hundimiento de costillas en niños.

Decaimiento excesivo o somnolencia.

Convulsiones, coloración morada en labios o uñas.

Rechazo a alimentos o líquidos y vómito persistente.

Vigilancia epidemiológica y corresponsabilidad

La Secretaría de Salud Municipal de Vélez confirmó que mantiene acciones de vigilancia epidemiológica, seguimiento a los casos reportados y articulación con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.

Además, se fortalecen las estrategias de información, educación y comunicación dirigidas a toda la comunidad, en línea con las directrices del Instituto Nacional de Salud.

“La Secretaría de Salud continuará realizando monitoreo permanente de la situación epidemiológica y brindará asistencia técnica a las instituciones que lo requieran”, según consta en las circulares oficiales. Las autoridades reiteran el llamado a la corresponsabilidad institucional y comunitaria para frenar la propagación del virus.

La administración municipal dejó abierta la posibilidad de implementar medidas transitorias adicionales, dependiendo del comportamiento epidemiológico en los próximos días.