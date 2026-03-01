Colombia

Alerta en Vélez, Santander, por brote de infecciones respiratorias agudas asociadas a influenza

Las autoridades locales confirmaron el aumento de infecciones que impacta especialmente a menores de edad. La Secretará de Salud activó planes de contingencia para reducir la transmisión y proteger a la población vulnerable

El municipio de Vélez, en
El municipio de Vélez, en Santander, confirma un brote de infecciones respiratorias agudas asociadas a influenza tras vigilancia del Sivigila - crédito Alcaldía de Vélez / Facebook

El municipio de Vélez, en el departamento de Santander, enfrenta un brote de infecciones respiratorias agudas (IRA) asociadas a influenza, según confirmó la Secretaría de Salud Municipal tras el monitoreo del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila).

El aumento inusual de los casos llevó a la adopción inmediata de medidas preventivas en colegios y hogares, con el objetivo de contener la propagación del virus y proteger especialmente a la población infantil.

Medidas estrictas en instituciones educativas

A raíz de la alerta sanitaria, la Secretaría de Salud de Vélez ordenó a todas las instituciones educativas públicas y privadas activar los planes institucionales de contingencia frente a infecciones respiratorias.

Las escuelas deben garantizar la limpieza y desinfección diaria de aulas, baños, pasamanos, escritorios y superficies de contacto frecuente, así como la disponibilidad permanente de agua potable, jabón y alcohol glicerinado.

La Secretaría de Salud de
La Secretaría de Salud de Vélez exige la activación de planes de contingencia en colegios públicos y privados ante el aumento de infecciones respiratorias - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El llamado oficial de la Alcaldía también enfatiza la importancia de realizar jornadas pedagógicas sobre el correcto lavado de manos, higiene respiratoria y prevención del contagio. La autoridad municipal solicitó a los directivos y docentes notificar oportunamente a los padres cuando un estudiante presente síntomas respiratorios y reportar cualquier aumento inusual de ausentismo escolar por causas relacionadas.

“La prevención del contagio es una responsabilidad conjunta entre instituciones educativas, familias, sector salud y comunidad”, señala el documento firmado por Saida Viviana Herreno Prieto, secretaria de Salud Municipal. El trabajo articulado, según la autoridad sanitaria, permitirá reducir la transmisión y evitar complicaciones.

Acciones y recomendaciones en los hogares

La Alcaldía de Vélez pidió a padres, madres y cuidadores no enviar a los niños, niñas o adolescentes al colegio si presentan fiebre o síntomas gripales. Entre las recomendaciones para los hogares se destacan:

Las escuelas deben reforzar la
Las escuelas deben reforzar la limpieza diaria y garantizar la disponibilidad de agua potable, jabón y alcohol glicerinado para prevenir el contagio de influenza - crédito Alcaldía Vélez / Facebook
  • Promover el lavado frecuente de manos (mínimo cada 3 horas).
  • Ventilar diariamente la vivienda.
  • Evitar el contacto de menores con personas mayores o con enfermedades crónicas cuando presenten síntomas.
  • Completar los esquemas de vacunación, especialmente la vacuna contra influenza en grupos priorizados: niños de 6 a 23 meses, gestantes, adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, talento humano en salud, población indígena y grupos étnicos priorizados.

Las autoridades insisten en no recurrir a la automedicación y en consultar de inmediato al servicio de salud ante signos de alarma, como fiebre mayor a 38°C por más de tres días, dificultad para respirar, hundimiento de costillas en niños, decaimiento excesivo o convulsiones.

Síntomas y signos de alerta

La influenza, incluida en el grupo de las infecciones respiratorias agudas, afecta las vías respiratorias superiores e inferiores y se transmite fácilmente por gotas de saliva al hablar, toser o estornudar, así como por contacto con superficies contaminadas.

Las jornadas pedagógicas en Vélez
Las jornadas pedagógicas en Vélez promueven el correcto lavado de manos, higiene respiratoria y notificación oportuna de síntomas gripales en estudiantes - crédito Alcaldía de Vélez / Facebook

Los síntomas frecuentes reportados son fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolor muscular y de cabeza, y malestar general. El boletín sanitario emitido por la administración municipal de Vélez advierte sobre los siguientes signos de alarma que requieren atención médica inmediata:

  • Dificultad para respirar o respiración rápida.
  • Hundimiento de costillas en niños.
  • Decaimiento excesivo o somnolencia.
  • Convulsiones, coloración morada en labios o uñas.
  • Rechazo a alimentos o líquidos y vómito persistente.

Vigilancia epidemiológica y corresponsabilidad

La Secretaría de Salud Municipal de Vélez confirmó que mantiene acciones de vigilancia epidemiológica, seguimiento a los casos reportados y articulación con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.

Además, se fortalecen las estrategias de información, educación y comunicación dirigidas a toda la comunidad, en línea con las directrices del Instituto Nacional de Salud.

El boletín sanitario local destaca
El boletín sanitario local destaca signos de alarma como dificultad para respirar, decaimiento o convulsiones, que requieren atención médica inmediata - crédito Alcaldía de Vélez / Facebook

“La Secretaría de Salud continuará realizando monitoreo permanente de la situación epidemiológica y brindará asistencia técnica a las instituciones que lo requieran”, según consta en las circulares oficiales. Las autoridades reiteran el llamado a la corresponsabilidad institucional y comunitaria para frenar la propagación del virus.

La administración municipal dejó abierta la posibilidad de implementar medidas transitorias adicionales, dependiendo del comportamiento epidemiológico en los próximos días.

