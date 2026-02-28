Sindicato de la UNP hizo llamado para se que investigue la desaparición de armas y munición en sede de Popayán, Cauca

El sindicato Ut-UNP denunció el robo de tres pistolas de la Unidad Nacional de Protección en la sede de Popayán, Cauca - crédito Colprensa

Tres armas de fuego adscritas a la Unidad Nacional de Protección (UNP) habrían sido robadas en la sede de la entidad en Popayán (Cauca), según denunció el sindicato Ut-UNP el viernes 27 de febrero.

El hecho, que incluiría también la desaparición de nueve proveedores, 135 cartuchos de munición calibre 40, un chaleco y tres cajas con accesorios, se mantiene sin pronunciamiento oficial de la UNP seis meses después del presunto hurto.

El sindicato sostuvo que la desaparición de las armas, identificadas como Glock 40 con seriales aanf775, aanf933 y aanf394, afecta la seguridad institucional y potencialmente la de líderes sociales en la región. Se informó que el DVR encargado de registrar las imágenes de la zona de seguridad también desapareció, lo que impide identificar a los responsables.

Entre los elementos robados de la UNP se encuentran tres pistolas Glock 40 con seriales identificados oficialmente - crédito Nathan Frandino/Reuters

“Hemos recibido información en el Departamento del Cauca de que posiblemente esas pistolas han sido entregadas a un grupo delincuencial para cometer asesinatos de líderes sociales”, indicó puntualmente la denuncia.

De acuerdo con la denuncia, al menos cinco funcionarios tendrían acceso a la clave de la caja fuerte en la que se resguardaban las armas y municiones.

La organización sindical advirtió que directivos de la entidad estarían al tanto del caso, pero hasta el momento no habrían adoptado medidas para esclarecer el suceso ni para recuperar el material.

La información recibida por el sindicato señala la posibilidad de que las pistolas hayan sido entregadas a un grupo delincuencial, con el supuesto objetivo de utilizarlas en ataques contra defensores de derechos humanos y líderes sociales. No se han presentado pruebas ni investigaciones formales sobre este punto hasta la fecha.

El sindicato exigió acciones urgentes de la Fiscalía y la Procuraduría frente a la desaparición de armas de la Unidad Nacional de Protección - crédito composición fotográfica (Colprensa-UNP)

El sindicato urgió a la dirección de la UNP, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación a intervenir y tomar acciones correctivas en torno a la desaparición del material armamentístico.

Un muerto y $12 millones robados tras hurto a vehículo de valores en la vía Panamericana, Cauca

La Policía Nacional confirmó que hacia las 11:50 a. m. del martes 24 de febrero de 2026 se registró el hurto de un vehículo transportador de valores en la vía Panamericana, específicamente en el sector de Piedra Sentada, jurisdicción del municipio de El Patía, en el sur del Cauca.

El hecho dejó un saldo de un conductor de carga fallecido y la sustracción de una cuantiosa suma de dinero.

Según el reporte oficial, la camioneta de valores salió de El Bordo con destino a Popayán cuando fue interceptada por varios hombres armados, que ejecutaron el asalto.

Las autoridades detallaron que, tras recibir la alerta, uniformados acudieron al lugar y fueron recibidos con disparos por parte de los presuntos responsables.

De acuerdo con la información de la Policía Nacional, los delincuentes lograron hurtar aproximadamente $12 millones y el armamento del personal de seguridad que custodiaba el vehículo.

Hurtan carro de valores en vía Panamericana en el Cauca, que dejó un muerto - crédito Colprensa

Durante el ataque, un ciudadano que trabajaba como conductor de un vehículo de carga y transitaba por la zona murió. La policía indicó que las circunstancias del deceso permanecen bajo investigación, aunque se conoció que la víctima habría sido obligada a detener el paso y posteriormente recibió disparos con el propósito de facilitar el robo.

Hasta el momento, la identidad de la persona fallecida no ha sido establecida. La reacción institucional incluyó el despliegue de un operativo en el área para ubicar a los responsables y restablecer la seguridad sobre la vía Panamericana.

Como parte de las medidas adoptadas en ese momento, se restringió temporalmente el paso vehicular mientras se realizaban actos urgentes de inspección judicial y recolección de pruebas.

La Policía solicitó a la ciudadanía colaborar con información que permita identificar y capturar a los implicados en el caso, habilitando la línea contra el crimen 314 358 7212 y asegurando que toda comunicación recibida gozará de absoluta reserva.