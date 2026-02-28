Petro solicitó a Estados Unidos e Irán retomar los diálogos de desarme nuclear y buscar la paz en Medio Oriente: “El camino no es el enfrentamiento”

Petro señaló su desacuerdo por las nuevas tensiones entre Estados Unidos e Israel - crédito Reuters

Al menos tres explosiones en Teherán, en Irán, durante la madrugada del sábado 28 de febrero intensificaron la tensión regional tras un ataque de Israel y Estados Unidos en territorio iraní, según imágenes y videos divulgados en redes sociales.

La ofensiva desató reacciones internacionales inmediatas y generó inquietud sobre posibles represalias y mayores consecuencias en Medio Oriente.

En uno de los mensajes publicados, el presidente Gustavo Petro calificó los acontecimientos como “una barbarie”, cuestionando la legitimidad de quienes promueven derechos mientras participan en acciones violentas.

“Se llama barbarie y de nada sirve decirle a las mujeres de Irán que se liberen quitándose sus velos, si quienes eso piden, matan a sus hijas”, escribió el primer mandatario en su cuenta oficial de X.

Gustavo Petro señaló que la decisión de Donald Trump de atacar Irán fue equivocada - crédito @petogustavo/X

En este contexto, Petro propuso como medida urgente priorizar el diálogo para el desarme nuclear entre Estados Unidos e Irán y llamó a la comunidad internacional a exigir elecciones libres en Israel y Palestina: “La conversación sobre desarme nuclear entre Estados Unidos e Irán debe mantenerse. La humanidad debe exigir que Israel y Palestina realicen elecciones libres para elegir sus gobernantes”.

En su análisis, criticó las decisiones del presidente Donald Trump, subrayando la necesidad de garantizar la paz mundial: “Creo que el presidente Trump se ha equivocado hoy. Es la paz del mundo la causa común de la humanidad. Naciones Unidas debe reunirse de inmediato y declarar que es la hora de la paz mundial (...). No pueden propagarse las armas nucleares y hay que destruirlas todas”, declaró el jefe de Estado colombiano.

Petro considera como actos barbáricos los nuevos ataques a Medio Oriente - crédito @petrogustavo/X

En otro mensaje compartido en sus redes sociales, el presidente Petro sostuvo que buscará de urgencia una reunión en el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas con el objetivo de discutir los hechos y tomar cartas en el asunto.

“Esto es un desastre. Son 85 niñas asesinadas por un misil. El orden internacional no puede perecer porque será la barbarie. Colombia busca reunión urgente del consejo de seguridad de Naciones Unidas de la que es miembro pleno (sic)”, expuso.

Incluso, señaló que aumentar la capacidad armamentística y el desarrollo nuclear no es viable, por lo que propuso que Medio Oriente sea un ejemplo para Latinoamérica, ya que no hay país en la región con ese tipo de arsenal.

El jefe de Estado señaló que los hechos deben ser discutidos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas - crédito @petogustavo/X

“El camino no es aumentar el número de países que tienen armas nucleares, sino llevarlos a cero El medio oriente puede ser una zona libre de armas nucleares como lo es América Latina (sic)”, propuso el gobernante de los colombianos.

Y agregó: “Colombia propone que el pueblo israelí y palestino se expresen libremente en elecciones. El pueblo puede votar por la paz. Colombia expresa su pesar por las decenas de niñas iraníes inocentes asesinadas, le damos un abrazo solidario a los pueblos árabes de Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita (sic)”.

Dadas las circunstancias, hizo un llamado a Estados Unidos e Irán a retomar los diálogos de paz para avanzar en un proceso de desarme nuclear.

“Le solicito al presidente Donald Trump y al gobierno de la República de Irán reiniciar los diálogos de desarme y ampliar la agenda hacia una conferencia de paz del medio oriente. El camino de la humanidad no es el enfrentamiento entre civilizaciones sino el diálogo entre civilizaciones (sic)”, escribió Petro en la misma plataforma.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a los iraníes levantarse contra el régimen. “Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será de ustedes. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, declaró en rueda de prensa.

Así mismo, dijo que a los miembros de las fuerzas de seguridad iraníes se les daría “inmunidad” si deponían las armas, o de lo contrario “se enfrentarían a una muerte segura”.