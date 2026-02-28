Gobierno decretó medidas excepcionales para blindar el orden público en las elecciones del Congreso y Presidencia

Las disposiciones incluyen controles en pasos fronterizos, vigilancia informativa y garantías de acceso al voto, bajo supervisión del Consejo Nacional Electoral y la Fuerza Pública - crédito @Registraduria /

El Gobierno de Colombia, a través de un decreto firmado por el presidente y el Ministerio del Interior, estableció una batería de medidas excepcionales para proteger el orden público durante las elecciones de Congreso y Presidencia previstas para la consulta del 8 de marzo y el 31 de mayo de 2026.

El texto regula desde la publicidad electoral y el acceso informativo hasta las condiciones de transporte, la seguridad en los comicios y restricciones inéditas en la frontera, impactando directamente a partidos, medios, ciudadanos y autoridades departamentales.

En el centro de la decisión se halla la intención de garantizar el normal desarrollo de los procesos electorales, priorizando el derecho a elegir y ser elegido, pero también el equilibrio informativo y la contención de riesgos.

Entre las disposiciones más destacadas se observa una ampliación de la ley seca, nuevas reglas sobre propaganda y cobertura periodística, controles sobre el uso de dispositivos electrónicos en urnas y restricciones de circulación para personas y mercancías en ciertas fechas clave.

Publicidad, encuestas y cobertura: el rigor informativo

Durante los comicios, la propaganda electoral y la difusión de encuestas quedarán prohibidas de manera absoluta, tanto en radio, prensa, televisión como en espacios públicos.

Las emisoras y canales podrán realizar “cobertura informativa” estrictamente noticiosa, evitando cualquier promoción directa de candidaturas.

Los mensajes y entrevistas deberán sujetarse al respeto por la honra y la intimidad de los aspirantes, y se introduce una vigilancia especial para prevenir la incitación de violencia política de género, una novedad respaldada por la reciente Ley 2453 de 2025.

El Gobierno señala expresamente: “Durante el día de elecciones se prohíbe toda clase de propaganda político-electoral, así como manifestaciones, comunicados y entrevistas que constituyan promoción o apoyo a candidaturas, partidos o movimientos políticos, a través de radio, prensa y televisión, y la propaganda móvil, estática o sonora”. Solo los contenidos periodísticos, sin tono proselitista, permanecerán permitidos.

