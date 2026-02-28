Colombia

Gobierno decretó medidas excepcionales para blindar el orden público en las elecciones del Congreso y Presidencia

La normativa fija restricciones a la circulación, limita la actividad proselitista y establece controles especiales en frontera, transporte y medios de comunicación durante las jornadas del 8 de marzo y 31 de mayo de 2026

Guardar
Las disposiciones incluyen controles en
Las disposiciones incluyen controles en pasos fronterizos, vigilancia informativa y garantías de acceso al voto, bajo supervisión del Consejo Nacional Electoral y la Fuerza Pública - crédito @Registraduria /

El Gobierno de Colombia, a través de un decreto firmado por el presidente y el Ministerio del Interior, estableció una batería de medidas excepcionales para proteger el orden público durante las elecciones de Congreso y Presidencia previstas para la consulta del 8 de marzo y el 31 de mayo de 2026.

El texto regula desde la publicidad electoral y el acceso informativo hasta las condiciones de transporte, la seguridad en los comicios y restricciones inéditas en la frontera, impactando directamente a partidos, medios, ciudadanos y autoridades departamentales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el centro de la decisión se halla la intención de garantizar el normal desarrollo de los procesos electorales, priorizando el derecho a elegir y ser elegido, pero también el equilibrio informativo y la contención de riesgos.

Entre las disposiciones más destacadas se observa una ampliación de la ley seca, nuevas reglas sobre propaganda y cobertura periodística, controles sobre el uso de dispositivos electrónicos en urnas y restricciones de circulación para personas y mercancías en ciertas fechas clave.

Publicidad, encuestas y cobertura: el rigor informativo

Durante los comicios, la propaganda electoral y la difusión de encuestas quedarán prohibidas de manera absoluta, tanto en radio, prensa, televisión como en espacios públicos.

Las emisoras y canales podrán realizar “cobertura informativa” estrictamente noticiosa, evitando cualquier promoción directa de candidaturas.

Los mensajes y entrevistas deberán sujetarse al respeto por la honra y la intimidad de los aspirantes, y se introduce una vigilancia especial para prevenir la incitación de violencia política de género, una novedad respaldada por la reciente Ley 2453 de 2025.

El Gobierno señala expresamente: “Durante el día de elecciones se prohíbe toda clase de propaganda político-electoral, así como manifestaciones, comunicados y entrevistas que constituyan promoción o apoyo a candidaturas, partidos o movimientos políticos, a través de radio, prensa y televisión, y la propaganda móvil, estática o sonora”. Solo los contenidos periodísticos, sin tono proselitista, permanecerán permitidos.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Decreto GobiernoMedidas de seguridadConsulta 8 de marzoElecciones presidencialesElecciones Colombia 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Resultados Dorado Mañana último sorteo sábado 28 de febrero

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultados Dorado Mañana último sorteo

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich EN VIVO, Bundesliga: siga acá el partido de Luis Díaz en el clásico de Alemania

Los Gigantes de Baviera tendrán un reto exigente en el campeonato alemán ante el co-líder y archirrival de toda la vida

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich

Nicolás Arrieta generó revuelo al aparecer de fiesta con la esposa de Juanda Caribe y hablar de la polémica de infidelidad: “La gente comete errores”

Tras su eliminación de ‘La casa de los famosos Colombia’, Arrieta encendió las redes al aparecer junto a Sheila Gandara y bromear abiertamente sobre las recientes polémicas de infidelidad que rodean a la pareja

Nicolás Arrieta generó revuelo al

Colombia vs. Argentina EN VIVO, Sudamericano Sub20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor por un cupo al Mundial

Las dirigidas por Carlos Paniagua jugarán una auténtica final por el cupo a la Copa del Mundo de Polonia 2026 ante la Albiceleste

Colombia vs. Argentina EN VIVO,

Investigación por presunta violación de datos comprometería a Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, y cambiaría la condición procesal de Day Vásquez

El expediente se habría originado por el supuesto clonaje de una tarjeta SIM y tomó fuerza tras un allanamiento en Barranquilla, donde se practicó una extracción forense a un teléfono celular

Investigación por presunta violación de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tras combates con el ELN,

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

Por cifras de homicidios en Colombia durante 2025, María Fernanda Cabal arremetió contra el “‘gobierno de la vida’” de Petro: “Masacres y secuestros todos los días”

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

Golpe al Bloque Jorge Suárez Briceño en Guaviare: operación militar logró sometimiento e incautación de arsenal

ENTRETENIMIENTO

Nicolás Arrieta generó revuelo al

Nicolás Arrieta generó revuelo al aparecer de fiesta con la esposa de Juanda Caribe y hablar de la polémica de infidelidad: “La gente comete errores”

Así quedó la placa definitiva de nominados en ‘La casa de los famosos Colombia’: este podría ser el próximo eliminado

Dímelo King reaccionó a la polémica que ha vivido Valentino Lázaro en ‘La casa de los famosos Colombia’ y le hizo importante propuesta

Yeferson Cossio reveló que fue diagnosticado con una enfermedad autoinmune y explicó lo que le habría causado esta condición de salud

Sara Uribe confesó que quiere someterse a importante cirugía estética y esto le aconsejó Karina García

Deportes

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich EN VIVO, Bundesliga: siga acá el partido de Luis Díaz en el clásico de Alemania

Colombia vs. Argentina EN VIVO, Sudamericano Sub20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor por un cupo al Mundial

América de Cali hizo oficial el fichaje de Tomás Ángel como su nuevo delantero para la temporada 2026: estos son los detalles

La lesión de Juan Fernando Quintero evoluciona mejor de lo esperado: habría fecha para su regreso

La selección Colombia femenina sub-20 busca el cupo al Mundial ante Argentina: estas son las cuentas en el Sudamericano