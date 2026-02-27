Colombia

Sigue el conflicto arancelario entre Colombia y Ecuador: Gobierno Petro estudia elevar al 50% los aranceles a las exportaciones del vecino país

La ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, confirmó que el Ejecutivo analiza endurecer las medidas de reciprocidad frente al incremento arancelario impuesto por Quito

La ministra de Comercio, Diana
La ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, confirmó que el Gobierno evalúa elevar hasta el 50% los aranceles a productos ecuatorianos como medida de reciprocidad- crédito Cristian Bayona/Colprensa

El Gobierno colombiano avanza en el análisis de un posible aumento de aranceles hasta el 50% a productos provenientes de Ecuador, como respuesta a las decisiones adoptadas por la administración del presidente Daniel Noboa.

Así lo confirmó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, quien aseguró que el Ejecutivo ya estudia modificar el decreto vigente para ampliar las medidas de reciprocidad comercial.

Actualmente, Colombia aplica un arancel del 30% a más de 70 productos ecuatorianos, pero la cartera de Comercio evalúa no solo incrementar esa tarifa al 50%, sino también extenderla a nuevas subpartidas. La decisión se da en un contexto de tensiones diplomáticas y comerciales entre ambos países, luego de que Ecuador elevara sus propios aranceles a mercancías colombianas.

En entrevista con Caracol Radio, la ministra explicó que la falta de avances en el diálogo obligó al Gobierno a considerar medidas adicionales para equilibrar la balanza comercial.

Colombia estudia ampliar el arancel
Colombia estudia ampliar el arancel del 30% vigente a más de 70 productos importados desde Ecuador, en medio de la tensión comercial bilateral- crédito VisualesIA

Morales fue enfática al señalar que el Ejecutivo no descara endurecer su postura. “Hoy tenemos un decreto que impone también el 30% de aranceles a más de setenta productos (…) y ya hoy estamos también estudiando la posibilidad de modificarlo también al 50%, este arancel, y de contemplar otras subpartidas”, afirmó.

La funcionaria explicó que estas decisiones buscan “equilibrio comercial” bajo el principio de reciprocidad, ante lo que considera un impacto directo sobre el aparato productivo nacional.

Según la ministra, la relación comercial con Ecuador representa para Colombia una balanza superavitaria superior a los mil millones de dólares. “El noventa por ciento son exportaciones de la industria colombiana y el diez por ciento del sector agroalimentario”, detalló.

Morales subrayó que Ecuador es el sexto destino de las exportaciones colombianas, mientras que para Colombia las importaciones provenientes de ese país ocupan el puesto dieciséis. “Eso tiene un impacto importante, no solo para nosotros, sino también para el mercado ecuatoriano, que depende fundamentalmente de las exportaciones que Colombia hace al país vecino”, sostuvo.

El Gobierno también contempla apoyos
El Gobierno también contempla apoyos financieros a exportadores colombianos afectados por la escalada arancelaria con Ecuador.- crédito REUTERS/Luisa González

La ministra reconoció que, pese a que ha habido comunicación con el equipo de gobierno ecuatoriano, no se ha logrado concretar una salida. “Hoy ha habido comunicación con el equipo de gobierno. Sí la ha habido, pero no es posible concretar una salida rápida”, indicó.

De acuerdo con Morales, la posición ecuatoriana ha condicionado la discusión comercial a avances en materia de seguridad y lucha contra las drogas. “Ellos aducen que mientras no se resuelvan los problemas de seguridad, no van a tocar en la agenda los temas comerciales”, explicó.

Para el Gobierno colombiano, esa postura resulta contradictoria. “Parece que el problema tiene que ver con la lucha contra las drogas, pero la decisión termina impactando las relaciones comerciales”, señaló.

Colombia ya activó mecanismos jurídicos ante la Comunidad Andina. La ministra confirmó que se presentó una demanda ante la CAN y que no se descarta acudir a la Organización Mundial del Comercio. “Hoy estamos contemplando también acudir a la OMC a través de nuestra embajadora ante la OMC”, precisó.

El Ejecutivo analiza nuevas subpartidas
El Ejecutivo analiza nuevas subpartidas que podrían quedar cobijadas con tarifas de hasta el 50%, mientras avanza la disputa ante la CAN - crédito crédito Farooq Khan/EFE/redes sociales

No obstante, advirtió que los tiempos de estas instancias pueden extenderse. “Puede tomar cuatro meses una decisión de la CAN. Esa es la dificultad de este tipo de escenarios”, afirmó, al justificar la necesidad de adoptar medidas inmediatas de carácter comercial.

En paralelo, el Gobierno evalúa un paquete de apoyo financiero para mitigar los efectos sobre empresas afectadas. “Estamos evaluando una medida con Bancóldex de alivios a través de créditos, para atender las dificultades que puede implicar para nuestro tejido productivo y para nuestros exportadores”, dijo Morales.

La ministra reiteró que Colombia mantiene disposición al diálogo, pero insistió en que no puede permanecer pasiva frente a decisiones que golpean sectores estratégicos. “Siempre hemos estado en la disposición del diálogo (…) pero no hemos encontrado eco en el vecino país”, concluyó.

