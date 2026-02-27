Se desinfla el sueño económico: proyecciones empeoran y 2026 pinta más duro de lo esperado

Las proyecciones económicas para Colombia en 2026 reflejan una desaceleración del crecimiento y un aumento sostenido de la inflación - crédito Colprensa

El ambiente en los mercados ya no es el mismo. Lo que hace un año se leía como un 2026 de recuperación sostenida hoy se revisa con cautela y, en algunos despachos, con evidente preocupación.

Las proyecciones económicas para Colombia se deterioraron y los analistas empiezan a comparar cifras actuales con las que, no hace mucho, parecían alcanzables.

Las nuevas estimaciones apuntan a un cierre de año con una inflación cercana al 7%, tasas de interés con margen para superar el 12% y un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) similar al de 2025, lejos del dinamismo que se anticipaba. El contraste es evidente, hace doce meses, el consenso proyectaba una expansión superior al 3%, inflación descendiendo hasta 3,6% en diciembre y un costo del dinero cercano al 6%, niveles que el país no registra desde mediados de 2022.

El giro en las expectativas quedó plasmado en un informe del Banco de Occidente titulado Debí tirar más fotos, en alusión al álbum del artista puertorriqueño Bad Bunny.

Allí, la entidad reconoció el cambio de ánimo entre los analistas: “Con nostalgia recordamos la primera parte del 2025, cuando a pesar de los sobresaltos económicos veíamos un panorama donde la inflación podría moderarse, las tasas de interés mostraban una tendencia bajista y nuestra deuda no tenía un castigo tan fuerte en los mercados globales”.

El deterioro de las condiciones se hizo más evidente entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Las proyecciones se ajustaron después de que el Dane revelara que la inflación en el primer mes del año fue de 5,35%. Ese dato terminó por consolidar la percepción de que el proceso de desinflación sería más lento de lo esperado.

Uno de los factores que más pesa en el análisis es el incremento del salario mínimo, que este año superó el 23%. Con un ingreso básico que alcanza los $2 millones al sumar subsidios, los economistas advierten efectos en bienes y servicios indexados. Además, señalan que el entorno no incentiva nuevas decisiones de inversión: los empresarios, dicen, muestran cautela para adquirir maquinaria, ampliar plantas o expandir operaciones.

La inversión, de hecho, se mantiene alrededor del 17% del PIB. Para varios expertos, ese nivel resulta insuficiente para impulsar un crecimiento robusto y sostenido. La economía, explican, se sostiene en buena parte por el gasto, mientras el componente productivo pierde tracción.

A esto se suma el frente fiscal. Desde el año pasado, distintas voces alertaron sobre el creciente desbalance entre ingresos y gastos. El déficit podría acercarse al 8% del PIB, en un contexto de elevadas necesidades de financiamiento y vencimientos de deuda que superan los $60 billones.

El informe del Banco de Occidente advirtió que, en los últimos tres años, el endeudamiento del Gobierno ha aumentado en $331 billones. Según cifras del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), entre 2019 y 2024 el gasto público creció 15 veces más que los ingresos, una brecha que presiona la sostenibilidad de las cuentas.

La comparación regional tampoco favorece al país. Mientras Brasil y México incrementaron su gasto en 10% y 8%, respectivamente, frente a los niveles prepandemia, Colombia lo hizo a un ritmo cercano al 20%. Para los analistas, esa diferencia explica parte del castigo que enfrentan los activos locales y el mayor costo de financiamiento.

En ese contexto, el economista jefe de la entidad financiera, David Cubides, lanzó una crítica directa: “A pesar de un benévolo escenario global, Colombia se está esforzando por deteriorar sus macro fundamentales”.

Más adelante, cerró con un mensaje que resume la preocupación del sector: “Esperamos que esta fiesta de cuentas alegres fiscales, decisiones que golpean el andamiaje económico y una postura poco amigable frente al aparato productivo se termine pronto”.