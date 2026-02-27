Petro arremetió nuevamente contra la Registraduría por el software electoral y pidió “abrir todas las urnas”

Petro aseguró que no se permitió la auditoría técnica del código fuente a partidos y veedurías - crédito Raul Arboleda/AFP, Registraduría y Colprensa

El presidente de la República, Gustavo Petro, publicó un nuevo pronunciamiento en su cuenta de X en el que volvió a cuestionar el funcionamiento y la supervisión del software empleado para las elecciones en Colombia.

En su mensaje, el jefe de Estado centró sus afirmaciones en la auditoría técnica del sistema de preconteo y conteo de votos utilizado en la jornada electoral del 8 de marzo, y cuestionó la actuación de las autoridades encargadas de la organización electoral.

En su publicación, el mandatario señaló: “No permitieron la auditoría técnica del software de preconteo y conteo de las elecciones del 8 de marzo a los partidos políticos y las veedurías”. Además, sostuvo que existe una diferencia entre mostrar el funcionamiento del programa y entregar el código fuente completo para su revisión técnica.

En ese sentido, escribió: “No sé puede confundir mostrar un software con entregar el código fuente compuesto de miles de líneas algorítmicas a los expertos de los partidos“. Según el presidente, este procedimiento se ha repetido en procesos anteriores. “Han hecho el mismo procedimiento engañoso ante la prensa de todas las últimas elecciones”, afirmó en su cuenta.

Petro recordó que los resultados oficiales se determinan únicamente en el escrutinio - crédito Colprensa

El mandatario también manifestó que la falta de acceso al código fuente generaría preocupaciones sobre las garantías del proceso electoral. “Significa que hay temores para que se realice esa actividad que es básica para las garantías y la transparencia electoral”, expresó.

En el mismo mensaje, hizo referencia al papel de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el manejo técnico del sistema. Indicó que, según su versión, “prácticamente ningún funcionario de la registraduría sabe del código del mantenimiento y de su perfeccionamiento o ejerce cuidado en las zonas de redundancia, ni hace presencia en los espacios alternos a la registraduria dónde se recogen los datos (sic)”.

Asimismo, mencionó a la empresa Thomas Greg & Sons, al señalar: “La empresa Thomas Greg and Sons se vuelve señora de los datos sin veedurías”.

Llamado a impugnaciones y apertura de urnas

El presidente propuso abrir “literalmente todas las urnas” durante el proceso de escrutinio - crédito Colprensa

En su pronunciamiento, el presidente se refirió también al procedimiento posterior a la votación. Indicó que, “cualquier irregularidad en mesa debe dar objeto a impugnación para que sea posible reabrir las urnas en el proceso de escrutinio bajo la dirección de los jueces en los días siguientes a la elección”, escribió.

Además, sostuvo: “Ante la actitud opaca de la registraduría es necesario un mayor trabajo de jueces y comisiones escrutadoras abriendo literalmente todas las urnas (sic)”.

El mandatario recordó que los datos del preconteo no tienen efectos jurídicos definitivos. En su mensaje afirmó: “Se le recuerda a la ciudadanía que ningún dato del preconteo es legal y hay que esperar a la decisión del escrutinio.”

También señaló que el escrutinio implica la verificación física de las urnas cuando existan impugnaciones por parte de los testigos electorales: “No hay escrutinio dónde no se abran de nuevo las urnas y se corrobore su contenido con las actas. Solo se hace escrutinio dónde haya impugnaciones de mesa por los testigos electorales (sic)”.

Convocatoria ciudadana

Petro convocó a la ciudadanía a inscribirse como testigos electorales para vigilar las mesas en todo el país - crédito Ovidio González/Presidencia

En el mismo pronunciamiento, el presidente hizo referencia a una sentencia judicial del año 2018 emitida por el Consejo de Estado, relacionada con el software electoral. Según escribió, se habría desacatado una orden contenida en esa decisión.

“Se ha desacatado la orden del fallo de sentencia judicial del consejo de estado del año 2018 que ordenó: Tener ‘un software del estado y desde el estado’ para el cómputo electoral”, manifestó.

Indicó, además, que ese presunto desacato fue denunciado ante el Consejo Nacional Electoral por la magistrada Fabiola Márquez. En su publicación, sostuvo que dicha situación se habría evidenciado en las elecciones recientes de juntas juveniles locales, mencionando una presunta vulnerabilidad del software y la imposibilidad de realizar una auditoría independiente.

Finalmente, el presidente convocó a la ciudadanía a participar como testigos electorales. “Convoco a la ciudadanía masivamente a inscribirse como testigo electoral en las páginas del consejo electoral y los partidos, recibir la instrucción y vigilar todas las mesas en todo el territorio nacional cuando se cierren las urnas”.

Concluyó su mensaje señalando: “Si hay restricciones para ser testigo electoral se habrá cerrado el círculo del fraude”.