Nicolás Arrieta habló sobre el momento más duro en ‘La casa de los famosos Colombia’ debido a su adicción: “Perdí todo, pero hoy gané un día”

Nicolás Arrieta habló sin filtros sobre su proceso en 'La casa de los famosos Colombia' y el día en el que peor se sintió: "Solo Valentino" - crédito cortesía RCN

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Nicolás Arrieta reapareció en el Canal RCN con un testimonio crudo, emotivo y profundamente personal.

Sin filtros, el creador de contenido habló de su proceso dentro del reality, de su lucha contra las adicciones, de las pérdidas que marcó su vida fuera de cámaras y del día en el que se sintió completamente solo, una experiencia que, según relató, lo confrontó con el ego y la fragilidad humana.

Desde el inicio de su intervención, Arrieta dejó claro que no esperaba llegar tan lejos ni, mucho menos, sostenerse sobrio tras salir del encierro y aprovechó el espacio para explicar cómo se sintió y lo que vivió al respecto.

“¿Qué le digo a Nicolás? Que nada, que sí se puede, que no pensé que esto fuera posible, que no pensé que pudiera lograr mantenerme”, expresó, al recordar que en procesos anteriores de internamiento había recaído tan pronto salió del centro médico. Sin embargo, esta vez fue distinto.

Nicolás Arrieta conmueve con su testimonio tras La casa de los famosos Colombia: “Mi mayor victoria fue conectar con la gente” - crédito cortesía RCN

“Y que lo logré, logré el día, logré el día de estar afuera y decir: ‘No estoy ni pensando en eso’”, afirmó, subrayando que su foco hoy está en resolver lo básico: dónde vivir, qué hacer y cómo reconstruirse más que en recaer en el consumo o tomar decisiones que dañen su proceso.

En su relato, Arrieta fue contundente al explicar el impacto de lo que él mismo llamó su “vida rockstar”, un estilo que reconoció como destructivo.

“Perdí mi apartamento, perdí mis carros, perdí mis motos, perdí todo, mis cosas están en una bodega. Perdí muchas cosas y muchas personas importantes en mi vida. Les hice mucho daño”, confesó, en uno de los momentos más sinceros de la conversación.

Aun así, señaló que esa caída también abrió la puerta a una segunda oportunidad, razón por la que agradeció públicamente al canal por permitirle participar en el reality.

“Creo que ahí es que están las segundas oportunidades y le agradezco al canal RCN por darme una segunda oportunidad, porque yo no hubiera creído en alguien como yo para entrar en algo así. O sea, nunca me hubiera invitado”, reconoció el creador de contenido.

La sinceridad de Nicolás Arrieta: cómo enfrentó sus adicciones y pérdidas después del reality La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía RCN

Durante su estadía en el formato televisivo, Arrieta aseguró que no atravesó cuadros de abstinencia, algo que incluso a él mismo lo sorprendió.

“Durante la casa nunca entré en un cuadro de abstinencia de sustancias, porque estaba tan distraído”, explicó, destacando el papel de las conversaciones, los juegos y la convivencia permanente, ya que ese entorno, sumado al acompañamiento psicológico, fue clave en su proceso.

“Había una psicóloga presente que todo el tiempo estuvo ahí. Ayudó un montón ese tipo de cosas, ayudó a hablar, a relacionarse con los demás”, afirmó Arrieta.

El creador de contenido también destacó que el programa lo obligó a salir de su burbuja habitual: “Yo me relacioné con gente que en la vida me relacionaría”, dijo, al admitir que normalmente no asiste a eventos sociales ni círculos de influencers porque para él, mostrarse sin coraza no es fácil y al ocurrir en el programa fue uno de los aprendizajes más importantes.

La emotiva confesión de Nicolás Arrieta: “Hoy es una victoria para mí” tras dejar el encierro y mantenerse sobrio - crédito cortesía Canal RCN

Sin embargo, no todo fue fortaleza, pues Arrieta reveló que vivió un día que se convirtió en el más duro para él y fue en una actividad en la que tenía que estar acostado en un ataúd disfrazado de vampiro, mientras estaba en ese proceso sintió que varios de sus compañeros le dieron la espalda.

“El día del ataúd sí, me dio duro, me sentí mal porque todo el mundo me dejó tirado... Yo siempre estuve presente para los demás, entonces eso me deja un poco triste”, relató, señalando que ese momento lo marcó emocionalmente.

Según contó, solo recibió apoyo genuino de Valentino Lázaro y de Juanda Caribe, sus amigos más cercanos del formato.

A pesar de ese golpe, Arrieta insistió en que su enfoque actual es vivir “un día a la vez”, especialmente en el tema del consumo y el proceso de la abstinencia.

“Hoy es una victoria para mí”, aseguró, al contar que, incluso ya fuera del programa, decidió no recaer. “Estoy tranquilo, estoy relajado, me tomé una sodita y me comí un sandwichito y ya”, relató, como símbolo de pequeñas decisiones que hoy representan grandes logros.

La sincera confesión de Nicolás Arrieta tras su salida - crédito cortesía Canal RCN

Finalmente, el influenciador dejó un mensaje directo para quienes atraviesan procesos similares. “Conversen, busquen la manera, busquen ayuda”, recomendó, enfatizando que una recaída no es el final, sino parte del camino.

“Si recaes, no pasa nada, no te des duro… lo importante es decir: ‘Uf, tuve una recaída, pero me levanto’”, expresó.

Con la voz entrecortada y visiblemente agradecido, Arrieta cerró su intervención reconociendo el apoyo del público: “Gracias… que espero que les haya gustado lo que hice”, dijo, dejando claro que, más allá del juego, su mayor victoria fue haber conectado con la gente y haber demostrado que, incluso después de tocar fondo, siempre es posible empezar de nuevo.