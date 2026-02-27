“Mi esposo tiene prohibido ir a Colombia”: creadora de contenido que desató debate en redes por su contundente confesión

Creadora de contenido confesó que le tiene prohibido a su esposo estadounidense visitar Colombia: estas son las razones - crédito @alesscabey/IG

Una creadora de contenido encendió la conversación en redes sociales tras confesar, entre risas y sin rodeos, que le tiene terminantemente prohibido a su esposo estadounidense visitar Colombia, una decisión que —según explicó— no está dispuesta a negociar.

El video, publicado recientemente en sus plataformas digitales, se viralizó rápidamente y abrió un debate entre humor, celos, límites de pareja y estereotipos culturales.

“Mi esposo tiene prohibido ir a Colombia”, dijo al inicio del clip, soltando una carcajada que no suavizó el mensaje.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Si el hombre quiere ir a Colombia, I’m sorry for you. O sea, de verdad, qué pena, pero no va a ir. Esa es una regla que yo no cambio”, afirmó, dejando claro que se trata de una norma fija dentro de su relación.

La influencer que prohibió a su esposo viajar a Colombia y Brasil desata debate en redes - crédito @alesscabey/tiktok

La creadora explicó que la decisión no nace del rechazo al país. Por el contrario, aclaró que tiene raíces colombianas, pues su madre es colombiana y ella misma se define como mitad colombiana.

“Amo Colombia, ¿okey?”, enfatizó, anticipándose a posibles críticas. Sin embargo, aseguró que, pese a ese vínculo emocional y cultural, su esposo no tiene permitido viajar allí por razones diferentes.

Según relató, hasta hace poco Colombia era el único país vetado en su lista, pero la situación cambió y se amplió de manera reciente.

Tras encontrarse con múltiples videos en redes sociales de mujeres preparándose para el Carnaval de Brasil, decidió sumar también a Brasil a la lista negra.

“Miren, me acabo de encontrar miles de videos de muchachas que se están preparando para ir al carnaval. Eh, ¡guau! Mis respetos, la verdad, mis respetos”, dijo sobre las mujeres que participan en las festividades y por la evidente belleza que emanan en las publicaciones, pero fue tajante: “Mi esposo no puede ir ni a Brasil ni a Colombia y no me importa”.

Miles reaccionan al video viral de la creadora que veta a su pareja de viajar a Colombia y Brasil - crédito @alesscabey/IG

Aunque no lo dijo textualmente y todo el tiempo lo mencionó a manera de broma, todo parece indicar que la creadora de contenido no quiere que su pareja asista a estos países, precisamente por lo llamativas físicamente que son las mujeres, pues considera que pueden ser una tentación y que de esta manera estaría en peligro su relación.

En tono irónico, la influencer agregó que lamenta que su pareja no haya conocido esos destinos antes de iniciar la relación con ella.

“Qué pena con él, que no conoció esos países antes de conocerme. Pero bueno, ni modo, así es la vida”, comentó entre risas, un gesto que muchos interpretaron como humor exagerado, mientras otros lo vieron como una confesión sincera de celos y la apoyaron con bromas similares.

Es por esto que las reacciones no tardaron en llegar y en las redes sociales, algunos usuarios defendieron su postura, asegurando que cada pareja establece sus propias reglas y que el video debe entenderse en clave de comedia. Otros, en cambio, criticaron la prohibición y cuestionaron el mensaje, señalando que refuerza estereotipos negativos sobre países como Colombia y sobre la desconfianza en las relaciones.

El video humorístico sobre “países prohibidos” para su esposo causa furor - crédito @alesscabey/IG

“Spoiler: si te va a ser infiel te es infiel hasta en tu casa”, “Nos halagas pero las colombianas no robamos marido”, “Es que las mujeres colombianas son extremadamente hermosas”, “Te apoyo, y también soy colombiana, SOLO NO VA”, “Jajajajaja y menos a donde las paisas”, “No va para ningún lado”, “Estas llena de inseguridades, pilas”, “Es humor, no la ataquen”, “Tienes que tener una pareja en la que confies”, dicen algunos de los comentarios.

El clip, que supera miles de visualizaciones, se convirtió en un ejemplo más de cómo los contenidos personales pueden transformarse en debates públicos. Entre bromas, risas y opiniones divididas, la creadora dejó claro que, al menos por ahora, las fronteras del turismo de su esposo están estrictamente delimitadas por decisión suya.