Luis Suárez podría dar un salto de calidad tras el mundial: lo buscan dos grandes de Inglaterra

El colombiano ha sumado 26 tantos en lo que va de la temporada - crédito Reuters

Durante varios años, el colombiano Luis Javier Suárez deambuló entre clubes de la segunda división de España, lo que impidió que estuviera regularmente en la selección Colombia.

Esta situación cambió luego de que Sporting de Lisboa, en Portugal, lo contratara para ser el reemplazante del sueco Viktor Gyökeres, que fue uno de los jugadores con más goles durante la temporada 2024/2025.

En sus primeros meses en Portugal, el samario recibió críticas por parte de los medios especializados que consideraban que no tenía la capacidad de superar las cifras que dejó Gyökeres, actualmente en Arsenal de Inglaterra.

Sin embargo, Suárez se sobrepuso a los señalamientos en su contra y en el segundo semestre logró consolidarse como titular de Sporting; además, en la selección Colombia ha sido titular en los últimos partidos amistosos.

Luis Javier Suárez es el máximo goleador de Sporting en la temporada - crédito Sporting CP

En la actual temporada, el colombiano ha disputado 36 partidos, en los que ha logrado anotar 27 tantos y entregó seis asistencias, convirtiéndolo en uno de los mejores jugadores de su club.

Debido a que una gran parte de los tantos fueron anotados en la Uefa Champions League, que es la competencia más importante en el ámbito de clubes en Europa, esto ha llamado la atención de importantes equipos en el continente.

Precisamente, en la tarde del 27 de febrero, el periodista Ekrem Konur, reconocido por su conocimiento sobre el mercado de fichajes en el viejo continente, afirmó en su cuenta de X que hay dos clubes en Inglaterra que pujarán por Suárez luego de que termine la temporada.

“Luis Suárez está en la mira de Liverpool y Newcastle. El letal delantero del Sporting CP tiene un precio de 60 millones de euros y un contrato a largo plazo, pero su récord en la Champions League lo convierte en un objetivo prioritario para el verano”, escribió el comunicador al respecto.

Luis Suárez podría jugar en Inglaterra la próxima temporada - crédito @Ekremkonur/X

El recuerdo de los colombianos en Liverpool y Newcastle

Debido a los nombres de los clubes que mencionó el periodista, se ha recordado que cada institución ya tuvo a un colombiano en sus filas: Luis Díaz en Liverpool y Faustino Asprilla en Newcastle.

Luis Díaz llegó a Liverpool en enero de 2022 y se consolidó como una pieza clave en el ataque. En su primer semestre, anotó seis goles y dio cuatro asistencias en 26 partidos, contribuyendo a la conquista de la FA Cup y la EFL Cup, ambas contra el Chelsea por penales. Participó como titular en la final de la Champions League, donde Liverpool cayó ante el Real Madrid.

Una lesión de rodilla interrumpió su segunda temporada, limitando su participación, aunque regresó para el tramo final y ayudó al equipo a asegurar la clasificación europea. En la campaña 2023-24, Díaz marcó ocho goles en Premier League y afrontó situaciones personales difíciles, como el secuestro temporal de su padre en Colombia. A pesar de las adversidades, Díaz se mantuvo regular y fue protagonista con goles decisivos.

Faustino Asprilla fue fichado por Newcastle United en febrero de 1996, convirtiéndose en el primer colombiano en la Premier League. Su llegada generó expectación y aportó calidad ofensiva, aunque estuvo marcada por la irregularidad y episodios fuera de la cancha. En su debut, asistió para un gol clave y pronto sumó su primer tanto.

Asprilla contribuyó con tres goles en 14 partidos en su primera media temporada, en la que el equipo, que lideraba la liga, perdió la ventaja y el título ante Manchester United. Su estilo vistoso y temperamental generó tanto elogios como controversias, incluyendo sanciones por conductas antideportivas. En la temporada siguiente, Newcastle fue subcampeón de la Premier League y llegó a cuartos de final en la Copa Uefa, con Asprilla sumando nueve goles en 25 partidos.

Díaz y Asprilla siguen siendo recordados por sus goles en Inglaterra crédito: Montaje Infobae (Reuters - These Football Times)