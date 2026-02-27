Colombia

Lina María Garrido tildó de “enfermo” y “mentiroso” a Petro por cifras de mortalidad infantil: “Ahora nacen menos niños”

El presidente aseguró que, gracias a los equipos básicos de salud, se frenó la fiebre amarilla y la tasa de mortalidad de niños se redujo a un dígito

La congresista Lina María Garrido
La congresista Lina María Garrido aseguró que durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro han muerto decenas de niños por desnutrición - crédito @linamariagarri1/X y Marckinson Pierre/Reuters

El presidente Gustavo Petro convocó a los integrantes de los equipos básicos en salud al “Gran Encuentro Nacional de Salud: “Defender la salud es defender a Colombia”, que se llevó a cabo el 26 de febrero de 2026 en la plaza de Bolívar de Bogotá. El eje central del encuentro fue invitar a movilizaciones en favor de la reforma a la salud, que se ha hundido en dos ocasiones en la Comisión Séptima del Senado.

Poco antes de que el primer mandatario llegara a la Plaza de Bolívar para dar su discurso, publicó en su cuenta de X una imagen de la concentración en el lugar y expresó: “¿Saben que es esto? Ocurre ahora mismo, y es la fuerza de la salud que hemos construido en toda Colombia. Son los equipos básicos de salud que recorre casa a casa todo los territorios del país comenzando por las zonas más pobres“, detalló el primer mandatario en la red social.

Los Equipos Básicos de Salud
Los Equipos Básicos de Salud lograron frenar el brote de fiebre amarilla en algunas zonas del país, según el presidente Petro - crédito Ministerio de Salud

Según indicó, el personal de salud que estuvo presente en el evento ha tenido varios logros en materia de protección de la salud de los colombianos. Aseguró que, gracias a sus acciones de prevención y atención de la población, pudo frenar la “epidemia” de fiebre amarilla que se registró en algunas zonas del país y reducir la tasa de mortalidad infantil fuese solo de un dígito por primera vez en la historia de Colombia.

De esta manera, salvaron a 7.760 niños y niñas desde el último año del Gobierno del expresidente Iván Duque Márquez (2018-2022). En ese sentido, afirmó que el sistema de salud del país ha mejorado, aunque hay quienes refutan esta postura.

Hoy la salud del pueblo colombiano está mejor a pesar de la quiebra de las EPS y su intento de sabotaje de la reforma. Esto es lo que los congresistas de la comisión séptima bloquearon, pero que volvimos realidad. El sistema preventivo de salud pública está llevando la salud a toda Colombia”, precisó el jefe de Estado.

El presidente Gustavo Petro destacó
El presidente Gustavo Petro destacó el trabajo de los equipos básicos de salud y las cifras de mortalidad infantil - crédito @petrogustavo/X

La crítica de Lina Garrido al presidente

La representante a la Cámara Lina María Garrido, que también aspira al Congreso de la República para el siguiente cuatrienio, rechazó las declaraciones del primer mandatario y contradijo los resultados que presentó sobre la protección de la salud de los niños y niñas.

De acuerdo con la legisladora, que se opone al Gobierno nacional, la reducción en la mortalidad de los menores de edad no obedecería precisamente a las acciones de la administración en materia de salud; respondería, más bien, a la disminución de la natalidad en el país.

#Mentiroso, enfermo: la tasa de mortalidad de niños bajó porque ahora nacen menos niños en #Colombia. Lo que si es cierto es que el número de niños con desnutrición aguda se triplicó en su gobierno: Pasamos de 1.000 casos en 2020 a 3.000 casos en 2024″, detalló la congresista, sin mencionar la fuente de sus cifras.

De igual manera, aseguró que durante la administración del presidente Gustavo Petro han muerto más de 900 niños por desnutrición. Este dato difiere en gran medida del que se registró en el Gobierno anterior, liderado por el exmandatario Iván Duque, en el que murieron 450 niños por esta afección.

La candidata Lina María
La candidata Lina María Garrido contradijo cifras de mortalidad infantil del Gobierno Petro - crédito @linamariagarri/X

Al igual que Garrido, el exministro de Salud Mauricio Santa María criticó la publicación del jefe de Estado, afirmando que se requiere de una evaluación rigurosa del impacto de los equipos básicos de salud para verificar su eficacia en la prevención de enfermedades y atención de la población.

Lo que sí sería bueno saber es ¿cuánto está costando toda esa burocracia? Es plata que se podría usar, por ejemplo, para garantizar la atención de pacientes crónicos de bajos recursos que hoy no la tienen", indicó.

El exministro Mauricio Santa María
El exministro Mauricio Santa María cuestionó el gasto burocrático del Gobierno Petro - crédito @MSantamariaS/X

