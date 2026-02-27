La Nueva EPS cambió al prestador que atendía a pacientes con hemofilia: 176 pacientes fueron asignados a nuevas instituciones

La Nueva EPS informó que el cambio de prestador se dio por orden del interventor y con el acompañamiento del Gobierno - crédito Leonardo Duque

Por medio de un comunicado, la Nueva EPS, actualmente intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, informó que se determinó el cambio del prestador Integral Solutions, que se vio envuelta en un escándalo por la muerte de un niño diagnosticado con hemofilia.

“NUEVA EPS realizó una revisión inmediata de la situación y activó las acciones necesarias para garantizar la continuidad de los tratamientos y servicios requeridos por todos los usuarios, priorizando su seguridad y la prestación oportuna de los servicios de salud”, detalló la empresa prestadora de salud en la comunicación oficial.

En ese sentido, con el cambio de prestador establecido, 176 pacientes que eran atendidos por Integral Solutions ahora reciben la prestación de servicios en salud en otras instituciones, las cuales les fueron asignadas según su ubicación geográfica:

La IPS Salud Vital asumirá la atención de los usuarios en Huila y Caquetá

Integral IPS atenderá a los pacientes de Boyacá, Casanare, Cauca, Nariño, Putumayo, Santander y Tolima.

La Unidd Hemato Oncológica Especializada IPS SAS brindará atención en salud en Arauca.

Neurum, nuevo aliado de la Nueva EPS, se encargará de prestar servicios de salud en Medellín, Cali y Risaralda

“De manera paralela, los afiliados están siendo contactados y orientados para informarles la IPS designada para continuar con su atención clínica. Reiteramos nuestro compromiso con garantizar una transición ordenada y transparente, asegurando que los pacientes reciban su acompañamiento clínico sin interrupciones”, indicó.

