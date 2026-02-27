Colombia

La Nueva EPS cambió al prestador que atendía a pacientes con hemofilia: 176 pacientes fueron asignados a nuevas instituciones

La entidad promotora aseguró que buscará la manera de que la transición sea ordenada y transparente, sin que se afecte la continuidad de los tratamientos de los afiliados

Guardar
La Nueva EPS informó que
La Nueva EPS informó que el cambio de prestador se dio por orden del interventor y con el acompañamiento del Gobierno - crédito Leonardo Duque

Por medio de un comunicado, la Nueva EPS, actualmente intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, informó que se determinó el cambio del prestador Integral Solutions, que se vio envuelta en un escándalo por la muerte de un niño diagnosticado con hemofilia.

NUEVA EPS realizó una revisión inmediata de la situación y activó las acciones necesarias para garantizar la continuidad de los tratamientos y servicios requeridos por todos los usuarios, priorizando su seguridad y la prestación oportuna de los servicios de salud”, detalló la empresa prestadora de salud en la comunicación oficial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En ese sentido, con el cambio de prestador establecido, 176 pacientes que eran atendidos por Integral Solutions ahora reciben la prestación de servicios en salud en otras instituciones, las cuales les fueron asignadas según su ubicación geográfica:

  • La IPS Salud Vital asumirá la atención de los usuarios en Huila y Caquetá
  • Integral IPS atenderá a los pacientes de Boyacá, Casanare, Cauca, Nariño, Putumayo, Santander y Tolima.
  • La Unidd Hemato Oncológica Especializada IPS SAS brindará atención en salud en Arauca.
  • Neurum, nuevo aliado de la Nueva EPS, se encargará de prestar servicios de salud en Medellín, Cali y Risaralda

“De manera paralela, los afiliados están siendo contactados y orientados para informarles la IPS designada para continuar con su atención clínica. Reiteramos nuestro compromiso con garantizar una transición ordenada y transparente, asegurando que los pacientes reciban su acompañamiento clínico sin interrupciones”, indicó.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Nueva EPSHemofiliaIntegral SolutionsPrestador de servicios de saludTratamientosColombia-Noticias

Más Noticias

Abogado de Ricardo Bonilla aseguró que su detención por el caso de la Ungrd “excesiva e injusta”: “Debe ser respetado”

Alejandro Carranza, que representa los intereses del ex jefe de la cartera, aseguró que la libertad de su cliente no puede ser tratada como un asunto trivial

Abogado de Ricardo Bonilla aseguró

Karina García habló del final de su amistad con Mariana Zapata: descartó cualquier posibilidad de reconciliación

La modelo y panelista de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’ dio detalles de lo ocurrido entre ambas y por qué no habría forma de recuperar su amistad

Karina García habló del final

Luis Suárez podría dar un salto de calidad tras el mundial: lo buscan dos grandes de Inglaterra

El colombiano se ha consolidado como uno de los delanteros revelación de la temporada 2025/2026

Luis Suárez podría dar un

Corrupción en la Ungrd: Corte Suprema fijó fecha para audiencia preparatoria de juicio contra Iván Name y Andrés Calle

Ambos excongresistas permanecen privados de la libertad y enfrentan cargos por cohecho impropio y peculado por apropiación

Corrupción en la Ungrd: Corte

Capital privado rompe récord en Colombia: supera los USD31.500 millones y va por más inversiones

La cifra marca un hito para la industria, que ya financió más de 2.000 empresas en 28 departamentos y ahora cuenta con más de USD4.500 millones disponibles para nuevas inversiones

Capital privado rompe récord en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por cifras de homicidios en

Por cifras de homicidios en Colombia durante 2025, María Fernanda Cabal arremetió contra el “‘gobierno de la vida’” de Petro: “Masacres y secuestros todos los días”

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

Golpe al Bloque Jorge Suárez Briceño en Guaviare: operación militar logró sometimiento e incautación de arsenal

Ofrecen recompensa por la ubicación del candidato Andrés Vázquez Vargas, que desapareció tras recibir una llamada en Cesar

ENTRETENIMIENTO

Karina García habló del final

Karina García habló del final de su amistad con Mariana Zapata: descartó cualquier posibilidad de reconciliación

Kei Linch habló de la “estrella” que protagoniza su nuevo EP: “Ponía una instrumental que me hiciera sentir algo y me agarraba de ahí”

A pesar de que se busca erradicar la imagen de Pablo Escobar, serie sobre su hijo recibió auxilio tributario en Colombia

Chris Carpentier habló de su nueva vida en Colombia tras su divorcio: “No sé mendigar amor”

Aida Victoria Merlano lanzó su propia ‘campaña política’: “Por una Colombia sin padres irresponsables”

Deportes

Luis Suárez podría dar un

Luis Suárez podría dar un salto de calidad tras el mundial: lo buscan dos grandes de Inglaterra

Figura de la selección Colombia reveló que Luis Díaz estuvo a punto de ser convocado para Rusia 2018

Equipos grandes se le revelarían a la Dimayor: meten presión por repartición de los derechos de televisión

Javier Reyes, el colombiano que lleva la bandera de Colombia a la UFC: hora y dónde ver su debut

El exdefensor de la selección Colombia Iván Ramiro Córdoba anunció que tiene un nuevo negocio: este es el listado de sus emprendimientos