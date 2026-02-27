Incautan casi una tonelada de marihuana en Mallama, Nariño: así buscaban pasar desapercibido el alijo

La Policía de Nariño incautó 900 kilogramos de marihuana durante un operativo en la zona rural de Mallama. Una persona fue capturada - crédito Policía Nariño

Durante un operativo ejecutado en la zona rural del municipio de Mallama (Nariño), uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Nariño incautaron una carga de aproximadamente 900 kilogramos de marihuana y capturaron en flagrancia a una persona vinculada al transporte de la sustancia ilícita.

El procedimiento tuvo lugar en la vía Junín–Pedregal, un corredor focalizado por las autoridades debido a su uso frecuente por redes dedicadas al tráfico de estupefacientes.

El sujeto fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes - crédito Policía Nariño

Así descubrieron la cuantiosa mercancía

El hallazgo se produjo cuando un vehículo tipo camión, que cubría la ruta Pasto–Tumaco, fue detenido para inspección. Dentro del automotor, los agentes hallaron 37 bultos de lona blanca cuidadosamente ocultos bajo sacos de harina.

Al revisar el contenido, se contabilizaron 925 paquetes de marihuana, cuyo peso bruto alcanzó los 900 kilogramos. Según la información preliminar, la mercancía tenía como destino final la costa pacífica del departamento nariñense.

El conductor del camión, cuya identidad no se ha revelado, fue detenido en el lugar por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Además de la droga, las autoridades incautaron el vehículo empleado y un teléfono móvil, que se considera pieza clave para el avance de la investigación judicial.

Durante la inspección de un camión que cubría la ruta Pasto–Tumaco, los uniformados hallaron 37 bultos de lona con 925 paquetes de marihuana - crédito Policía Nariño

De acuerdo con el teniente coronel Jorge Andrés Mendoza Sierra, subcomandante del Departamento de Policía Nariño, este decomiso constituye una “afectación directa a las redes de distribución de estupefacientes que pretendían movilizar este cargamento hacia la costa pacífica nariñense, evitando su circulación y comercialización”.

La operación forma parte de un plan de acciones focalizadas para combatir el narcotráfico en los principales corredores viales de Nariño, una región que históricamente ha enfrentado retos asociados al transporte y comercialización de sustancias ilícitas.

El Departamento de Policía Nariño reiteró su compromiso institucional en la lucha contra el narcotráfico al enfatizar la importancia de la colaboración interinstitucional y el fortalecimiento de los controles en las carreteras.

“Este resultado impacta de manera directa las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes y reafirma el compromiso institucional en la lucha frontal contra el narcotráfico en las vías del departamento”, puntualizó el comunicado oficial.

El decomiso se realizó sobre la vía Junín–Pedregal, ruta identificada como corredor estratégico para el tráfico de estupefacientes en Nariño - crédito Policía Nariño

Incautan 2.140 kilos de marihuana en Buga y frustran envío de cocaína a Ecuador en operativos coordinados contra el narcotráfico

El 24 de febrero de 2026, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó el decomiso de 2.140 kilogramos de marihuana durante un operativo realizado en la vía Cali–Andalucía, a la altura del municipio de Buga (Valle del Cauca).

En el procedimiento fue capturado un hombre de 39 años que se desplazaba en un vehículo tipo furgón con la ruta Corinto–Bogotá. Los uniformados hallaron en la bodega de carga 100 paquetes de diferentes formas y tamaños que contenían la sustancia ilícita. Además de la droga, se incautó el automotor y un equipo de comunicación móvil.

La sustancia incautada tiene un valor estimado de $4.280 millones, según las autoridades. El cargamento equivalía a la producción de aproximadamente 2.140.000 dosis que iban a ser distribuidas en el mercado ilegal. El capturado fue informado de sus derechos y puesto a disposición de la Fiscalía URI Buga para su respectivo proceso judicial.

Las autoridades continúan ejecutando golpes contundentes contra el narcotráfico - crédito Policía

El coronel Jair Alonso Parra Archila, director de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, declaró: “Trabajamos sin pausa, en las vías está su Policía Nacional, este importante resultado representa un golpe significativo a las estructuras criminales que pretenden usar los corredores viales del país para el transporte de estupefacientes. Con estos más de dos mil kilos de marihuana fuera de circulación, protegemos a miles de jóvenes y debilitamos las finanzas del narcotráfico”.

En una acción paralela, el Ejército, en coordinación con la Unidad Nacional de Investigación contra el Tráfico Ilícito para el Consumo Interno de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas de la Policía Nacional de Ecuador y la Agencia Antidrogas (DEA), incautó 597 kilogramos de clorhidrato de cocaína en la provincia de Imbabura, Ecuador.

La operación se efectuó gracias a información suministrada por inteligencia militar del Ejército colombiano, lo que permitió detener un tractocamión en el que se transportaba la droga. En el mismo procedimiento fueron decomisados el vehículo, 640 dólares, dos dispositivos móviles y fue capturado el conductor del automotor, que fue puesto a disposición de las autoridades ecuatorianas.