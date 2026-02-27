Colombia

Incautan casi una tonelada de marihuana en Mallama, Nariño: así buscaban pasar desapercibido el alijo

Las autoridades localizaron la carga ilícita dentro de un vehículo que cubría la ruta entre Pasto y Tumaco cuando adelantaban acciones para debilitar las operaciones de redes del narcotráfico en el departamento

Guardar
La Policía de Nariño incautó 900 kilogramos de marihuana durante un operativo en la zona rural de Mallama. Una persona fue capturada - crédito Policía Nariño

Durante un operativo ejecutado en la zona rural del municipio de Mallama (Nariño), uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Nariño incautaron una carga de aproximadamente 900 kilogramos de marihuana y capturaron en flagrancia a una persona vinculada al transporte de la sustancia ilícita.

El procedimiento tuvo lugar en la vía Junín–Pedregal, un corredor focalizado por las autoridades debido a su uso frecuente por redes dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El sujeto fue capturado y
El sujeto fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes - crédito Policía Nariño

Así descubrieron la cuantiosa mercancía

El hallazgo se produjo cuando un vehículo tipo camión, que cubría la ruta Pasto–Tumaco, fue detenido para inspección. Dentro del automotor, los agentes hallaron 37 bultos de lona blanca cuidadosamente ocultos bajo sacos de harina.

Al revisar el contenido, se contabilizaron 925 paquetes de marihuana, cuyo peso bruto alcanzó los 900 kilogramos. Según la información preliminar, la mercancía tenía como destino final la costa pacífica del departamento nariñense.

El conductor del camión, cuya identidad no se ha revelado, fue detenido en el lugar por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Además de la droga, las autoridades incautaron el vehículo empleado y un teléfono móvil, que se considera pieza clave para el avance de la investigación judicial.

Durante la inspección de un camión que cubría la ruta Pasto–Tumaco, los uniformados hallaron 37 bultos de lona con 925 paquetes de marihuana - crédito Policía Nariño

De acuerdo con el teniente coronel Jorge Andrés Mendoza Sierra, subcomandante del Departamento de Policía Nariño, este decomiso constituye una “afectación directa a las redes de distribución de estupefacientes que pretendían movilizar este cargamento hacia la costa pacífica nariñense, evitando su circulación y comercialización”.

La operación forma parte de un plan de acciones focalizadas para combatir el narcotráfico en los principales corredores viales de Nariño, una región que históricamente ha enfrentado retos asociados al transporte y comercialización de sustancias ilícitas.

El Departamento de Policía Nariño reiteró su compromiso institucional en la lucha contra el narcotráfico al enfatizar la importancia de la colaboración interinstitucional y el fortalecimiento de los controles en las carreteras.

“Este resultado impacta de manera directa las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes y reafirma el compromiso institucional en la lucha frontal contra el narcotráfico en las vías del departamento”, puntualizó el comunicado oficial.

El decomiso se realizó sobre la vía Junín–Pedregal, ruta identificada como corredor estratégico para el tráfico de estupefacientes en Nariño - crédito Policía Nariño

Incautan 2.140 kilos de marihuana en Buga y frustran envío de cocaína a Ecuador en operativos coordinados contra el narcotráfico

El 24 de febrero de 2026, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó el decomiso de 2.140 kilogramos de marihuana durante un operativo realizado en la vía Cali–Andalucía, a la altura del municipio de Buga (Valle del Cauca).

En el procedimiento fue capturado un hombre de 39 años que se desplazaba en un vehículo tipo furgón con la ruta Corinto–Bogotá. Los uniformados hallaron en la bodega de carga 100 paquetes de diferentes formas y tamaños que contenían la sustancia ilícita. Además de la droga, se incautó el automotor y un equipo de comunicación móvil.

La sustancia incautada tiene un valor estimado de $4.280 millones, según las autoridades. El cargamento equivalía a la producción de aproximadamente 2.140.000 dosis que iban a ser distribuidas en el mercado ilegal. El capturado fue informado de sus derechos y puesto a disposición de la Fiscalía URI Buga para su respectivo proceso judicial.

Las autoridades continúan ejecutando golpes
Las autoridades continúan ejecutando golpes contundentes contra el narcotráfico - crédito Policía

El coronel Jair Alonso Parra Archila, director de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, declaró: “Trabajamos sin pausa, en las vías está su Policía Nacional, este importante resultado representa un golpe significativo a las estructuras criminales que pretenden usar los corredores viales del país para el transporte de estupefacientes. Con estos más de dos mil kilos de marihuana fuera de circulación, protegemos a miles de jóvenes y debilitamos las finanzas del narcotráfico”.

En una acción paralela, el Ejército, en coordinación con la Unidad Nacional de Investigación contra el Tráfico Ilícito para el Consumo Interno de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas de la Policía Nacional de Ecuador y la Agencia Antidrogas (DEA), incautó 597 kilogramos de clorhidrato de cocaína en la provincia de Imbabura, Ecuador.

La operación se efectuó gracias a información suministrada por inteligencia militar del Ejército colombiano, lo que permitió detener un tractocamión en el que se transportaba la droga. En el mismo procedimiento fueron decomisados el vehículo, 640 dólares, dos dispositivos móviles y fue capturado el conductor del automotor, que fue puesto a disposición de las autoridades ecuatorianas.

Temas Relacionados

MarihuanaDepartamento de Policía NariñoMallamaNarcotráficoIncautación de DrogaTráfico de drogasColombia-Noticias

Más Noticias

Acemi advirtió sobre los riesgos del decreto del Ministerio de Salud que trasladaría usuarios a EPS intervenidas: anunció acciones legales

Las directivas del sector aseguraron que los cambios pueden intensificar la crisis y agravar el acceso a tratamientos y medicamentos, especialmente para los que serían reubicados

Acemi advirtió sobre los riesgos

Lina María Garrido tildó de “enfermo” y “mentiroso” a Petro por cifras de mortalidad infantil: “Ahora nacen menos niños”

El presidente aseguró que, gracias a los equipos básicos de salud, se frenó la fiebre amarilla y la tasa de mortalidad de niños se redujo a un dígito

Lina María Garrido tildó de

Edwin Cardona y la charla con Alfredo Morelos: así se decidió el penal que cambió el partido ante Santa Fe

El mediocampista fue clave en la reacción anímica del equipo durante la segunda parte, sumando liderazgo y visión de juego para impulsar la remontada Verdolaga

Edwin Cardona y la charla

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto desde el Manuel Murillo Toro

El cuadro Vinotinto buscará sellar su paso a la tercera fase del certamen continental de clubes más importante de Sudamérica

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira

Desinversión en Ecopetrol: la Unión Sindical Obrera alertó sobre el riesgo de privatización de campos petroleros

La USO expresó su preocupación por la posible entrega de activos clave a empresas privadas, al advertir que esta decisión afectará directamente a los trabajadores y a la economía regional

Desinversión en Ecopetrol: la Unión
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Periodistas en Cauca fueron amenazados

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

Golpe al Bloque Jorge Suárez Briceño en Guaviare: operación militar logró sometimiento e incautación de arsenal

Ofrecen recompensa por la ubicación del candidato Andrés Vázquez Vargas, que desapareció tras recibir una llamada en Cesar

En medio de la violencia en el parque Tayrona, Gobierno Petro crearía zona de concentración para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

Masacrare en Titiribí: autoridades identificaron a dos víctimas del triple homicidio que atribuyen a disputas entre bandas

ENTRETENIMIENTO

Verónica Giraldo, hermana de Karol

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, recibe atención médica tras episodios de crisis familiar, según programa de televisión

Jhonny Rivera desmintió que esperó a su esposa desde que la conoció cuando ella tenía 12 años: “Me da una rabiecita”

Se conoció ‘el último regalo’ que Yeison Jiménez le dejó a una población vulnerable en Manzanares

Don Tetto formará parte del cartel de Warped Tour 2026 junto a otras leyendas del punk rock

A la ‘influencer’ Karina García le recodaron su pasado con Altafulla y así reaccionó: “Caí por boba”

Deportes

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto desde el Manuel Murillo Toro

Edwin Cardona y la charla con Alfredo Morelos: así se decidió el penal que cambió el partido ante Santa Fe

El debut de James Rodríguez con Minnesota United sigue en duda para el partido ante Cincinnati: estas son las razones

Colombia se prepara para dos juegos claves en su ruta hacia el Mundial de Baloncesto Catar 2027

Este es el horario para el próximo partido de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub20: se juega todo ante Argentina