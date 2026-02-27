Colombia

Gustavo Petro aseguró que las EPS “están quebradas”: “Si la ley no se aprueba, se liquidarán de acuerdo a la ley”

Petro defendió el Decreto 0182 del 25 de febrero de 2026, que representa el movimiento de 6,6 millones de afiliados

Guardar
Petro dejó esta frase en
Petro dejó esta frase en un extenso mensaje que compartió desde su cuenta en X - créditos Cristian Bayona/Colprensa | archivo Colprensa | Mauricio Dueñas Castañeda/EFE | suministrado a Infobae Colombia

El presidente Gustavo Petro defendió la decisión de su gobierno de reestructurar el sistema de salud colombiano y justificó la intervención sobre las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Lo anterior, luego de señalar por medio de un mensaje que compartió desde su cuenta de X la mañana del viernes 27 de febrero de 2026, que “la situación de las EPS es en general mala porque están quebradas”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con esta afirmación, Petro ahondó en lo que él señala como la crisis que desembocó en la promulgación del Decreto 0182 del 25 de febrero de 2026, una reforma que afecta de manera directa a millones de usuarios del sistema de salud en Colombia, restringe la libertad de elección y redistribuye la población afiliada entre las EPS autorizadas.

Según el presidente, la raíz del problema radica en la gestión financiera de las aseguradoras: “Simplemente no dejaron las reservas técnicas que toda aseguradora financiera debe hacer y entraron en causal de liquidación antes de nuestro gobierno”.

Petro puntualizó que la administración actual decidió mantener activas a las EPS que ya estaban en situación crítica “solamente esperando que se apruebe el proyecto de ley de reforma a la salud en el Congreso en marzo, para transformarlas en entidades no financieras y no giradoras de recursos. Solo así sobrevivirían en el sistema de salud”.

Petro dejó el mensaje la
Petro dejó el mensaje la mañana del viernes 27 de febrero de 2026 - crédito @petrogustavo/X

Adicional a lo anterior, el jefe de Estado agregó que “si la ley no se aprueba, se liquidarán de acuerdo a la ley”.

El decreto firmado por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, establece una serie de restricciones inéditas sobre la operación de las EPS en el territorio nacional.

Solo podrán continuar funcionando aquellas que cumplan con umbrales mínimos de afiliados, definidos en función de la población de cada departamento y municipio.

Por ejemplo, en departamentos con más de dos millones de habitantes, únicamente seguirán las EPS que agrupen al menos el 5% de los afiliados locales; en regiones intermedias la exigencia sube al 10%, y en las más pequeñas, de 100.000 a 390.000 habitantes, el umbral será del 15%.

En el plano municipal, el decreto es aún más estricto: solo las EPS con al menos el 3% de los afiliados podrán operar en ciudades de más de 500.000 habitantes, mientras que en localidades de menos de 20.000 residentes, solo una EPS estará autorizada.

La consecuencia inmediata de este rediseño es el traslado obligatorio de más de 6,6 millones de usuarios, en un proceso que prioriza la estabilidad fiscal y la equidad territorial.

Petro defendió el nuevo decreto
Petro defendió el nuevo decreto que se expidió dos días atrás, el 25 de febrero - crédito @petrogustavo/X

Al respecto, Petro explicó que “los usuarios de las EPS que entren en liquidación pasarán a las pocas que queden”, y resaltó su intención con el fin de que las deudas con proveedores sean cobradas a los patrimonios de los dueños de las EPS, incluyendo entidades públicas.

El proceso de reasignación está estructurado en varias etapas. Tras identificar las EPS que deben dejar de operar en un territorio, la Superintendencia Nacional de Salud enviará en cinco días hábiles el listado de entidades receptoras al Ministerio de Salud, que dispondrá de otros cinco días para asignar formalmente a los afiliados.

Las EPS receptoras tendrán al menos cinco días para reorganizar su operación antes de recibir a los nuevos usuarios, con lo que el ciclo completo no podrá exceder los veinte días hábiles.

En este mecanismo, la Nueva EPS, Savia Salud y SOS serán las principales entidades receptoras, absorbiendo la mayor parte de los traslados. Dentro de este universo, más de 3,1 millones de personas serán asignadas a la Nueva EPS.

Por lo anterior, Petro defendió el papel central de la Nueva EPS y detalló: “La Nueva EPS ya lo está haciendo, ahora que es controlada por el gobierno por adquirir un 1 % más de sus acciones, pienso pasarla directamente adscrita al ministerio de salud”.

El presidente reconoció que, aunque esta entidad también tuvo prácticas financieras irregulares —“a pesar del acto delictivo de esconder sus deudas cuyos autores están siendo procesados”—, su estructura es distinta.

El mensaje de Petro sirvió
El mensaje de Petro sirvió como respuesta a un mensaje que publicó el mismo viernes 27 de febrero de 2026 el periodista Julio Sánchez Cristo - crédito @petrogustavo/X

“La mitad de esa EPS es del gobierno y la mitad de su deuda es de la Nación desde su origen, porque era el antiguo Instituto de Seguros Sociales que privatizaron en su mitad y se lo robaron”, explicó el jefe de Estado.

La normativa impone restricciones a la libertad de elección de los usuarios: quienes sean trasladados deberán permanecer al menos 60 días en la nueva EPS antes de poder solicitar un cambio, y después solo podrán migrar entre las entidades autorizadas en su municipio o departamento.

Si en una zona solo queda una EPS, el derecho a elegir desaparece de manera temporal.

Para evitar impactos financieros graves en las EPS receptoras, el decreto incluye una excepción transitoria: durante el primer año, los usuarios reasignados no se contabilizarán en ciertos indicadores financieros asociados a patologías de alto costo.

Por lo tanto, Petro mencionó la necesidad de proteger los recursos públicos: “No pagaremos con dinero público las deudas de ninguna EPS cuya responsabilidad sea privada, eso, que proponen varios candidatos presidenciales, sería uno de los mayores desfalcos a la nación”.

El presidente criticó los rescates realizados en el pasado y enfatizó que, cuando recibió el gobierno, “la deuda con sus proveedores en vez de disminuir había aumentado y estaban ya en quiebra”.

El mandatario sacó pechó por los resultados logrados por su administración tras fortalecer el sistema público y avanzar hacia un modelo preventivo:

“Hoy el sistema de salud ya construido por mi gobierno, de tipo preventivo, primario y con fortalecimiento de la red pública con hospitales en todos los niveles de complejidad, ha logrado mejoramiento en los indicadores fundamentales de la salud en la sociedad colombiana y en términos de mortalidad infantil y materna son sustanciales e históricos”, escribió Petro en su extenso mensaje en X.

Petro también mencionó la atención a determinantes sociales de la salud, como el acceso al agua potable, la mejora de la calidad del aire y la reducción del hambre y la pobreza.

El rediseño del aseguramiento en salud, que estará vigente por al menos cinco años, consolida a la Nueva EPS como la mayor entidad del país y redefine las reglas del sistema, bajo la supervisión del Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), utilizando la Base de Datos Única de Afiliados (Bdua).

Temas Relacionados

GustavoNuevo decretoDecreto 0182 del 25 de febrero de 2026Sistema de saludTraslado de usuariosEPSSaludColombia-Noticias

Más Noticias

Se accidentó transporte militar en el Cauca mientras intentaban retener a un hombre con explosivos: un soldado resultó muerto

Un grupo de personas se aglomeró y avanzó hacia los uniformados, buscando obstaculizar su labor, lo que llevó a la tropa a efectuar un repliegue táctico. La evacuación del capturado, junto con el personal militar, se realizó en vehículos, uno de ellos con blindaje

Se accidentó transporte militar en

Por no recibir medicamentos de Nueva EPS, médico que padece dos enfermedades huérfanas pidió que le autoricen la eutanasia

El video se hizo viral en redes sociales el 26 de febrero de 2026, un día antes de la expedición del Decreto 0182 del 25 de febrero de 2026, y que establece las nuevas reglas para la operación en el país de las Entidades Promotoras de Salud (EPS)

Por no recibir medicamentos de

Margarita Rosa de Francisco se refirió a la fritanga y provocó debate en redes: “Prohibiré el consumo de arroz con sangre”

Las redes sociales estallaron tras el llamado de la reconocida actriz a eliminar ingredientes tradicionales de la mesa colombiana

Margarita Rosa de Francisco se

Habrá ley seca el fin de semana del 8 de marzo: estas son las medidas que anunció el Gobierno para las elecciones

Respecto a las actividades proselitistas, Benedetti informó que a partir del lunes 2 de marzo y hasta el lunes 9 de marzo del 2026, solo podrán efectuarse reuniones de carácter político en recintos cerrados

Habrá ley seca el fin

Nicolás Arrieta habló sobre el momento más duro en ‘La casa de los famosos Colombia’ debido a su adicción: “Perdí todo, pero hoy gané un día”

El creador de contenido abrió su corazón en el Canal RCN y se refirió a su proceso de recuperación, mientras confesaba las lecciones que le dejó el ‘reality’, donde aprendió a reconstruirse día a día

Nicolás Arrieta habló sobre el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por cifras de homicidios en

Por cifras de homicidios en Colombia durante 2025, María Fernanda Cabal arremetió contra el “‘gobierno de la vida’” de Petro: “Masacres y secuestros todos los días”

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

Golpe al Bloque Jorge Suárez Briceño en Guaviare: operación militar logró sometimiento e incautación de arsenal

Ofrecen recompensa por la ubicación del candidato Andrés Vázquez Vargas, que desapareció tras recibir una llamada en Cesar

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano lanzó su

Aida Victoria Merlano lanzó su propia “campaña política”: “Por una Colombia sin padres irresponsables”

Chris Carpentier reveló el grave problema de salud que lo alejó de ‘MasterChef’: “No pude seguir”

Margarita Rosa de Francisco se refirió a la fritanga y provocó debate en redes: “Prohibiré el consumo de arroz con sangre”

Nicolás Arrieta habló sobre el momento más duro en ‘La casa de los famosos Colombia’ debido a su adicción: “Perdí todo, pero hoy gané un día”

El padre Diego Jaramillo, director de ‘El Minuto de Dios’, habló de los sacerdotes que lo reemplazarían en caso de su muerte: “Hay varios”

Deportes

El exdefensor de la selección

El exdefensor de la selección Colombia Iván Ramiro Córdoba anunció que tiene un nuevo negocio: este es el listado de sus emprendimientos

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver la última fecha del Sudamericano Sub-20 en la que la Tricolor se juega la clasificación al Mundial

Crece la importancia de James Rodríguez en la MLS: el colombiano revolucionó el calendario del Minnesota United aún sin debutar

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Diaz en el clásico de Alemania por la fecha 24 de la Bundesliga

Jorge Luis Pinto lanzó duro comentario contra James Rodríguez: “No es la maravilla del mundo del fútbol”