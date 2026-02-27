Colombia

Funcionaria del Inpec fue capturada con un arma en evento de Álvaro Uribe y Paloma Valencia: así lo narró la candidata presidencial

Tras un procedimiento de registro a la mujer de 30 años, identificada como Mónica Fernanda Joven Urbano, se le encontró al interior de un bolso un arma de fuego tipo pistola, al parecer calibre 25 mm, con un cargador y cinco cartuchos para la misma, sin contar con el respectivo permiso para su porte o tenencia

La mujer tenía un arma
La mujer tenía un arma de fuego durante un evento político del Centro Democrático - crédito Policía Nacional

Una mujer que hace aprte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue capturada en el municipio de Honda, Tolima, luego de que la Policía Nacional hallara un arma de fuego en su poder durante un acto público al que asistía la candidata presidencial Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El incidente ocurrió frente a la catedral del sector Alto del Rosario, donde se desarrollaba un evento masivo.

La institución informó que la detención se produjo el 26 de febrero de 2026 cerca de las 10:40 a. m., mientras que la implicada hacía parte de la comunidad que estaba atendiendo a las palabras de la representante del Centro Democrático, mientras grababa el evento en plaza publica, pero atendiendo a una actitud sospechos e inquietante.

Tras un procedimiento de registro a la mujer de 30 años, identificada como Mónica Fernanda Joven Urbano, se le encontró “al interior de un bolso un arma de fuego tipo pistola, al parecer calibre 25 mm, con un cargador y cinco cartuchos para la misma, sin contar con el respectivo permiso para su porte o tenencia”.

El comunicado oficial del Departamento de Policía Tolima destacó que la acción policial permitió la captura en flagrancia de la implicada, que fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Según la Policía, la detenida enfrenta cargos por el presunto delito de “fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones”.

La Fiscalía ya adelanta el proceso de legalización de la captura. La imputación se basa en la ausencia de permiso para portar o tener armas, una infracción tipificada en la legislación colombiana.

Paloma Valencia y Álvaro Uribe
Paloma Valencia y Álvaro Uribe en envento previo a las elecciones presidenciales - crédito @palomavalencial/Instagram

La aparición de una funcionaria del Inpec armada y con droga en un evento político al aire libre, que estaba ubicada a solo cinco metros de la tarima,encendió las alarmas de la campaña de la candidata.

La seguridad notó que la mujer, tenía el celular como si estuviera filmando, pero miraba hacia otros lados y parecía concentrada en asuntos ajenos a la grabación.

Paloma Valencia en conversación con Blu Radio, ratificó que esto resultó sospechoso para los policías: “Lo que la seguridad ve es que tiene unos movimientos extraños. Cuando usted está filmando, normalmente la gente mira la tarima y luego el celular para ver que esté filmando. La señora tenía el celular como si estuviera filmando, pero ella estaba mirando hacia otros lados, estaba poniendo atención a otras cosas que no eran su filmación, y eso es lo que le llama la atención a la policía”, afirmó Valencia.

El expresidente acompañó a la
El expresidente acompañó a la candidata presidencial Paloma Valencia durante los eventos - crédito @AlvaroUribeVel/X

Sobre el procedimiento luego del hallazgo del arma, la parlamentaria reiteró la ilegalidad del porte: “Está rigiendo un decreto que prohíbe el transporte de armas. Ella no tenía los permisos, está incursa en el delito de porte ilegal de armas”.

Valencia también mencionó la importancia de incautar dispositivos y analizar comunicaciones para esclarecer si existió contacto con terceros: “Me imagino que las autoridades habrán incautado su celular para saber con quién estaba hablando, qué tipo de mensajes tenía. Creo que ahora viene la investigación de inteligencia”.

El Inpec reaccionó mediante un comunicado oficial: “Es importante precisar que la presencia de esta persona en dicha actividad correspondía a una actuación estrictamente personal, individual y ajena a cualquier función, misión o instrucción institucional del Inpec”.

Este fue el comunicado emitido
Este fue el comunicado emitido por el Inpec al respecto de la captura de una funcionaria que en periodo de vacaiones estaba protando una arma en evento de Paloma Valencia - crédito Inpec

Valencia recordó que su candidato en el Cauca fue declarado objetivo militar y que existen vallas impuestas por grupos ilegales en la región advirtiendo la prohibición de ingresar a municipios como Santander de Quilichao.

Además, mencionó ataques recientes, como la destrucción de la sede del partido en Neiva, agresiones en Soacha y episodios donde la policía fue blanco de violencia en Duitama. “Me impresionó mucho ver gente llorando después de que la apedrearan y gritaran y se les tiraran encima como si los fueran a matar. El nivel de hostigamiento del que estamos siendo víctimas, pues es preocupante, y que luego usted encuentre que hay gente armada en las manifestaciones”, destacó en su diálogo con el medio.

