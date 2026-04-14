Gustavo Petro cuestiona Mi Casa Ya y afirma que subsidios de vivienda benefician a banqueros y constructoras

En consejo de ministros desde Ipiales, el presidente señaló que el esquema favorece a bancos y respaldó la suspensión del programa. - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro, afirmó que el programa Mi Casa Ya y los subsidios de vivienda generan ventajas económicas para banqueros y constructoras, en lugar de beneficiar a las familias vulnerables, durante un consejo de ministros realizado el 13 de abril de 2025 en Ipiales, Nariño.

En la sesión, el mandatario expuso su análisis sobre el funcionamiento de Mi Casa Ya, un programa destinado a facilitar el acceso a vivienda para hogares de menores ingresos. El mandatario sostuvo que los subsidios estatales, lejos de aliviar la carga económica de los compradores, terminan engrosando las ganancias de las entidades financieras y empresas constructoras.

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En su intervención, Petro explicó que, en la práctica, el subsidio entregado por el Estado se traslada casi en su totalidad al precio final de la vivienda. Aseguró que el valor de los inmuebles aumenta proporcionalmente al monto del subsidio, lo que implica que los recursos públicos no llegan directamente a los compradores sino que quedan en manos de los desarrolladores.

“El precio de la casa le suben exactamente lo que es el subsidio y nosotros estamos entregándole el subsidio no es a la gente que compra la vivienda, sino al dueño de la constructora que se vuelve ganancia”, señaló el presidente ante el gabinete ministerial.

El mandatario añadió que el sistema financiero también obtiene beneficios. Según su evaluación, la entrega de subsidios junto a créditos hipotecarios permite que los bancos obtengan intereses adicionales, sin favorecer sustancialmente a los hogares. “El banco ahí con tanta plata va ganando intereses él y se gana una parte de los intereses”, afirmó. De acuerdo con Petro, el diseño de estos mecanismos representa una pérdida para el Estado, ya que los fondos públicos no cumplen su propósito original.

El presidente cuestionó el modelo actual y aseguró que los subsidios no están llegando directamente a las familias. - crédito Reuters/MetroCuadrado

Críticas a Camacol y advertencia sobre las tasas de interés

Durante el consejo, Petro cuestionó la posición de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), acusando a la organización de actuar en defensa de los intereses de los banqueros y no de los usuarios finales. El presidente sostuvo que la falta de pronunciamiento de Camacol frente al alza de tasas del Banco de la República es perjudicial para la producción de vivienda.

“Ahí los de Camacol, en vez de defender constructores y usuarios de la vivienda, están es defendiendo a los banqueros y por eso no han sido capaces de decir algo en contra de la subida de la tasa de interés del Banco de la República, que produce la catástrofe de la producción de vivienda en Colombia”, dijo.

El jefe de Estado subrayó que la política de tasas de interés elevadas afecta directamente la posibilidad de adquirir vivienda. Según su planteamiento, el encarecimiento del crédito hipotecario conduce a situaciones de alto riesgo financiero para quienes asumen estas deudas a largo plazo. “Si la tasa de interés es muy alta, se suicida al propietario”, advirtió, haciendo referencia a los riesgos de perder la vivienda por incapacidad de pago.

Camacol fue señalado por el presidente por no pronunciarse frente al impacto de las tasas de interés en el sector. - crédito Camacol

Suspensión del programa y propuesta de nuevo enfoque

Petro sostuvo que, ante el diagnóstico negativo, su gobierno decidió suspender el programa Mi Casa Ya para revisar sus alcances y buscar alternativas que focalicen mejor los recursos públicos. Planteó que el subsidio debe dirigirse a los hogares más vulnerables y no a los segmentos de mayores ingresos ni a los actores del sector financiero o constructor. Además, propuso la creación de un programa de vivienda para fuerzas militares y policiales, financiado con fondos rotatorios y reglas claras para evitar la concentración de subsidios en sectores privilegiados. “Se tiene que crear que el subsidio sea verdad para el de más abajo, no para el de más arriba”, agregó.

El Gobierno suspendió el programa para revisar su funcionamiento y replantear la entrega de subsidios. - crédito Ministerio de Vivienda

Contexto previo y cifras del sector

El cuestionamiento de Petro al programa Mi Casa Ya no es el primero. El pasado 25 de marzo, durante otro consejo de ministros, el presidente había declarado que “pendejo el que compre una casa hoy”, en relación con las condiciones de financiamiento y las tasas de interés vigentes. Estas afirmaciones generaron reacciones entre representantes del sector constructor, líderes políticos y analistas económicos.

En ese contexto, el presidente instó a la ministra de Vivienda a acelerar la construcción de nuevas unidades habitacionales y sugirió la utilización del batallón de ingenieros del Ejército en la edificación de viviendas. “¿Para qué sirve el batallón de ingenieros si no es para hacer viviendas? Nada que salimos de Camacol y Camacol... pidiendo subsidios”, expresó en esa ocasión.

El presidente Gustavo Petro cuestiona duramente la política de vivienda y las altas tasas de interés del Banco de la República, afirmando que es un mal negocio para los colombianos comprar casa en la actualidad. Además, hace un llamado a su ministra para utilizar el batallón de ingenieros en la construcción de viviendas - crédito Consejo de Ministros

Cifras recientes sobre el sector de la vivienda

Las cifras del sector muestran un deterioro en el acceso a vivienda para los hogares más vulnerables. Según datos de Camacol y Coordenada Urbana, los desistimientos de compra de vivienda aumentaron de 79.401 durante el gobierno anterior a 134.730 en la actual administración, lo que representa un incremento cercano al 70%. En el caso de la vivienda de interés social (VIS), los desistimientos se duplicaron: pasaron de 44.397 a 102.356 unidades, un aumento del 130,6%.

Esta tendencia, que se intensificó a finales de 2024, coincide con la suspensión del programa Mi Casa Ya y la incertidumbre generada por los cambios en los mecanismos de acceso a subsidios.