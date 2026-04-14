“El Verde nunca fue apéndice de la izquierda”: Claudia López arremete contra acuerdos con Cepeda

Claudia López criticó a la Alianza Verde por buscar acuerdos con Iván Cepeda, en medio de una división interna del partido que ya genera salidas, tensiones políticas y reconfiguración de apoyos de cara a elecciones - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López lanzó fuertes críticas contra la Alianza Verde tras conocerse su acercamiento con la campaña presidencial de Iván Cepeda. La decisión del partido de avanzar en posibles acuerdos políticos provocó una fractura interna y abrió un nuevo capítulo de tensiones dentro de la colectividad, según información obtenida por Revista Semana.

El pronunciamiento de López refleja el desacuerdo de un sector del partido frente a la orientación política que estaría tomando la Alianza Verde. La exmandataria cuestionó que la colectividad se acerque al Pacto Histórico, señalando que esto contradice los principios que, en su opinión, dieron origen al movimiento político, según información obtenida.

La polémica se da en un contexto electoral clave, en el que las alianzas y definiciones políticas comienzan a reconfigurar el panorama de cara a los comicios. La decisión del partido no solo ha generado críticas, sino también movimientos internos y salidas de figuras relevantes.

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López lanzó fuertes críticas contra la Alianza Verde tras conocerse su acercamiento con la campaña presidencial de Iván Cepeda | REUTERS/Nathalia Angarita

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Críticas de Claudia López y cuestionamientos al partido

La exalcaldesa expresó su inconformidad con un mensaje directo en el que cuestionó la decisión de las directivas del partido. En ese sentido, afirmó: “Al que tiene precio se lo encuentran”, citado por Revista Semana, en referencia a lo que considera intereses políticos detrás del acercamiento con la campaña de Iván Cepeda.

Asimismo, López sostuvo que la colectividad ha cambiado su rumbo político, señalando: “El Verde de Amaya acabó con el Verde de Mockus”, citado por ese medio de comunicación, sugiriendo una transformación en los principios que anteriormente identificaban al partido.

En su declaración, también indicó que el poder político habría influido en la toma de decisiones internas. Sobre ese punto, afirmó: “El poder del sector gubernamental nacional y departamental ha condicionado a los demás miembros del partido”, citado por ese medio de comunicación.

Claudia López - crédito prensa Claudia López

La exmandataria recordó además su salida de la colectividad junto a Antanas Mockus, la cual, según afirmó, anticipaba el rumbo que ahora está tomando el partido. En esa línea, expresó: “El Verde nunca fue apéndice de la izquierda, menos de la corrupción”, citado por ese medio de comunicación.

División interna y posibles alianzas políticas

La controversia se produce luego de que la Dirección Nacional de la Alianza Verde aprobara una escisión interna mediante una votación de 31 apoyos a favor, mecanismo que permitirá a distintos sectores del partido tomar caminos políticos diferentes sin incurrir en doble militancia.

Este proceso facilitará que figuras de oposición dentro de la colectividad, como el senador Jota Pe Hernández, se separen formalmente para integrarse a otros proyectos políticos. Al mismo tiempo, el sector mayoritario autorizó la conformación de una comisión encargada de avanzar en un acuerdo programático con la campaña de Iván Cepeda.

De concretarse este acercamiento, la Alianza Verde podría adherir oficialmente a dicha candidatura desde la primera vuelta presidencial, lo que marcaría un cambio significativo en la estrategia política del partido.

La decisión también ha generado movimientos individuales dentro de la colectividad. La representante Katherine Miranda anunció su salida para unirse a la campaña de Paloma Valencia, mientras que la senadora Angélica Lozano manifestó su desacuerdo con la orientación adoptada, señalando que esta excluye la visión política que representaba Claudia López.

En este contexto, la Alianza Verde parece cerrar la puerta a otras posibles alianzas, como la que podría haberse dado con sectores independientes o con la candidatura de Sergio Fajardo, priorizando su participación dentro del bloque denominado “Alianza por la Vida”.

El escenario político continúa en desarrollo, con una colectividad que enfrenta tensiones internas y decisiones que podrían redefinir su papel en el panorama electoral colombiano en los próximos meses.