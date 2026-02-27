Exalcalde de Cartagena, William Dau, lanzó ataque contra partidos políticos en elecciones al Congreso: “Cómo evitar contraer cáncer y leucemia”

El abogado cartagenero la emprendió contra dos de los partidos políticos más tradicionales, sin dejar dudas - créditos @salvemos_a_cartagena/IG | Catalina Olaya / Colprensa

A poco más de una semana de las elecciones legislativas en Colombia, el exalcalde de Cartagena, William Dau, se ubicó en el centro del debate político tras difundir un video a través de su cuenta de Instagram, en el que lanzó una advertencia directa sobre el voto a favor de dos partidos tradicionales: el Liberal y el Conservador.

El mensaje, publicado el jueves 26 de febrero, se viralizó de inmediato por el tono y la contundencia de las comparaciones utilizadas por Dau para referirse a estos partidos, en la antesala de los comicios del domingo 8 de marzo de 2026.

En la grabación, Dau se presenta como “el Tractor” y plantea una “lección de pedagogía electoral”, dirigiéndose a los ciudadanos con un llamado a evitar “enfermedades que son mortales, letales, enfermedades que matan”.

Mientras pronunciaba sus palabras, en pantalla aparecían imágenes de los logos y símbolos de los partidos Liberal y Conservador, así como volantes y piezas publicitarias de varios de los aspirantes de estas colectividades al Congreso.

Esta puesta en escena dejó escaso margen para la interpretación sobre el blanco de sus críticas.

Dau comienza su intervención advirtiendo: “Uno es el cáncer. Todo el mundo conoce el cáncer, cáncer con una C mayúscula, de lo dañina que es esa enfermedad. ¿Cuánta gente no ha muerto de cáncer? ¿Tú no conoces a nadie que haya muerto, de alguien que haya muerto de cáncer? Así es de malo. Y hay una forma de cáncer, de la peor de todas las variedades de cáncer, que es el cáncer de la sangre. De eso… eso ha llevado a varias personas de mi familia a la muerte, que se llama la leucemia. Cáncer de la sangre, esa, leucemia. Leucemia con una L mayúscula, ¡leucemia! Hay que evitarlo”.

El exalcalde utiliza la inicial “C” para referirse al Conservatismo y la “L” para el Liberalismo, estableciendo un paralelismo directo entre ambas colectividades y las enfermedades mencionadas.

“La pedagogía electoral: cuando veas el signo del cáncer… o veas el signo de la leucemia, persígnate, porque ahí está el diablo en pelota y sal corriendo para cualquier otro lado. No importa si la C del cáncer o la L de leucemia está acompañado con el nombre de una persona, es cualquier persona, con una foto y con cualquiera que sea”, afirmó Dau, mientras las imágenes reforzaban la alusión a los partidos tradicionales.

Durante varios segundos, el video muestra volantes de candidatos liberales y conservadores con la letra “L” y “C” resaltadas, asociando a los aspirantes de ambas fuerzas políticas con los conceptos de cáncer y leucemia.

El mensaje de Dau cobra así un tono explícito, que en redes sociales fue interpretado como un llamado a rechazar las listas de estos partidos.

“Si tiene la C de cáncer o la L de leucemia, sal corriendo. ¡No puedes votar por eso! Eso es tú mismo decir: ‘Yo voy a votar para tener cáncer, yo voy a votar para que me invada la leucemia’. No, tienes que evitar eso”, reiteró el abogado cartagenero.

El exalcalde apeló también a la responsabilidad individual y familiar al acudir a las urnas: “Piensa en ti, piensa en tu familia, piensa en tus hijos, piensa en tus padres. Tú no estás para contraer cáncer ni para contraer leucemia. Sea cualquiera el foto, el nombre, que cualquier… No le paren bola, ni a la foto ni al nombre. Solo ves la C mayúscula de cáncer o la L mayúscula de leucemia. Abre el ojo”.

La publicación de Dau intensificó el debate sobre el papel de los partidos tradicionales en el Congreso y la necesidad de renovar la clase política.

En redes sociales, el video fue compartido por parte los usuarios, que de paso comentaron sobre el peso simbólico de las imágenes y la claridad del mensaje, que evitó ambigüedades al mostrar los emblemas y la propaganda de las agrupaciones señaladas.

El video de William Dau se suma a otros llamados críticos en el tramo final de la campaña, en la que la discusión sobre el voto informado y el papel de los partidos tradicionales ocupa un lugar central.

Las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 renovarán los escaños del Senado y los 172 de la Cámara de Representantes, en un proceso que, según la Registraduría Nacional, contará con la observación de misiones nacionales e internacionales.