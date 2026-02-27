Este es el mural en homenaje a Yeison Jiménez en la llamada “calle del color” en Bogotá: “Esfuerzo, disciplina y legado”

El muralista Michael Esteban Rojas (conocido en redes como May) fue el artista que realizó el mural en homenaje al cantante de música popular Yeison Jiménez - crédito @mayrojasart/IG

Un mural en la Calle del Color, al sur de Bogotá, rinde homenaje al fallecido cantante caldense Yeison Jiménez, considerado una de las voces más influyentes de la música popular en Colombia.

La obra, ejecutada por el artista Michael Esteban Rojas, más conocido como May Rojas (@mayrojasart), fue presentada como un tributo al esfuerzo y los sueños cumplidos del artista.

“Este mural es un homenaje a @yeison_jimenez, una voz que ha marcado la música popular en Colombia y que representa esfuerzo, disciplina y sueños cumplidos”, destacó el creador.

La iniciativa surge tras el trágico accidente aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026 en Paipa (Boyacá), en el que Yeison Jiménez perdió la vida junto a cinco miembros de su equipo.

Desde entonces, el recuerdo del manzanareño ha motivado conciertos, altares y celebraciones religiosas en su memoria, consolidando su figura como el exponente más reconocido del género a nivel internacional.

El mural que ha captado la atención de visitantes y vecinos, está ubicado en el sector del Mirador del Paraíso, dentro de la Calle del Color, en la localidad de Ciudad Bolívar (sur de Bogotá).

El joven muralista May Rojas explicó como llegar al punto ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar - crédito @mayrojasart/IG

Según explicó el propio May Rojas en un video difundido en sus redes sociales, el acceso al lugar es sencillo para quienes deseen conocer la obra.

“Para llegar, debes ir hasta el portal de Transmilenio Tunal y, desde allí, subir en Transmicable hasta la última estación, Mirador del Paraíso”, explicó de forma sencilla el muralista para todos aquellos amantes del arte urbano y del cantante, que se hizo famoso por éxitos como Aventurero, Maldita traga, y Guaro, entre otros.

La elección de este sector no fue casual. May Rojas resaltó que el sur de la ciudad vive una transformación gracias a iniciativas artísticas y comunitarias.

“¿Por qué en el sur y no en otra parte de la ciudad? Porque aquí está pasando algo grande. Con mi proyecto, Bogotá Colors, estamos transformando el territorio con arte y tours comunitarios, para que descubras un lado de Bogotá que casi nadie conoce”, argumentó el artista urbano.

May Rojas invitó a los interesados en conocer el mural y las demás piezas de la Calle del Color a sumarse a las experiencias de Bogotá Colors, escribiendo la palabra “tours” en los comentarios de sus publicaciones a través de su cuenta de Instagram (@mayrojasart).

May Rojas destacó sobre el mural de Yeison Jiménez, que el artista tenía "una voz que representa esfuerzo, raíz y orgullo popular" - crédito @mayrojasart/IG

Él es May, el muralista que realizó la obra en homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá

La transformación del arte urbano en una herramienta de identidad y desarrollo ha sido encabezada por Michael Esteban Rojas, conocido bajo el nombre artístico de May, en la localidad de Ciudad Bolívar.

A partir de 2017, su trabajo ha impulsado un modelo en el que el grafiti no solo embellece los muros, sino que vincula la memoria, la cultura y el turismo, estableciendo nuevos referentes para el patrimonio material e inmaterial de la zona.

Esta línea de acción ha derivado en el reconocimiento institucional y la colaboración sostenida entre proyectos sociales y entidades como la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (Scrd).

La consolidación de este protagonismo cultural está marcada por la iniciativa “Corredor de Arte Contemporáneo”, gestionada por el colectivo Bogotá Colors.

El proyecto está conformado por un equipo multidisciplinar de seis personas que ha convertido a Ciudad Bolívar en un punto de interés para el turismo cultural, sumando alianzas con organizaciones locales e incluso artistas internacionales.

Las actividades promovidas han fortalecido el sentido de pertenencia y han permitido la apropiación de equipamientos culturales como el Museo de la Ciudad Autoconstruida y la Biblioteca Pública El Mirador.

La historia de May y Bogotá Colors se remonta al auge de la cultura hip hop y el grafiti en Bogotá, que coincidió con la proliferación del muralismo en espacios públicos.

El artista urbano May Rojas en uno de los tours que realizan en Ciudad Bolívar - crédito Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte / sitio web

Rojas conoció el arte contemporáneo en el colegio y se volcó en el grafiti legal como medio de expresión.

A partir de una etapa que pasó en Ibagué, y su trabajo en la Corporación La Esquina del Barrio —referente de la cultura hip hop en Tolima—, emprendió un recorrido como tallerista por distintos puntos de Colombia afectados por la violencia y el conflicto armado.

La finalidad de su intervención era promover la paz y la reconciliación a través del arte.

La vinculación con la Scrd se concretó en 2017 durante el proyecto ‘Habitando Cultura’ en el barrio Mirador del Paraíso, y en el que junto a Luisa Sabogal, su pareja, desarrolló una propuesta para crear un circuito de arte contemporáneo en Ciudad Bolívar.

Rojas recuerda este proceso como el punto de partida para potenciar la memoria colectiva y resignificar la historia local.

El colectivo Bogotá Colors se involucró de manera activa en los procesos de gestión y participación promovidos por la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio, aportando a la consolidación de los espacios culturales y su reconocimiento por parte de la comunidad.

La articulación entre arte, labor social y turismo ha permitido que May y su equipo cooperen con la transformación del territorio.

“Algo que me motiva es ver que cada mural genera un impacto, habla de una historia y que muchas personas se benefician tanto directa como indirectamente”, afirma May sobre el alcance de su labor.

Así fue cómo el artista May Rojas, cuyo verdadero nombres es Michael, plasmó su homenaje al artista de música popular en la localidad de Ciudad Bolívar - crédito @mayrojasart/IG