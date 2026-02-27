Daniel Briceño aseguró que su celular está “chuzado” y que hay personas que lo siguen: “Pensé que era paranoia”

El exconcejal y candidato al Congreso aseguró que, pese a que sabe que hay personas que lo siguen, no tiene esquema de la UNP - crédito Desnúdate con Eva/IG

El exconcejal de Bogotá y candidato a la Cámara de Representantes, Daniel Briceño, reveló que está “chuzado” y que, al parecer, hay personas que lo siguen y están pendientes de sus movimientos.

De acuerdo con sus declaraciones en el programa de entrevistas Desnúdate con Eva, desde 2025 ha estado notando la presencia de ciertas personas cerca de su casa.

“Desde el año pasado, yo comencé a sentir cosas raras, gente que lo seguía a uno, pero yo pensé que era paranoia (...) Ver personas muy parecidas siempre, o la misma persona, cerca a tu casa y demás, pero yo, yo dije: ‘Es paranoia’”, detalló el exfuncionario en diálogo con Eva Rey.

Posteriormente, supo a través de una columna periodística que, presuntamentamente, en Rtvc se llevó a cabo una reunión en la que tres miembros del sistema de medios públicos dijeron que se debía instalar un software para espiar a Briceño. Esto, con ayuda de un hacker ruso. La idea, según el candidato al Congreso, era vigilar su vida y sus cuentas.

“Yo también me llamé a la calma a mí mismo y dije: ‘No’”, precisó. Sin embargo, empezó a preocuparse cuando en enero de 2026 el entonces ministro de Justicia, Andrés Idárraga, denunció que hay un informe forense que indica que el software Pegasus fue utilizado para espiarlo y para vigilar también a su familia.

El exconcejal Daniel Briceño aseguró que pronto se sabrá cuál es la persona que está recibiendo información de su ubicación - crédito @Danielbricen/X

Entonces, Briceño tomó cartas en el asunto y acudió a una empresa para que revisaran su teléfono y así verificar su este había sido interceptado de manera ilegal o no. El resultado fue positivo. “Estoy chuzado (...). No me tienen intervenido las conversaciones, pero que sí me instalaron un software en el celular que reporta mi ubicación en tiempo real a alguna parte. Entonces, mi ubicación de mi celular se reporta”, detalló el aspirante al Legislativo.

Indicó que, probablemente, en unos días la ciudadanía sabrá quién está recibiendo la información sobre su ubicación. Y, pese a que esta situación implica un riesgo para su seguridad y la de sus allegados, Briceño se aseguró que no cuenta con un esquema de seguridad proporcionado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Advirtió que, a su juicio, los servicios que ofrece la entidad no son seguros, debido a que presuntamente hay excombatientes integrados a ella. Además, puso en duda la correcta gestión de su director, Augusto Rodríguez.

Daniel Briceño aseguró que no confía en la Unidad Nacional de Protección - crédito UNP

“Yo no tengo esquema de seguridad, porque mientras el señor Augusto Rodríguez siga al frente de la UNP, exdirector de Inteligencia del M-19, que no da garantías. La UNP tiene más de seis mil guerrilleros a los que les quitaron el fusil y les dieron un arma corta, y tú no tienes ni idea de realmente si lo que te van a dar es un exguerrillero, un expolicía o, o quién”, explicó.

Afirmó que los peligros que corre no le quitan “el sueño”, pero sí a su familia. No obstante, afirmó que con su esposa consideran que resulta mucho mejor no contar con un esquema de protección de la UNP que estar sin ningún tipo de seguridad proporcionada por escoltas.

“Nosotros tenemos, obviamente, un pacto sobre el tema de la seguridad, y es que nosotros estamos más tranquilos hoy andar solo que mal acompañado. Y estar con la UNP es andar mal acompañado. Hoy, lastimosamente, hay que decirlo abiertamente”, aseguró.

En 2024, el exconcejal Daniel Briceño renunció a su camioneta blindada y a los hombres de protección que se le asignaron - crédito Gobernación de Santander, UNP

El exconcejal renunció a su esquema en enero de 2024, lo que quiere decir que desde entonces no cuenta con camioneta blindada ni con dos hombres de protección que antes garantizaban su seguridad. Para entonces, afirmó que no pretendía tener privilegios solo por ser concejal.