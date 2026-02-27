Capital privado rompe récord en Colombia: supera los USD31.500 millones y va por más inversiones

El capital privado en Colombia supera los USD31.500 millones en compromisos de inversión, posicionándose como motor de transformación empresarial - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

El pulso del capital privado en Colombia vuelve a acelerarse. Tras varios años de consolidación y ajustes globales, la industria supera los USD31.500 millones en compromisos de inversión, una cifra que confirma su papel protagónico en la transformación empresarial del país.

Más de USD23.500 millones ya fueron desembolsados en compañías y proyectos locales. Los recursos se canalizaron a través de estrategias diversas: infraestructura, inmobiliario, adquisiciones, capital emprendedor e inversión de impacto. En la práctica, estos fondos están detrás de procesos de expansión, profesionalización y modernización que hoy marcan el rumbo de múltiples sectores.

El panorama hacia 2026 luce dinámico. Actualmente hay más de USD4.500 millones disponibles para nuevas inversiones, un capital que podría activarse en los próximos meses si las condiciones macroeconómicas acompañan. La cifra se sigue ajustando con el cierre de 2025 y alimenta las expectativas de un mayor movimiento en el mercado.

La estructura de la industria también da cuenta de su madurez. En el país operan 167 gestores profesionales que administran 395 vehículos de inversión, con presencia de actores nacionales e internacionales. Este entramado permitió financiar más de 2.000 empresas y proyectos en 28 de los 32 departamentos, generando cerca de 498.000 empleos formales.

El impacto no se limita a la inyección de recursos. La llegada de capital privado suele implicar estándares más exigentes en gobierno corporativo, planeación estratégica y control financiero. Se trata de capital que acompaña, supervisa y exige resultados.

En esa línea, el 71% de los gestores prioriza de manera integral criterios ASG (Ambiental, Social y Gobernanza). Dentro de los portafolios, la gobernanza y la ética destacan con políticas adoptadas en el 76% y 78% de los activos, respectivamente. Además, el 85% de las empresas participadas cuenta con junta directiva, un indicador de institucionalidad que fortalece su sostenibilidad.

La dimensión social también gana espacio. La industria reporta la creación de 82.000 empleos formales ocupados por mujeres y un 65% de los gestores ya incorpora políticas de equidad de género en su tesis de inversión. La rentabilidad, en este contexto, se combina con metas de impacto y competitividad de largo plazo.

Paola García, directora ejecutiva de ColCapital, resumió la evolución del sector: “La forma de invertir ha evolucionado. Hoy el capital exige mayor disciplina, mejor gobierno corporativo y resultados sostenibles. Este Congreso es el espacio donde quienes lideran la industria analizan el contexto y toman decisiones informadas sobre lo que viene”.

En el entorno regional, las señales apuntan a una estabilización tras dos años de ajuste. Según Lavca, el Venture Capital en América Latina alcanzó en 2025 los USD4.300 millones invertidos en 664 transacciones, manteniéndose estable frente al año anterior. La inversión en etapas tempranas creció 30% y llegó a USD2.200 millones, el nivel más alto desde 2022.

Colombia se ubicó en el tercer lugar de la región con US$600 millones en inversión de venture capital, solo por detrás de Brasil y México. En Private Equity, América Latina sumó USD5.600 millones en el periodo más reciente, y nuevamente el país ocupó la tercera posición en volumen de inversión.

Otro indicador clave es la reactivación del mercado de salidas. Las ventas estratégicas, transacciones secundarias y emisiones en bolsa alcanzaron USD13.200 millones en 2025 en la región. Este repunte, tras dos años de menor liquidez, marcó un punto de inflexión y abre la puerta a nuevos ciclos de inversión.

Con recursos disponibles, estándares más altos y un entorno regional que empieza a estabilizarse, el capital privado en Colombia se prepara para una etapa de mayor dinamismo. El reto ahora será convertir ese músculo financiero en crecimiento sostenible y en empresas más sólidas en todo el territorio nacional.