Andrés Pastrana publicó video agradeciendo respaldo tras su mención en los archivos desclasificados del caso Epstein: “Me honran”

El expresidente Andrés Pastrana publicó un video en su cuenta de la red social X en el que respondió a la carta abierta difundida por exfuncionarios y colaboradores cercanos, quienes manifestaron su respaldo luego de que su nombre volviera a aparecer en documentos desclasificados en Estados Unidos relacionados con el proceso judicial contra el empresario Jeffrey Epstein.

El pronunciamiento del exmandatario se produjo en medio de una nueva ola de divulgaciones oficiales en ese país, donde el Departamento de Justicia hizo públicos millones de archivos adicionales vinculados al caso. En esos registros figura el nombre de Pastrana en distintas ocasiones, tanto en material recientemente revelado como en documentos que ya habían sido conocidos años atrás.

En días recientes se hicieron públicas fotografías en las que el exmandatario colombiano figura junto a Ghislaine Maxwell, que fue pareja de Epstein y es la única persona que cumple condena en prisión por pertenecer a la red de explotación sexual asociada al caso.

La circulación de estos archivos y fotografías dio lugar a reacciones públicas y motivó la difusión del mensaje difundido a través de X, en el que Pastrana expresó: “Me honran con su amistad y el cariño de este testimonio quienes conocen mi vida, mi actuar, mis principios y mi carácter. Muchas gracias”. Además, hizo pública la carta suscrita por personas que integraron su equipo de Gobierno y que decidieron pronunciarse frente a las menciones recientes.

En el documento dirigido a la opinión pública, los firmantes aseguran que conocen de manera directa la trayectoria pública y privada de Pastrana y rechazan que se pretenda vincularlo, incluso de forma insinuada, con hechos ilícitos.

Señalan que durante los años en los que trabajaron con él en el Gobierno —entre 1998 y 2002— tuvieron la oportunidad de conocer su entorno familiar y su conducta, y sostienen que las interpretaciones recientes sobre su nombre se basan en suposiciones sin sustento.

La misiva advierte que, en contextos donde prevalece la sospecha, puede resultar sencillo deteriorar reputaciones mediante insinuaciones repetidas que carecen de pruebas, y subraya que este tipo de señalamientos genera afectaciones injustas.

Por ello, los suscriptores consideran necesario precisar el contexto en el que se produjeron reuniones y visitas oficiales durante la administración Pastrana. Según explican, en esos años se realizaron múltiples encuentros orientados a promover inversión extranjera y a acercar empresarios y personalidades influyentes al país.

Como parte de esa estrategia, el entonces jefe de Estado impulsó visitas a diversas regiones, incluida la zona del Caguán, con el propósito de mostrar la situación nacional y buscar respaldo internacional para procesos de paz y proyectos de desarrollo.

La carta cita además información del Departamento de Justicia de Estados Unidos que, según los firmantes, indica que no existen registros de viajes de Pastrana en el avión de Epstein ni visitas suyas a la isla del empresario. Esa afirmación coincide con declaraciones públicas que el exmandatario ha realizado en años anteriores cuando su nombre ha figurado en listados o documentos judiciales.

En el texto, los exfuncionarios también mencionan que durante el Gobierno Pastrana se promovieron políticas de equidad de género, incluida la expedición de la Ley 581 de 2000, que estableció la obligación de asignar el 30% de los cargos de dirección del Estado a mujeres. En ese sentido, sostienen que quienes conocen su gestión consideran incompatible cualquier señalamiento que busque vincularlo con hechos que atenten contra la dignidad humana.

En un apartado adicional, el documento cuestiona que se utilicen sospechas como herramienta de ataque público, mientras —según señalan— se mantiene silencio frente a casos de personas activas en el Congreso que fueron señaladas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su presunta participación en hechos de sometimiento sexual y abortos forzados durante el conflicto con las Farc.

La carta concluye afirmando que la defensa del buen nombre de Pastrana no obedece a intereses partidistas, sino a un compromiso con la verdad y el respeto a la dignidad.