⁠Andrés Julián Rendón ‘estalló’ contra Petro por asesinato de una mujer y sus dos hijos en Segovia: “Hemos perdido con sangre”

El gobernador Andrés Julián Rendón cuestionó la Paz Total de Gustavo Petro y exigió una ofensiva militar en Antioquia - crédito Presidencia de Colombia/Gobernación de Antioquia

Aproximadamente, a las 7:00 a. m. del 26 de febrero de 2026, tres personas fueron asesinadas en el municipio de Segovia, Antioquia, debido a la detonación de un artefacto explosivo lanzado desde un dron. Por el momento, se desconce qué actor armado estaría detrás del ataque, pero, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en la zona operan el Clan del Golfo, el frente 36 del Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y organizaciones criminales de carácter local.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entregó detalles de lo ocurrido a través de su cuenta de X. Informó que una mujer y dos de sus hijos fallecieron en el ataque armado. Un tercer hijo resultó gravemente herido.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Rendón se refirió a esta masacre –como lo catalogó Indepaz–, responsabilizando directamente al Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro. De acuerdo con el mandatario departamental, no se evidencian transformaciones positivas en el país; más bien, considera que ha habido retrocesos, sobre todo, en materia de seguridad.

El ataque en Segovia involucró un dron con explosivos. Tres personas murieron - crédito Ministerio de Defensa

“¿A quién le cabe en la cabeza considerar que este gobierno ha logrado transformaciones para Colombia? Lo poco que habíamos alcanzado lo hemos perdido con sangre y dolor“, señaló el gobernador de Antioquia.

Cuestionó el hecho de que el Gobierno, bajo su política de Paz Total, impulse negociaciones con grupos armados al margen de la ley. Se refirió específicamente al Clan del Golfo, organización con la que la administración está manteniendo diálogos de paz en Catar, y a las disidencias de las Farc comandadas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

“Esa es la llamada “paz total”: concesiones para los criminales y entierros para los civiles. Antioquia exige ofensiva militar sin titubeos, respaldo pleno a la Fuerza Pública y cero contemplaciones con los criminales. Nuestro sentimiento de dolor para su familia y los habitantes del Nordeste", añadió.

El gobernador Andrés Julián Rendón criticó al Gobierno Petro por los resultados de su política de Paz Total - crédito @AndresJRendonC/X

Desde la Brigada 19 del Ejército Nacional condenaron el acto terrorista que destruyó a parte de una familia e informó que las autoridades tomaron medidas de seguridad en el municipio de Segovia, con el fin de garantizar la protección de la ciudadanía. Según informó, tropas del Batallón de Selva N°. 55 “Teniente Coronel Alexander Quintero Ayala”, intensificaron las acciones ofensivas, para neutralizar a los grupos armados que operan en la zona y que están disputándose el control del territorio.

Se ordenó el despliegue e inserción de más de 100 soldados en la zona y se están integrando capacidades con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con la Armada Nacional, con la Policía Nacional y con la Fiscalía General de la Nación para encontrar a los respnosables del ataque y evitar que hechos de violencia similares vuelvan a registrarse en el municipio.

“Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con el Estado de derecho y la protección de la ciudadanía. No permitiremos que grupos al margen de la ley socaven la paz y la tranquilidad de nuestra población civil. Expresamos nuestro más sincero respaldo y solidaridad con las familias afectadas”, indicó el comandante de la Brigada 19 del Ejército Nacional, el brigadier general José Benjamín Perdomo Álvarez, citado por Caracol Radio.

El ataque con drones en Segovia fue catalogado por Indepaz como una masacre. En ese sentido, es la masacre número 22 que se registra en 2026 - crédito @Indepaz/X

Los riesgos a la seguridad de la población en Segovia ya habían sido advertidos por la Defensoría del Pueblo, que emitió varias alertas tempranas al respecto: AT 013/25 y AT 023/22. En ellas, hizo un llamado a las autoridades para tomar acciones inmediatas debido a la imposición de normas por parte de grupos armados, así como por otras formas de control social que han estado estableciendo las organizaciones criminales en el territorio, vulnerando los derechos de la ciudadanía.