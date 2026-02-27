A pesar de que se busca erradicar la imagen de Pablo Escobar, serie sobre su hijo recibió auxilio tributario en Colombia

No se ha anunciado la fecha de estreno de la serie - crédito Disney+

En febrero de 2026, Hulu y Disney presentaron el primer avance de Dear Killer Nannies: Criado por sicarios, la serie que hablará sobre la infancia de Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar.

La confirmación sobre la nueva serie que hablará sobre el auge del narcotráfico en Colombia ha generado opiniones divididas, principalmente porque en Colombia hay varios políticos que han pedido que se prohíba utilizar la imagen del capo en cualquier tipo de contexto.

En los últimos años se han radicado varios proyectos de ley que buscan que sea un delito vender artículos con la imagen del fundador del cartel de Medellín, mientras que la serie mencionada recibió un auxilio tributario, lo que aumenta las críticas por parte de las personas que afirman que es momento de que Colombia olvide a Pablo Escobar.

La serie producida por Disney, cuya fecha de estreno no ha sido anunciada, es beneficiaria del Certificado de Inversión Audiovisual (Cina), que es un incentivo que otorga un descuento tributario del 35%, esto exclusivamente sobre gastos de servicios audiovisuales y logísticos, siempre y cuando la grabación se lleve a cabo en Colombia; esto es aplicable a rodajes de series, obras cinematográficas, videos musicales, videojuegos y producciones publicitarias audiovisuales.

Detalles sobre Cina en Colombia

El Certificado de Inversión Audiovisual (Cina) es un incentivo tributario en Colombia que otorga un descuento en el impuesto de renta equivalente al 35% de los gastos de producciones extranjeras realizadas en el país en servicios audiovisuales y logísticos. Este certificado está destinado a productores extranjeros que invierten en Colombia y puede ser negociado con personas o empresas colombianas que sean declarantes de renta, a través del mercado de valores.

Para acceder al beneficio, la producción debe realizar un gasto mínimo en servicios audiovisuales en Colombia, que varía según el tipo de proyecto (películas, series, videos musicales, videojuegos, publicidad, posproducción). El proceso de aplicación está abierto todo el año y la postulación debe hacerse ante la Comisión Fílmica de Colombia. La revisión y aprobación tarda de cuatro a ocho semanas y el incentivo tiene vigencia de hasta dos años desde su emisión.

Lo que debe saber sobre ‘Criado por sicarios’

En el anuncio oficial de la serie se afirmó que se tratará de una producción que explorará la infancia y adolescencia de Juan Pablo Escobar, hijo del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.

La narrativa se hará desde la perspectiva de Juan Pablo, que narrará su experiencia al crecer entre lujos y violencia, bajo la custodia de los sicarios de su padre. Desde niño, vivió rodeado de privilegios, pero también en un entorno marcado por el peligro y la normalización de la violencia.

Los productores, incluyendo el hijo del capo, afirmaron que la serie evita glorificar el entorno criminal y se centrará en el proceso de pérdida de la inocencia y la toma de conciencia de Juan Pablo sobre la verdadera naturaleza de su entorno. No se trata de un documental ni de una reconstrucción del accionar del cartel, sino de una mirada personal sobre el impacto de ese contexto en la vida del hijo del capo.

John Leguizamo interpretará a Pablo Escobar, cumpliendo un deseo personal de años de encarnar este papel. El elenco incluye a Janer Villareal como Juan Pablo adolescente, Miguel Tamayo y Miguel Ángel García en la infancia, y Laura Rodríguez como Victoria Henao, la madre. Juan Pablo Escobar, ahora conocido como Sebastián Marroquín.

La historia abordará momentos claves, como el atentado al edificio Mónaco y el posterior exilio de la familia tras la muerte de Escobar, resaltando que Juan Pablo reconstruyó su vida fuera de Colombia, dedicándose a denunciar las consecuencias del narcotráfico para él y su familia cercana.