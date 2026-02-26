Tribunal de Cundinamarca tomó decisión sobre proceso que busca tumbar el nombramiento de Laura Sarabia como embajadora en Reino Unido

La instancia judicial ordenó remitir el expediente a todas las partes involucradas para que presenten argumentos finales respecto a la legalidad de la designación diplomática de Laura Sarabia, cuya idoneidad se encuentra bajo escrutinio - crédito Embajada de Colombia en el Reino Unido / X

El proceso judicial que busca anular el nombramiento de la actual embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, avanzó con una decisión relevante del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El órgano judicial, según el documento obtenido por Infobae Colombia ordenó el traslado del expediente a las partes para la presentación de alegatos de conclusión en un plazo de 10 días.

La demanda, interpuesta por Carlos Alfaro Fonseca, cuestiona la legalidad de la designación de Laura Camila Sarabia Torres como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria (diplomática con plenos poderes y autorización presidencial para firmar un tratado o convención en nombre de un soberano), por presunta falta de requisitos esenciales para el cargo. El litigio involucra a la Presidencia de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre el caso

El magistrado ponente, Luis Manuel Lasso Lozano, señaló que este es el único proceso activo por la nulidad del decreto que formalizó el nombramiento de Sarabia. La decisión establece que todas las partes, incluidas la embajadora, la Presidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el agente del Ministerio Público, deben presentar sus conclusiones escritas en el periodo señalado.

Medio de control sobre nulidad electoral contra Laura Sarabia - crédito TAC

De acuerdo con el documento conocido por Infoabe Colombia la determinación de dictar sentencia anticipada abre la última fase antes del fallo sobre la continuidad de Sarabia en el cargo diplomático.

Las autoridades que respondieron a la demanda entregaron pruebas documentales sobre el procedimiento de designación de Sarabia para el puesto en la Embajada de Colombia ante el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Argumentos principales de la demanda de nulidad

El demandante sostiene que Sarabia no acreditó un certificado oficial de dominio del idioma inglés ni posee un título de posgrado, condiciones exigidas para ejercer funciones diplomáticas en ese destino. “El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es una jurisdicción donde la comunicación y negociación del jefe de misión, sin intérpretes, requieren la fluidez en inglés, y su nombramiento sin este requisito viola la normativa, que busca garantizar la idoneidad y el buen servicio de la función diplomática y de conformidad con lo dispuesto por la ley”, cita la demanda.

La presentación de la demanda subraya la importancia del cumplimiento estricto de la normativa vigente para preservar la idoneidad en el servicio exterior colombiano.

El proceso para anular el nombramiento de Laura Sarabia entra en fase decisiva. El cruce de argumentos y evidencias abre nuevas interrogantes. La decisión final podría sentar un precedente diplomático inesperado - crédito Alex Brandon / AP Foto

Alfaro Fonseca reitera que la embajadora, a su juicio, no cumplió con los requerimientos indispensables para este tipo de cargo diplomático.

Documentación y defensa presentada en el proceso

Durante el trámite, la defensa aportó la hoja de vida de Laura Sarabia, diplomas de formación profesional y de posgrado, así como la certificación de experiencia como ministra de Relaciones Exteriores. Certificación expedida por ME Academy - America International Examinations con fecha 27 de enero de 2024, que acredita nivel B1 de inglés.

Esta documentación fue presentada por la funcionaria y por las entidades estatales involucradas en la etapa probatoria del proceso, con el objetivo de fundamentar la idoneidad de la embajadora ante las exigencias de la demanda.

El tribunal remarca que, aunque Sarabia ha ocupado cargos relevantes en el actual Gobierno, incluidos periodos como canciller, no pertenece a la carrera diplomática o consular. Este aspecto resalta como un elemento de debate central sobre los méritos para su ejercicio en la embajada.

El caso involucra documentos, condiciones legales y una polémica por dominio del idioma. A la par, una pesquisa ante la Fiscalía añade tensión. Las instancias clave se acercan - crédito @CancilleriaCol/X

Además, la embajadora enfrenta una indagación en la Fiscalía General de la Nación relacionada con la prueba de polígrafo practicada en enero de 2023 a Marelbys Meza, quien trabajaba en su hogar como niñera. El proceso penal investiga si Sarabia tenía conocimiento de esa actuación.

El auto judicial deja constancia, de forma categórica, que la experiencia acumulada por Sarabia no corresponde formalmente con la trayectoria profesional que la ley espera para una embajadora extraordinaria y plenipotenciaria.