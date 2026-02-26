Colombia

Tribunal de Cundinamarca tomó decisión sobre proceso que busca tumbar el nombramiento de Laura Sarabia como embajadora en Reino Unido

La alta corporación judicial de Bogotá sostiene que pese a la experiencia politica de Sarabia, no cumple con las caracteristicas minimas para ocupar un cargo diplomático, según el documento obtenido por Infobae Colombia

Guardar
La instancia judicial ordenó remitir
La instancia judicial ordenó remitir el expediente a todas las partes involucradas para que presenten argumentos finales respecto a la legalidad de la designación diplomática de Laura Sarabia, cuya idoneidad se encuentra bajo escrutinio - crédito Embajada de Colombia en el Reino Unido / X

El proceso judicial que busca anular el nombramiento de la actual embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, avanzó con una decisión relevante del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El órgano judicial, según el documento obtenido por Infobae Colombia ordenó el traslado del expediente a las partes para la presentación de alegatos de conclusión en un plazo de 10 días.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La demanda, interpuesta por Carlos Alfaro Fonseca, cuestiona la legalidad de la designación de Laura Camila Sarabia Torres como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria (diplomática con plenos poderes y autorización presidencial para firmar un tratado o convención en nombre de un soberano), por presunta falta de requisitos esenciales para el cargo. El litigio involucra a la Presidencia de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre el caso

El magistrado ponente, Luis Manuel Lasso Lozano, señaló que este es el único proceso activo por la nulidad del decreto que formalizó el nombramiento de Sarabia. La decisión establece que todas las partes, incluidas la embajadora, la Presidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el agente del Ministerio Público, deben presentar sus conclusiones escritas en el periodo señalado.

Medio de control sobre nulidad
Medio de control sobre nulidad electoral contra Laura Sarabia - crédito TAC

De acuerdo con el documento conocido por Infoabe Colombia la determinación de dictar sentencia anticipada abre la última fase antes del fallo sobre la continuidad de Sarabia en el cargo diplomático.

Las autoridades que respondieron a la demanda entregaron pruebas documentales sobre el procedimiento de designación de Sarabia para el puesto en la Embajada de Colombia ante el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Argumentos principales de la demanda de nulidad

El demandante sostiene que Sarabia no acreditó un certificado oficial de dominio del idioma inglés ni posee un título de posgrado, condiciones exigidas para ejercer funciones diplomáticas en ese destino. “El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es una jurisdicción donde la comunicación y negociación del jefe de misión, sin intérpretes, requieren la fluidez en inglés, y su nombramiento sin este requisito viola la normativa, que busca garantizar la idoneidad y el buen servicio de la función diplomática y de conformidad con lo dispuesto por la ley”, cita la demanda.

La presentación de la demanda subraya la importancia del cumplimiento estricto de la normativa vigente para preservar la idoneidad en el servicio exterior colombiano.

El proceso para anular el
El proceso para anular el nombramiento de Laura Sarabia entra en fase decisiva. El cruce de argumentos y evidencias abre nuevas interrogantes. La decisión final podría sentar un precedente diplomático inesperado - crédito Alex Brandon / AP Foto

Alfaro Fonseca reitera que la embajadora, a su juicio, no cumplió con los requerimientos indispensables para este tipo de cargo diplomático.

Documentación y defensa presentada en el proceso

Durante el trámite, la defensa aportó la hoja de vida de Laura Sarabia, diplomas de formación profesional y de posgrado, así como la certificación de experiencia como ministra de Relaciones Exteriores. Certificación expedida por ME Academy - America International Examinations con fecha 27 de enero de 2024, que acredita nivel B1 de inglés.

Esta documentación fue presentada por la funcionaria y por las entidades estatales involucradas en la etapa probatoria del proceso, con el objetivo de fundamentar la idoneidad de la embajadora ante las exigencias de la demanda.

El tribunal remarca que, aunque Sarabia ha ocupado cargos relevantes en el actual Gobierno, incluidos periodos como canciller, no pertenece a la carrera diplomática o consular. Este aspecto resalta como un elemento de debate central sobre los méritos para su ejercicio en la embajada.

El caso involucra documentos, condiciones
El caso involucra documentos, condiciones legales y una polémica por dominio del idioma. A la par, una pesquisa ante la Fiscalía añade tensión. Las instancias clave se acercan - crédito @CancilleriaCol/X

Además, la embajadora enfrenta una indagación en la Fiscalía General de la Nación relacionada con la prueba de polígrafo practicada en enero de 2023 a Marelbys Meza, quien trabajaba en su hogar como niñera. El proceso penal investiga si Sarabia tenía conocimiento de esa actuación.

El auto judicial deja constancia, de forma categórica, que la experiencia acumulada por Sarabia no corresponde formalmente con la trayectoria profesional que la ley espera para una embajadora extraordinaria y plenipotenciaria.

Temas Relacionados

Laura SarabiaCundinamarcaPresidencia de la RepúblicaFiscalía General de la NaciónLegalidad NombramientoServicio Exterior ColombianoColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados Dorado Mañana último sorteo jueves 26 de febrero

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultados Dorado Mañana último sorteo

Presidente Petro reveló qué pasó con las 50 ambulancias que se vieron transitar por varias vías de Bogotá: 1.550 en todo el país

El anuncio lo soportó el Ministerio de Salud, que compartió una galería de imágenes con las ambulancias posando en la Plaza de Bolívar la noche del miércoles 25 de febrero de 2026

Presidente Petro reveló qué pasó

Ryan Castro reveló qué hizo con la primera paga en dólares que recibió por cantar en un bus: “Me bajé inmediantamente”

El cantante paisa compartió cómo un inesperado gesto de un estadounidense marcó un antes y un después en sus días de rebusque y sueños, dándole impulso cuando apenas comenzaba su carrera

Ryan Castro reveló qué hizo

Avanza en el Congreso proyecto que eliminaría el IVA del 19%: sería reemplazado por un impuesto al consumo

La iniciativa busca reducir la carga fiscal sobre los hogares de menores ingresos y los pequeños negocios, y asignar parte del recaudo a los sectores de salud y educación pública

Avanza en el Congreso proyecto

Hay por lo menos dos estructuras del ELN operando en Bogotá, confirmó comandante de la Brigada 13 del Ejército: “Están realizando trabajo político”

Frente a posibles vínculos con atentados dirigidos contra candidatos o campañas electorales, el general descartó que existiera algún plan hasta conocido hasta el momento

Infobae
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En medio de la violencia

En medio de la violencia en el parque Tayrona, Gobierno Petro crearía zona de concentración para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

Masacrare en Titiribí: autoridades identificaron a dos víctimas del triple homicidio que atribuyen a disputas entre bandas

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

ENTRETENIMIENTO

Ryan Castro reveló qué hizo

Ryan Castro reveló qué hizo con la primera paga en dólares que recibió por cantar en un bus: “Me bajé inmediantamente”

Rating Colombia: un ‘reality’ encabeza la audiencia y ‘La casa de los famosos 3′ se mantiene entre los 10 primeros

Karen Sevillano y Vicky Berrio se refirieron al cierre del ‘After Show’: “No nos dejaron ni despedirnos”

Westcol reveló cómo comenzó su romance con Luisa Castro: “Me gusta desde siempre”

Lady Noriega “bloqueó” a Manuela Gómez y reconfigura la placa de nominados en ‘La casa de los famosos’: así quedó la nominación parcial

Deportes

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto desde el Manuel Murillo Toro

Hugo Rodallega arremetió en contra del arbitraje y de Atlético Nacional tras la derrota en El Campín: “Las imágenes están ahí”

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el triunfo de Nacional ante Santa Fe: el Verdolaga es escolta del Inter de Bogotá

Habló figura de Atlético Nacional involucrado en el polémico gol anulado a Santa Fe: “Fui mas vivo”

Este fue polémico gol anulado en el Santa Fe vs. Nacional por la Liga BetPlay: qué pasó