Tras disturbios de hinchas del Atlético Nacional en El Campín, comandante de la Policía de Bogotá anunció medidas

Hinchas de Atlético Nacional ocasionaron desmanes en El Campín - crédito @ColombiaOscura/X

La violencia entre aficionados volvió a poner en jaque la seguridad en el fútbol colombiano, luego de los graves incidentes protagonizados por hinchas de Atlético Nacional durante el partido ante Santa Fe en la noche del 25 de febrero en el estadio El Campín de Bogotá.

Según el comandante de la Policía de Bogotá, Giovanni Cristancho, en el interior del estadio se registraron tres riñas graves entre barras del equipo antioqueño, que obligaron a la intervención directa de las autoridades y dejaron como saldo dos policías heridos y un bus policial vandalizado.

El oficial explicó en diálogo con La FM que la violencia no se limitó al recinto deportivo: “Tuvimos tres riñas dentro del estadio, fuertes, que tuvimos que intervenir y posteriormente, cuando salen del estadio, se presentan aproximadamente cinco riñas. Producto de esto, pues tengo dos policías lesionados, un bus de la policía vandalizado”, detalló Cristancho. La gravedad de la situación llevó a la policía a plantearse la conveniencia de permitir en el futuro el ingreso de la afición visitante de Nacional a la capital.

El dispositivo de seguridad para la evacuación fue objeto de cuestionamientos, incluso por parte de periodistas presentes en el lugar. La organización condujo a hinchas de Santa Fe por sectores donde coincidían con aficionados de Nacional, generando nuevos choques.

Imágenes que registran los momentos de tensión y los enfrentamientos entre un sector de la hinchada de Atlético Nacional y la fuerza pública en las tribunas del estadio El Campín - crédito @ColombiaOscura/X

Cristancho reconoció este error en la logística de salida: “Afortunadamente, no tenemos personas lesionadas graves o nadie perdió la vida, pero esta es una lección aprendida que debemos tomar para que no vuelva a ocurrir lo que usted anoche vivió. Que yo me imagino que muchos hinchas de Santa Fe que salieron, hubo un error ahí, trataron de sacar una tribuna de Nacional también y se presentaron estos incidentes. Hubo, incluso, quemaron una bandera, incineraron una bandera de Santa Fe, veían un hincha de Santa Fe y lo correteaban. Entonces, eso fue crítico anoche”.

El comandante se refirió a la necesidad de modificar los protocolos: “La hinchada de visitante debe salir veinte a veinticinco minutos después de evacuar en su totalidad la hinchada local. No se puede al mismo tiempo o menos tiempo”.

Según el comandante de la Policía de Bogotá, Giovanni Cristancho, en el interior del estadio se registraron tres riñas graves entre barras del equipo antioqueño - crédito Lina Gasca / Colprensa

Los disturbios no solo representaron un peligro inmediato para los asistentes, sino que abrieron el debate institucional sobre la presencia de barras organizadas visitantes. “Seguramente habría que evaluar para un futuro si es conveniente la entrada de esta hinchada a la ciudad de Bogotá”, aseguró Cristancho, al tiempo que destacó que, en el último año, la policía metropolitana había logrado evitar incidentes con barras de Santa Fe o Millonarios.

Durante el procedimiento policial, dos uniformados resultaron heridos y un bus institucional fue destruido. No se reportaron heridos de gravedad entre los civiles, aunque hubo persecuciones y agresiones dentro y fuera del estadio, incluyendo la quema de banderas de Santa Fe.

La policía enfrenta ahora el desafío de revisar los protocolos de seguridad y coordinación con los comités organizadores ante la reiteración de episodios violentos. “Esta es una lección aprendida que debemos tomar para que no vuelva a ocurrir”, afirmó el comandante de la Policía de Bogotá.

Ómar Fernández Frasica - Santa Fe vs. Atlético Nacional - Liga BetPlay - 26 de febrero de 2026 - crédito Lina Gasca / Colprensa

Marcador del partido

El marcador se abrió pronto: Omar Fernández adelantó a Santa Fe a los nueve minutos, generando optimismo en la hinchada cardenal. Sin embargo, la segunda mitad mostró una transformación. El cuerpo técnico visitante introdujo ajustes tácticos que modificaron el ritmo del partido.

La reacción verdolaga se consolidó con la figura de Alfredo Morelos. El delantero igualó el marcador desde el punto penal al minuto 63. Ocho minutos después, recibió un pase filtrado de Andrés Román y firmó su doblete, sellando la victoria para el conjunto antioqueño.

El resultado tuvo consecuencias directas en la clasificación: Atlético Nacional ascendió al segundo puesto con 15 puntos, afianzando su posición en la parte alta de la tabla. Santa Fe, por su parte, quedó relegado al duodécimo lugar con 10 unidades, lo que aumenta la presión para sumar en la siguiente jornada.