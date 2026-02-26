Shakira sorprendió con su manejo del árabe: saludó a sus fans en Egipto previo a su concierto en las Pirámides de Giza

La barranquillera celebró su regreso a una de las maravillas del mundo para brindar una de las presentaciones más esperadas de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' - crédito @shakira/Instagram

Shakira va develando poco a poco las sorpresas que tiene preparadas para 2026 con Las mujeres ya no lloran World Tour. Ya sea anunciando que se encuentra trabajando en nueva música, que graba un nuevo videoclip en Barranquilla con Beéle o las nuevas fechas de su gira mundial, cada publicación de la barranquillera es seguida con atención en rede sociales.

Entre los anuncios más sonados de la última semana se incluye su regreso a las Pirámides de Giza, en Egipto, lugar en el que ya se presentó en 2007 como parte del Oral Fixation World Tour y que ahora representa su primera parada confirmada en suelo africano.

La sorpresa llegó cuando la cantante, a través de su cuenta de Instagram, envió un saludo en árabe a su fanaticada en territorio egipcio, compartiendo su emoción por presentarse en una de las siete maravillas del mundo, por segunda vez en su carrera.

"Hola y bienvenidos, soy Shakira. Estoy muy feliz de cantar en un escenario en Guiza, en las Pirámides. ¡Los quiero! Un beso", dijo, mostrando fluidez en su pronunciación.

Shakira hará su regreso a las Pirámides, en las que ya se presentó en 2007 como parte del 'Oral Fixation Tour' - crédito @ticketegypt/IG

No es casualidad que la colombiana tenga ese dominio de la lengua árabe, pues estuvo en contacto en ella desde su infancia por influencia directa de su padre, William Mebarak, de origen libanés. La cantante contó en distintas ocasiones que quedó fascinada con su herencia árabe cuando, a los cuatro años, quedó fascinada por el sonido de los tambores árabes en un restaurante al que asistió con su papá, llevándola a practicar la danza del vientre que transformó en una seña de identidad en su carrera musical.

Fuera de su reciente interacción en redes sociales, Shakira tiene por costumbre algunas frases o expresiones en lengua árabe en sus canciones como una forma de honrar sus raíces. El ejemplo más célebre se vio en Ojos Así de 1998, donde incluyó algunos versos en ese idioma árabe que expresan una especie de plegaria de esperanza.

Así avanzan las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Shakira confirmó fechas en América Central y Oriente Medio para la reanudación de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' en 2026 - crédito @shakira/Instagram

A falta de que se confirmen las fechas en Europa y Asia que mantienen en vilo a su fanaticada en ambos continentes desde hace meses, la cantante inició el año con nuevos compromisos en América Latina.

En primera instancia estuvieron su serie de cinco presentaciones en El Salvador, a la que sigue su regreso a México para cuatro conciertos más, destacando uno gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, y otro en el estadio GNP Seguros que le permite extender el récord de más presentaciones brindadas en una sola gira en dicho escenario, alcanzando un total de 13.

A esto se suman cuatro fechas en Oriente Medio, dos en solitario, una como parte de un festival —el OffLimits Music Festival de Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos—, compartiendo tarima con figuras como los Jonas Brothers, Ne-Yo, Myles Kennedy o Biffy Clyro, entre otros,

El cierre de su paso por la región será como el acto musical que animará el Gran Premio de Arabia Saudí de la Fórmula 1. Esta válida se correrá en el trazado urbano de Yeda. Por estas fechas se dará también la mencionada fecha en las Piramides de Giza.

Más adelante, la cantante se presentará de manera gratuita en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, ante un público que se especula que podría llegar a los dos millones de espectadores.

A continuación, las fechas confirmadas hasta el momento por la barranquillera para 2026:

27 de febrero: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)

1 de marzo: Zócalo de Ciudad de México, Ciudad de México (México)

28 de marzo: Ayla Golf Club, Áqaba (Jordania)

1 de abril: 974 Stadium, Doha (Catar)

4 de abril: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)

7 de abril: Pirámides de Giza, El Cairo (Egipto)

10 de abril: Hipódromo de Mahalaxmi, Bombay (India)

15 de abril: Estadio Jawaharlal Nehru, Nueva Delhi (India)

19 de abril: Circuito de la Corniche de Yeda, Yeda (Arabia Saudita)

2 de mayo: Playa de Copacabana, Río de Janeiro (Brasil).