Reportan más de 220 emergencias en las carreteras de Colombia por el frente frío

La remoción de escombros se retrasa por las lluvias y la falta de maquinaria - crédito Colprensa

El paso del frente frío por Colombia ha provocado más de 220 alertas y emergencias en vías clave del país, incluyendo deslizamientos y socavaciones graves que han obligado a cierres y restricciones de circulación, según un informe oficial del Instituto Nacional de Vías (Invías).

Este fenómeno, que podría prolongarse al menos una semana más según pronósticos técnicos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), plantea serios retos para la conectividad nacional, puesto que se ha interrumpido la movilidad en corredores fundamentales para el transporte comercial y de pasajeros.

En uno de los eventos de mayor impacto, un deslizamiento de entre 40.000 y 60.000 metros cúbicos de material bloqueó la ruta que comunica Bogotá con Medellín a la altura de San Luis, Antioquia, volumen equivalente a más de 4.000 viajes en volqueta.

La emergencia mantiene a una persona herida bajo atención médica en el hospital local aunque no dejó víctimas fatales. Además, se confirmó que una vivienda desocupada sufrió daños estructurales.

Un bloqueo masivo obliga a miles de ciudadanos a buscar caminos alternos - crédito Colprensa

La remoción en la vía Medellín-Bogotá podría extenderse hasta 5 días si continúa el mal clima

Las labores de despeje de la autopista en San Luis avanzan con dificultades debido a las condiciones meteorológicas adversas y la falta de maquinaria. César Buitrago, alcalde de San Luis, reportó a Blu Radio que las estimaciones de Invías calculan entre 4 y 5 días de trabajo para habilitar el paso, siempre que la lluvia y la inestabilidad del terreno lo permitan.

El mandatario explicó: “Nos ha manifestado Invías que se demorará aproximadamente de 4 a 5 días para poder habilitar la vía Medellín-Bogotá. Eso quiere decir que el lunes de la próxima semana a más tardar estaría reabierta”.

El riesgo para aquellos que intentan cruzar se mantiene alto, por lo que las autoridades prohibieron el transbordo de pasajeros a pie debido a la continua caída de tierra y la inestabilidad del talud. Buitrago advirtió: “La montaña todavía presenta mucha inestabilidad y todavía baja tierra”.

Ante esta situación, el proceso de remoción enfrenta limitaciones logísticas severas. Actualmente, solo 8 volquetas trabajan en el despeje, cifra insuficiente frente al volumen de residuos. Buitrago enfatizó la urgencia de reforzar el equipo: “Con esas ocho volquetas nos demoramos 15 o 20 días. Lo que necesitamos es que haya buena maquinaria en el lugar para que podamos agilizar el trabajo”.

Las autoridades evalúan alternativas provisionales para garantizar el paso - crédito Colprensa

Emergencias simultáneas en otras regiones e instalación de puentes militares provisionales

El balance nacional de Invías registra situaciones críticas en otras rutas, especialmente en la región Caribe, donde en el sector de Mendihuaca, en la vía que une Magdalena y La Guajira, se prepara la instalación de un puente militar provisional mientras se diseñan soluciones definitivas.

En el Urabá antioqueño, los daños afectan dos puentes sobre los ríos Mulatos y San Juan. Las estructuras militares temporales ya están listas para ser colocadas en un plazo estimado de 1 a 2 meses, una vez concluyan los trabajos previos de adecuación y soporte.

Hay preocupación por los lugares a los que no han podido llegar las ayudas ni la maquinaria correspondiente - crédito Colprensa

Recomendaciones y rutas alternas mientras persiste la alerta

Las autoridades instan a los ciudadanos a extremar precauciones, informarse por canales oficiales y consultar el pronóstico climático antes de viajar. Los desvíos habilitados para aquellos que deben trasladarse entre Bogotá y Medellín contemplan las rutas por Medellín–Puerto Berrío–La Dorada–Bogotá y la conexión por Manizales hacia la capital.

Ante la gravedad de la situación desatada por las fuertes lluvias, los organismos encargados de la infraestructura vial advirtieron que la contingencia podría extenderse, por lo menos, durante 1 semana más, hasta que las condiciones meteorológicas permitan consolidar la atención en todos los puntos críticos, pues las acciones se han retrasado en diferentes puntos a los que no se ha podido llegar.