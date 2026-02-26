Ofrecen recompensa por la ubicación del candidato Andrés Vázquez Vargas, que desapareció tras recibir una llamada en Cesar

El candidato Andrés Vásquez desaparició el 25 de febrero de 2026 - crédito Andrés Vásquez/Facebook

La desaparición de Andrés Vázquez Vargas, candidato del Partido Conservador Colombiano, tiene con una profunda preocupación en el sur del Cesar desde la madrugada del miércoles 25 de febrero de 2026, cuando se perdió todo rastro de su paradero en el municipio de Pelaya.

Según la reconstrucción suministrada por sus familiares a medios locales como El Pilón, Vázquez habría recibido una llamada telefónica a las 5:00 a. m., mientras descansaba en la vivienda de sus padres.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Luego de esa comunicación, se levantó con premura y salió a la calle, momento en que no se volvió a tener noticias suyas.

Ofrecen millonaria recompensa por la ubicación de Andrés Vázquez - crédito Luisa González/Reuters

El vehículo del candidato, con la puerta abierta y en cuyo interior se encontraba su teléfono móvil, billetera y documentos, fue hallado estacionado frente al inmueble por su padre minutos después.

Ante la gravedad de los hechos, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, y el alcalde de Pelaya, Fabio Valencia, anunciaron una recompensa de hasta $50 millones para quien suministre información veraz y oportuna que permita el pronto retorno, sano y salvo, del dirigente político.

La decisión se tomó durante un consejo de seguridad virtual en el que participó la Policía Nacional, el Gaula, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación, en busca de coordinar acciones operativas y judiciales para esclarecer los hechos y garantizar la integridad del candidato.

Entre tanto, las autoridades han intensificado la búsqueda en el área, revisando el registro de llamadas, cámaras de seguridad y recogiendo testimonios en la zona.

Hasta el momento, el caso se investiga como desaparición, sin que se haya confirmado oficialmente un secuestro. La esposa de Vázquez afirmó que el aspirante salió de la casa en una motocicleta, dejando sus pertenencias en el vehículo familiar, lo que aumentó la preocupación entre sus allegados.

Ofrecen recompensa por la ubicación del candidato Andrés Vásquez - crédito Andrés Vásquez/Facebook

El candidato, que se identifica con el número 039 en la lista conservadora, había cumplido compromisos políticos en Ocaña el día anterior y tenía previsto continuar su agenda en la región antes de trasladarse a Bogotá para una campaña mediática relacionada con la defensa de los derechos de autores y compositores, postura que lo había enfrentado públicamente a la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia.

Cabe señalar que en Pelaya se ha registrado antecedentes de secuestros, aunque por el momento las autoridades mantienen la prudencia en la calificación del caso. No existen testigos presenciales del momento exacto de la desaparición, según informó el Gaula de la Policía. El operativo de búsqueda se concentra en el sur del Cesar, con especial atención a las áreas rurales.

La desaparición de Vázquez se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de los candidatos, tras episodios recientes como el secuestro de la senadora Aida Quilcué y el atentado en Arauca que costó la vida a dos escoltas del senador Jairo Castellanos.

Además, un caso similar se reportó en el Cauca, según información del equipo de comunicaciones de campaña de Ana Guetio, candidata a la Cámara Especial por la Paz por el Alto Patía y norte del Cauca, fue reportada como desaparecida alrededor de las 6:30 p. m., después de llegar al corregimiento de Pandiguando, jurisdicción del municipio de El Tambo, donde participó en un encuentro ciudadano con habitantes del sector.

Andrés Vásquez y Ana Libia Guetio fueron reportados como desaparecidos, generando alarma en el país. La informacióna ctualizada es que la candidata ya apareció - crédito Unidad para las Vïctimas - Andrés Vásquez/Facebook

El comunicado difundido por su equipo expresó “su profunda preocupación ante los hechos relacionados con su desaparición en las últimas horas”, precisando que Guetio adelantaba su agenda pública en medio del cierre de su campaña política en los departamentos de Nariño y Cauca cuando se perdió su rastro. Afortunadamente, en las últimas horas fue hallada con vida.

La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que 170 municipios del país enfrentan riesgos de fraude o violencia electoral, de los cuales 81 están clasificados en riesgo extremo. Este panorama representa un aumento del 29,7% respecto a los registros de 2022.

Las autoridades reiteraron que cualquier información puede ser suministrada de manera confidencial a las líneas oficiales y aseguraron que continúan las labores de búsqueda para dar con el paradero de Vázquez lo antes posible.