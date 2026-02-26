Nicolás Arrieta confesó que Marcela Reyes lo demandó por los comentarios en ‘La casa de los famosos’: “Para qué te metes a un ‘reality’”

Arrieta confesó que recibió una demanda por parte de Marcela Reyes - crédito cortesía Canal RCN

La controversia no se limita solo a los participantes que permanecen en La casa de los famosos del Canal RCN, sino que parece seguirlos incluso después de su eliminación.

Así lo demostró recientemente Nicolás Arrieta, quien fue uno de los últimos en salir del reality y que reapareció en redes sociales para compartir cómo ha sido su proceso de adaptación a la vida fuera del programa, tras haber estado más de un mes aislado de la rutina diaria.

Arrieta relató que, aunque ha logrado adaptarse satisfactoriamente a su nueva realidad tras la experiencia en la casa, se encontró con una situación inesperada que lo tomó por sorpresa. Según contó, al regresar al mundo exterior recibió información sobre una supuesta demanda en su contra, interpuesta por Marcela Reyes, quien además de ser DJ, también participó en la competencia televisiva.

El creador de contenido explicó que, si bien esperaba enfrentar comentarios o reacciones por su paso por el programa, no anticipaba verse involucrado en un proceso legal tras su salida. Esta situación ha generado inquietud entre sus seguidores, quienes han estado atentos a los mensajes y publicaciones del exconcursante sobre lo ocurrido después de abandonar el reality.

La revelación la hizo Arrieta en medio de un en vivo desde su cuenta de TikTok junto al también eliminado Jay Torres. Fue mientras hablaban de su nueva realidad que una persona de su equipo le recordó sobre un supuesto correo que recibió por parte del equipo de Reyes.

¿Qué fue lo que mandó Marcela Reyes?“, preguntó Arrieta, momento en que una mujer de su equipo reveló: ”Que estafan difundiendo comentarios que estaban afectando su buen nombre y la buena honra... Y eso se escaló con los abogados...“.

Con el humor que caracteriza a Nicolás, respondió diciendo que como respuesta le habría enviado una foto de él sacando los dedos del medio, lo que de inmediato fue desmentido y aseguró que solo se trataba de una broma. “Mi respuesta fue mandarle una foto así (con los dedos haciendo pistola). No, mentiras, para México no quiero ir”, dijo en medio de risas.

Dentro de la casa, Marcela Reyes y Nicolás Arrieta protagonizaron varios desacuerdos debido a comentarios del creador de contenido, quien lanzó indirectas relacionadas con la reputación de la DJ, tema que ya circulaba en redes sociales. La situación se intensificó tras la inesperada muerte de B King en México, un suceso que generó especulaciones en internet y en el que algunos usuarios, de manera infundada, señalaron a Reyes como responsable, aunque estos señalamientos nunca pasaron de ser rumores.

Bajo ese contexto, Nicolás incluso bromeó en el en vivo sobre una reunión con Marcela en México. “Ella dijo que si se podía tener el espacio para un encuentro”, comentó la mujer del equipo de Arrieta, a lo que él en tono de sátira añadió: “¿En dónde es el encuentro, en México?... Me va a mandar por pasajes para México".

Al final del mensaje, Nicolás aseguró que todo se trataba de una broma, pero la cuestionó por molestarse, debido a que se trata de su vida pública. “La buena para Marcela, pero ¿para qué te metes a un reality?, hay que aguantar la presión", comantó.