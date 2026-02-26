Ministerio de Defensa activó la búsqueda por la desaparición de candidatos: “Colombia no retrocederá ante la criminalidad”

El gobierno colombiano puso en marcha todos los protocolos de seguridad para localizar a los candidatos Andrés Vásquez y Ana Libia Guetio - crédito Ministerio de Defensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, emitió un mensaje en el que ordenó la activación inmediata de todos los recursos de la fuerza pública para dar con el paradero de los candidatos desaparecidos Andrés Vásquez y Ana Libia Guetio; la desaparición de ambos, ocurrida en las regiones de Cesar y Cauca, provocó una alta preocupación en el país, en especial por la situación electoral en la que está la nación.

Andrés Vásquez, aspirante al Senado por el Partido Conservador, fue visto por última vez en Pelaya (Cesar). Mientras tanto, Ana Libia Guetio, candidata a la Cámara Especial por la Paz, desapareció en una zona rural del municipio de El Tambo (Cauca) —ella fue encontrada en la tarde del 26 de febrero—.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ante esta situación, el ministro Sánchez aseguró que se ha puesto en marcha “toda la capacidad y determinación” de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para ubicar a los candidatos y garantizar su regreso sano y salvo a sus hogares.

Andrés Vásquez y Ana Libia Guetio fueron reportados como desaparecidos, generando alarma en el país - crédito Unidad para las Vïctimas - Andrés Vásquez/Facebook

“Estamos actuando con toda la capacidad y determinación de la fuerza pública para encontrarlos y traerlos sanos y a salvo a sus hogares”, expresó el ministro en un mensaje en su cuenta de X.

En cuanto a las acciones específicas de búsqueda, Sánchez detalló que se activaron todos los protocolos de seguridad disponibles, incluidos componentes de investigación criminal, inteligencia y unidades de búsqueda y rescate. Estas medidas tienen como objetivo rastrear las posibles rutas de desaparición de ambos candidatos.

“Nos encontramos trabajando de manera urgente para encontrar a estos dos candidatos. En el caso de la candidata en Cauca, tenemos información de que en esa zona delinque un grupo criminal vinculado a las disidencias de alias Mordisco. En cuanto al caso de Pelaya, Cesar, hemos recibido información que indica que el padre del candidato escuchó el sonido de una moto en su vivienda, y al salir, su hijo ya no estaba allí. Solo quedaron su celular y otros efectos personales”, explicó el ministro Sánchez.

Pedro Sánchez habló de la presencia de grupos criminales en las zonas de desaparición - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Además, el jefe de cartera señaló que el Estado no permitirá que la violencia y el miedo interfieran con los derechos políticos de los ciudadanos: “La institucionalidad está firme, el Estado está presente y no descansaremos hasta esclarecer estos hechos. Colombia no retrocederá ante la criminalidad”.

El ministro también hizo un llamado a la colaboración ciudadana, pidiendo a los colombianos que aporten cualquier información que pueda ayudar en la localización de los desaparecidos.

“Le pedimos a la comunidad que si tiene información relevante, se comunique de inmediato con las líneas 107, 157 o los números de los GAULA 147 y 165. Toda información será tratada con absoluta reserva y protección para quienes colaboren”, indicó en su cuenta de X.

Pedro Sánchez reafirmó que el Estado no permitirá que el miedo interfiera con los derechos políticos de los colombianos - crédito @PedroSanchezCol/X

En sus declaraciones ante los medios de comunicación, Sánchez también detalló la complejidad de los casos, al destacar que las investigaciones están en curso y que las autoridades están analizando todas las posibles hipótesis.

“Respecto a la desaparición de estos dos candidatos, estamos tomando todas las acciones posibles para dar con su paradero. Aún no conocemos las causas exactas de las desapariciones, pero nuestro empeño es encontrarlos lo más pronto posible”, añadió.

El ministro aseveró: “Tenemos una situación en Cauca donde opera un grupo criminal que podría estar vinculado con la desaparición de la candidata. En el caso de Pelaya, estamos investigando qué ocurrió con el candidato y su familia. Los esfuerzos están concentrados en obtener resultados rápidos”.

El Ministro de Defensa hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que colabore con cualquier información que pueda ayudar en la localización de los candidatos desaparecidos - crédito Ovidio González/Presidencia

Finalmente, el ministro Pedro Sánchez concluyó sus declaraciones públicas al reiterar el compromiso del Gobierno de no escatimar esfuerzos en la búsqueda de los candidatos: “Estamos empeñados en que regresen sanos y salvos, y le pedimos a la comunidad que nos ayude en este esfuerzo”.

Tras el pronunciamiento del ministro de Defensa, el Gobierno nacional desplegó un operativo de búsqueda que involucra a las fuerzas militares y la Policía para localizar a Ana Guetío; tras varias horas de incertidumbre, el gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán, confirmó que la candidata fue encontrada con vida y ya se encontraba de regreso a Popayán.