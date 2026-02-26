Miguel Polo Polo rompió el “relato mentiroso” sobre su trabajo en la curul afro: “Jamás podrán señalarme”

Enfrentado a ataques y críticas, Miguel Polo Polo defiende su postura sin ceder a las presiones - crédito @miguelpolopolo/Instagram

Miguel Polo Polo, representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Comunidades Afro, Raizales y Palenqueras, es objeto de constantes críticas desde su llegada al Congreso en 2022; enfrentó cuestionamientos sobre su identidad y trabajo en defensa de las comunidades afrocolombianas, por lo que el congresista decidió responder de manera directa.

A través de un mensaje en su cuenta de X, Polo Polo defendió su compromiso con el electorado y su postura política, debido a las elecciones legislativas del 8 de marzo, en las que él busca la reelección. Aunque reconoció que puede ser criticado por varios aspectos de su gestión, aseguró que jamás podrán acusarlo de “traicionar” a su base electoral.

El congresista enfatizó que su llegada al Congreso no fue un acto oportunista ni una jugada política: “Como político puedo tener defectos. Más de los que muchos estarían dispuestos a tolerar. Podrán decir que no represento a todos los negros. Podrán decir que les caigo mal. Pero hay algo que nunca podrán decir: que TRAICIONÉ a mi electorado o que me vendí (sic)”.

Uno de los puntos más polémicos en la carrera de Polo Polo fue su postura sobre los derechos colectivos, en la que mostró una clara preferencia por los derechos individuales. Este enfoque fue duramente criticado por sectores que consideran que su rol en el Congreso debe estar enfocado en la defensa de los derechos territoriales y culturales de las comunidades negras.

Frente a esta crítica, Polo Polo se mostró tajante: “Llegué al Congreso siendo el congresista más joven de Colombia, y cumplí. Cumplí lo que prometí en campaña”. El congresista también respondió a aquellos que lo acusan de ser un “afro-conveniente”, es decir, de usar su curul como un trampolín electoral sin alinearse con las luchas históricas de las comunidades afrodescendientes.

El exahijado político de la senadora María Fernanda Cabal rechazó esa etiqueta y defendió su postura política: “Dije que iba a romper el relato mentiroso de que todos los negros o los pobres tenemos que ser de izquierda, y lo hice. Dije que sería oposición desde el primer día, y lo fui”.

Otro de los temas que marcó su carrera fue la controversia en torno a su autorreconocimiento como afrocolombiano. Se cuestionó su legitimidad cuando se descubrió que en ciertos registros oficiales aparecía como parte de un resguardado indígena.

Esto llevó a demandas judiciales para invalidar su elección; sin embargo, el Consejo de Estado ratificó su legitimidad como congresista en 2023, y Polo Polo no tardó en dejar claro que su identidad no está en duda.

“Tramité los proyectos que anuncié. Defendí a quienes prometí defender. Di las batallas que dije que iba a dar, aun cuando eso significara enfrentar ataques, señalamientos y costos personales”, destacó el congresista en su post.

Además, Polo Polo hizo un énfasis en la importancia de la coherencia política en su trayectoria, pues a pesar de las críticas y los ataques que recibió, asegura que nunca dejó de ser fiel a sus principios.

“Podrán cuestionar mi carácter. Podrán debatir mis posturas. Podrán intentar deslegitimarme. Pero jamás podrán señalarme de mentiroso ni de acomodado”, indicó en el mensaje de su publicación.

El representante a la Cámara también dejó claro que su camino en la política no termina en el Congreso. En su escrito, expresó sus aspiraciones de reelección para 2026 y a futuro llegar a la Presidencia de Colombia. Con su defensa de sus principios y su lucha por lo que considera correcto, el legislador dejó entrever que su carrera política está lejos de ser un simple paso por la Cámara de Representantes.

“Porque si algo ha marcado mi paso por el Congreso es la coherencia. Y en política, la coherencia es más escasa que la simpatía”, concluyó el congresista en su publicación.