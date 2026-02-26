Las impresionantes imágenes del momento de la erupción de un volcán de lodo en Colombia

Un grupo de personas admiraba lo que parecía ser un atardecer, cuando de repente una violenta explosión ilumina el cielo. El video captura el momento exacto de la erupción del volcán de lodo en San Juan de Urabá y la reacción de asombro de los testigos - crédito @soydeituango/X

La erupción de lodo ocurrida la tarde del 25 de febrero de 2026 en las proximidades de la planta de tratamiento del acueducto municipal de San Juan de Urabá fue captada y difundida por habitantes de la zona en redes sociales.

Las imágenes tomadas desde diferentes ubicaciones muestran a vecinos grabando con sus teléfonos móviles la fuerza del fenómeno. Desde una plazoleta en un área comercial, el evento es visible en toda su dimensión, mientras que en zonas rurales residenciales se observa el resplandor del volcán. A mayor distancia, algunos ciudadanos solo logran distinguir el humo generado por la actividad.

En medio de la sorpresa, una de las personas presentes expresó: “¡Ay, mira! Hijo de madre. ¡Uy, María! Corre, corre. Que ahí hay... Debe ser un arte. Ese es el volcán”, mientras la escena se desarrollaba a su alrededor.

En el ambiente cargado de tensión, otra de las voces presentes reconoció la naturaleza del evento y confirmó: “¿El volcán? Hay un volcán, sí”. Esta interacción reafirmó la percepción de quienes presenciaban el suceso y permitió que la información circulara rápidamente a través de plataformas digitales.

Mientras algunos trataban de entender lo sucedido, desde el mismo grupo se insistió en la identificación del fenómeno: “Sí, es un volcán. Lisa”, afirmó otra persona. Así, los testimonios captados en tiempo real ofrecieron una visión directa y espontánea de lo vivido junto al acueducto de San Juan de Urabá.

Un video grabado por un ciudadano muestra el preciso instante de la erupción del volcán de lodo en San Juan de Urabá, Antioquia - crédito Maycol Rojas

El suceso movilizó a los organismos de emergencia y provocó la evacuación de habitantes ante el temor de nuevas explosiones.

A pesar de la cercanía de varias viviendas a la zona afectada, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres informó a las autoridades de Antioquia que hasta el momento “no se registran personas lesionadas”. Esta primera evaluación trajo alivio a la comunidad, aunque la situación sigue siendo monitoreada de cerca por el riesgo latente.

El evento natural impactó la vía que conecta con el corregimiento Siete Vueltas, generando problemas de acceso y obligando a las autoridades a establecer un cerco de seguridad. Las labores de evacuación se priorizaron en las áreas más expuestas ante la posibilidad de que ocurran nuevas explosiones de lodo.

Habitantes de una zona rural en Antioquia graban el aterrador momento en que la tierra comienza a agrietarse y abrirse ante sus ojos. A lo lejos, una enorme llama ilumina la noche, producto de la erupción de un volcán de lodo que ha causado alarma en la comunidad - crédito @OjosDeBuga/X

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia confirmó que el monitoreo del volcán de lodo se mantendrá de manera constante, en coordinación con los organismos municipales.

Desde la entidad departamental, se resaltó el trabajo conjunto: “Seguimos en comunicación con el coordinador de gestión del riesgo de desastres del municipio para apoyar la atención y la evaluación del punto”. Además, la autoridad regional anunció la llegada de “personal a la zona y maquinaria amarilla para dar transitabilidad a la vía”, medidas urgentes para restablecer la movilidad y fortalecer la seguridad de los habitantes.

El acompañamiento técnico y la continua vigilancia sobre el fenómeno buscan evitar daños mayores, mientras persiste la alerta en San Juan de Urabá ante la inestabilidad del terreno.

Erupción volcán San Juan de Urabá. Dagran confirmó el suceso - crédito @DagranAntioquia/X

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) explicó que el fenómeno corresponde a un proceso de diapirismo, donde la presión interna eleva lodo y gases hacia la superficie. Este tipo de episodios difiere sustancialmente de las erupciones volcánicas convencionales.

A diferencia de los volcanes tradicionales, el diapirismo no implica salida de magma, sino la expulsión de materiales como lodo y gases a través de fracturas en el terreno. Instituciones especializadas han destacado que esta dinámica geológica suele generar confusión en la población, pues su manifestación visual puede parecerse a la de un volcán, pero los riesgos y el comportamiento resultan distintos.

La Ungrd detalló que el balance de daños materiales es, hasta ahora, preliminar: se identificó una vía con agrietamiento y un sistema de almacenamiento de agua afectado. Además, equipos técnicos realizaron una evaluación del terreno y desplegaron maquinaria amarilla para labores de contingencia.