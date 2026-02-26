Gorillaz en Colombia: Estos son los rumores que alimentan la ilusión de los fanáticos

En el centro de la capital del país se vieron una serie de dibujos evocando los personajes virtuales del proyecto liderado por Damon Albarn - crédito @Rodz_co/X

El panorama de los conciertos en Colombia durante 2026 aparenta mostrar el mismo nivel de actividad visto durante el último lustro, con eventos de gran y pequeña escala que dan evidencia del impacto que tiene el país (y particularmente ciudades como Bogotá y Medellín) en la industria musical a nivel internacional.

A la par con las presentaciones ya confirmadas para 2026, queda por conocer sorpresas adicionales para el primer semestre, así como los protagonistas del segundo semestre. Por ese motivo, las campañas de expectativa y cualquier tipo de rumor en redes sociales es seguido con lupa, pues puede servir como indicio de un nuevo evento a punto de anunciarse.

Ese parece ser el caso de Gorillaz, que ya generó furor en plataformas digitales luego de que circularan en las últimas horas una serie de murales y vallas publicitarias en el centro de Bogotá alusivas al proyecto liderado por Damon Albarn y Jamie Hewlett.

Estas piezas visuales tenían como protagonistas a 2-D, Noodle, Murdoc Niccals y Russel Hobbs, los miembros animados de la banda que protagonizan portadas y videoclips de sus estrenos desde sus inicios en los 2000.

Gorillaz cambió su imagen para la promoción de su próximo álbum de estudio, 'The Mountain' - crédito @gorillaz/Instagram

De inmediato, el entusiasmo de sus fans se hizo notar debido a la sospecha de que sería cuestión para que anunciaran un concierto en el país, el tercero de sus carreras. Sin embargo, todo indica que el motivo de la aparición de los posters sería uno distinto.

Tomando en cuenta los movimientos recientes de Gorillaz, con un nuevo álbum de estudio a punto de publicarse, la aparición de los posters en Bogotá indicaría que está por realizarse una listening party en la capital del país.

Este tipo de evento consiste en reunir a un grupo de fans para escuchar en exclusiva el nuevo larga duración de los ingleses que llevará por nombre The Mountain y se estrenará en plataformas digitales el 20 de marzo.

La dinámica se llevará a cabo en distintas ciudades a nivel mundial, y la presencia de los posterse indicaría que Bogotá sería una de esas ciudades. El primer evento ya se realizó en México, el lunes 23 de febrero, y se esperan varios más en dicho país en los próximos días.

De momento, la información no se ha confirmado y se espera que Gorillaz de nuevos detalles pronto.

Cabe señalar que hasta el momento Gorillaz tiene 12 fechas confirmadas, todas ellas en Reino Unido e Irlanda que se desarrollarán entre marzo y junio de 2026, incluyendo una fecha en el Tottenham Hotspur Stadium el 20 de junio, la de mayor convocatoria realizada por el proyecto en solitario. La mayoría de ellas contarán con el argentino Trueno como acto de apertura, que también fue colaborador en uno de los temas de la nueva producción.

En cuanto a las visitas de Gorillaz al país, hasta la fecha se presentaron dos veces: la primera como parte del Festival Estéreo Picnic en 2018, y la segunda en solitario, en el Movistar Arena de Bogotá en 2022.

Lo que se sabe del nuevo álbum de Gorillaz

El nuevo álbum es un LP con 15 canciones llenas de colaboraciones y ritmos inspirados en la cultura hindú - crédito @gorillaz/Instagram

The Mountain tomó inspiración del viaje que Damon Albarn y Jamie Hewlett a la India, algo evidente tanto en las colaboraciones como en el arte gráfico que evoca dibujos realizados en el Lejano Oriente con técnicas del siglo XIX.

Como es habitual en Gorillaz, este álbum trae detrás una historia de la banda ficticia, en la que Murdoc, 2D, Noodle y Russel se encuentran en Bombay gracias a cuatro pasaportes falsos, iniciando una exploración sonora y espiritual ligada a los sonidos de la India, con añadidos de ritmos latinos, así como la infaltable dosis de rock, electrónica y hip-hop que acostumbran.

The Happy Dictator, The Manifesto, The God of Lying, Damascus, y The Hardest Thing/Orange County son los sencillos revelados hasta la fecha.