Colombia

Funcionaria del Inpec fue capturada durante evento político de Álvaro Uribe en el Tolima: esto se sabe

Desde el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia se alejaron del accionar que protagonizó la dragoneante

El expresidente Uribe estuvo el
El expresidente Uribe estuvo el 26 de febrero en el Tolima - crédito @AlvaroUribeVel/X

El 26 de febrero había gran expectativa en el norte del Tolima, más específicamente en Honda y Mariquita, por la visita del expresidente Álvaro Uribe Vélez en varios eventos de campaña por su aspiración de ser senador nuevamente.

En la previa de la jornada se informó que los eventos comenzarían sobre las 9:00 a. m. en el municipio de Honda, en donde el exmandatario realizó un recorrido junto a simpatizantes en compañía de la candidata presidencial Paloma Valencia.

Después de ello, la comitiva se trasladó hasta Mariquita, teniendo paradas rápidas en otros lugares, puesto que el cierre de la jornada fue en el hotel Real Campestre, en donde estuvo acompañado por el candidato a la Cámara de Representantes, Edward Osorio.

Hasta el momento no se
Hasta el momento no se ha revelado cuál fue el motivo por el que fue capturada la dragoneante - crédito @AlvaroUribeVel/X

Dragoneante del Inpec fue capturada durante evento de campaña

En la tarde del 26 de febrero, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec) entregó un parte de tranquilidad sobre un hecho aislado que se registró durante uno de los eventos protagonizados por el expresidente Uribe.

El Inpec informó que, en el parque José León Armero, en Honda, fue capturada una dragoneante por actos irregulares, aclarando que en ese momento no estaba en ningún tipo de cumplimiento de sus labores.

“Nos permitimos informar a la opinión pública que rechazamos de manera categórica los hechos ocurridos en la mañana de hoy durante un evento político en el que se encontraban unos de los candidatos presidenciales y el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, realizado en el Parque José León Armero del municipio de Honda ubicado en el departamento del Tolima, en el cual fue capturada una dragoneante por actos irregulares de seguridad mientras se encontraba fuera de la entidad, debe aclarar que en ese momento se encontraba en vacaciones y no en actos de servicio”, se lee en el documento.

El expresidente acompañó a la
El expresidente acompañó a la candidata presidencial Paloma Valencia durante los eventos - crédito @AlvaroUribeVel/X

Sin aclarar cuál fue el comportamiento indebido que protagonizó la persona capturada, el Inpec se apartó de lo registrado y resaltó que nada de ello representa a la entidad.

“Es importante precisar que la presencia de esta persona en dicha actividad correspondía a una situación estrictamente personal, individual y autónoma y en ninguna función, misión ni instrucción institucional del Inpec. La entidad no tiene carácter político, ni avala o respalda actividades que atenten contra la neutralidad, el carácter apolítico, el valor del respeto al cumplimiento estricto de la ley y los principios del servicio público o el régimen disciplinario vigente“, es parte del comunicado.

Además de una investigación interna, desde el Inpec se mostraron prestos a ayudar a las autoridades sobre cualquier tipo de ayuda que se necesite en el proceso que comenzará contra la dragoneante.

“Actualmente, la persona involucrada se encuentra a disposición de la autoridad competente, y el Inpec brindará toda la colaboración requerida para el esclarecimiento de los hechos. De manera paralela, se activarán los procedimientos internos correspondientes que haya lugar, conforme a las normatividades vigentes, respecto al debido proceso”, fue remarcado en el comunicado.

Este fue el comunicado emitido
Este fue el comunicado emitido por el Inpec al respecto - crédito Inpec

Por último, en el comunicado lamentaron que este tipo de hechos provoque que se ponga en duda la integridad de las demás personas vinculadas a la entidad que está adscrita al Ministerio de Justicia y tiene como labor todo lo ligado a la custodia, vigilancia, y el tratamiento de las personas privadas de la libertad.

El instituto reitera su compromiso irrestricto con la legalidad, la transparencia, el respeto por la institucionalidad y la neutralidad en el cumplimiento de la misión y enfatiza el absoluto rechazo de cualquier conducta que se aparte de los lineamientos que rigen el ejercicio de la función pública; día a día, cumplen su labor con vocación y compromiso con la ley. El Inpec no tolera conductas individuales que afecten la seguridad, la convivencia o el buen nombre de la institución”, es como termina el documento citado.

Néstor Lorenzo habló de Jhon

Así es como muchos colombianos

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira

Habrá nuevo operador para los

Extorsiones persisten en zonas cafeteras
Ofrecen recompensa por la ubicación

Don Tetto formará parte del

Néstor Lorenzo habló de Jhon

